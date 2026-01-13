Tokenomi VOOI (VOOI)

Telusuri wawasan utama tentang VOOI (VOOI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:34:06 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga VOOI (VOOI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk VOOI (VOOI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 244.21M
$ 244.21M$ 244.21M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 14.93M
$ 14.93M$ 14.93M
All-Time High:
$ 0.1485
$ 0.1485$ 0.1485
All-Time Low:
$ 0.014058813387254713
$ 0.014058813387254713$ 0.014058813387254713
Harga Saat Ini:
$ 0.01493
$ 0.01493$ 0.01493

Informasi VOOI (VOOI)

VOOI adalah SuperApp perdagangan terdesentralisasi yang menggabungkan pasar perps, spot, dan yield dalam satu antarmuka terpadu dan intuitif. Didukung oleh Abstraksi Rantai, VOOI menyederhanakan perdagangan, membuka perdagangan dan staking lintas rantai yang lancar, tanpa biaya gas, dan tanpa jembatan melalui satu saldo terpadu. Dengan eksekusi transaksi yang hampir instan melalui solver dan infrastruktur perutean cerdasnya, VOOI menghadirkan pengalaman perdagangan ala Robinhood generasi berikutnya.

Situs Web Resmi:
https://vooi.io/
Whitepaper:
https://docs.vooi.io/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/address/0x876cEcb73c9ED1B1526F8e35C6a5a51a31BCF341

Tokenomi VOOI (VOOI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi VOOI (VOOI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token VOOI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token VOOI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi VOOI, jelajahi harga live token VOOI!

Cara Membeli VOOI

Tertarik untuk menambahkan VOOI (VOOI) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli VOOI, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga VOOI (VOOI)

Menganalisis riwayat harga VOOI membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi