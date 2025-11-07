Apa yang dimaksud dengan BERA (BERA)

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit. Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

Prediksi Harga BERA (USD)

Berapa nilai BERA (BERA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BERA (BERA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BERA.

Tokenomi BERA (BERA)

Memahami tokenomi BERA (BERA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BERA sekarang!

Cara membeli BERA (BERA)

BERA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya BERA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BERA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BERA Berapa nilai BERA (BERA) hari ini? Harga live BERA dalam USD adalah 1.409 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BERA ke USD saat ini? $ 1.409 . Cobalah Harga BERA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BERA? Kapitalisasi pasar BERA adalah $ 184.35M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BERA? Suplai beredar BERA adalah 130.84M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BERA? BERA mencapai harga ATH sebesar 14.993392867128291 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BERA? BERA mencapai harga ATL 0.8737518851092348 USD . Berapa volume perdagangan BERA? Volume perdagangan 24 jam live BERA adalah $ 1.32M USD . Akankah harga BERA naik lebih tinggi tahun ini? BERA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BERA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BERA (BERA)

