Harga live BERA hari ini adalah 1.409 USD. Lacak informasi harga aktual BERA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BERA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BERA(BERA)

Harga Live 1 BERA ke USD:

$1.41
$1.41
-0.56%1D
USD
Grafik Harga Live BERA (BERA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:13:14 (UTC+8)

Informasi Harga BERA (BERA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.383
$ 1.383
Low 24 Jam
$ 1.564
$ 1.564
High 24 Jam

$ 1.383
$ 1.383

$ 1.564
$ 1.564

$ 14.993392867128291
$ 14.993392867128291

$ 0.8737518851092348
$ 0.8737518851092348

0.00%

-0.55%

-20.08%

-20.08%

Harga aktual BERA (BERA) adalah $ 1.409. Selama 24 jam terakhir, BERA diperdagangkan antara low $ 1.383 dan high $ 1.564, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBERA adalah $ 14.993392867128291, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.8737518851092348.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BERA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.55% selama 24 jam, dan -20.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BERA (BERA)

No.176

$ 184.35M
$ 184.35M

$ 1.32M
$ 1.32M

$ 723.32M
$ 723.32M

130.84M
130.84M

--
--

513,358,445.0813253
513,358,445.0813253

0.01%

BERACHAIN

Kapitalisasi Pasar BERA saat ini adalah $ 184.35M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.32M. Suplai beredar BERA adalah 130.84M, dan total suplainya sebesar 513358445.0813253. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 723.32M.

Riwayat Harga BERA (BERA) USD

Pantau perubahan harga BERA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00794-0.55%
30 Days$ -1.201-46.02%
60 Hari$ -0.873-38.26%
90 Hari$ -0.616-30.42%
Perubahan Harga BERA Hari Ini

Hari ini, BERA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00794 (-0.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BERA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.201 (-46.02%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BERA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BERA terlihat mengalami perubahan $ -0.873 (-38.26%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BERA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.616 (-30.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BERA (BERA)?

Lihat halaman Riwayat Harga BERA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BERA (BERA)

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

BERA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BERA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BERA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BERA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BERA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BERA (USD)

Berapa nilai BERA (BERA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BERA (BERA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BERA.

Cek prediksi harga BERA sekarang!

Tokenomi BERA (BERA)

Memahami tokenomi BERA (BERA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BERA sekarang!

Cara membeli BERA (BERA)

Ingin mengetahui cara membeli BERA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BERA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BERA ke Mata Uang Lokal

1 BERA(BERA) ke VND
37,077.835
1 BERA(BERA) ke AUD
A$2.16986
1 BERA(BERA) ke GBP
1.07084
1 BERA(BERA) ke EUR
1.21174
1 BERA(BERA) ke USD
$1.409
1 BERA(BERA) ke MYR
RM5.88962
1 BERA(BERA) ke TRY
59.3189
1 BERA(BERA) ke JPY
¥215.577
1 BERA(BERA) ke ARS
ARS$2,044.98033
1 BERA(BERA) ke RUB
114.46716
1 BERA(BERA) ke INR
124.92194
1 BERA(BERA) ke IDR
Rp23,483.32394
1 BERA(BERA) ke PHP
83.11691
1 BERA(BERA) ke EGP
￡E.66.6457
1 BERA(BERA) ke BRL
R$7.53815
1 BERA(BERA) ke CAD
C$1.98669
1 BERA(BERA) ke BDT
171.91209
1 BERA(BERA) ke NGN
2,027.32556
1 BERA(BERA) ke COP
$5,398.45669
1 BERA(BERA) ke ZAR
R.24.47433
1 BERA(BERA) ke UAH
59.26254
1 BERA(BERA) ke TZS
T.Sh.3,461.913
1 BERA(BERA) ke VES
Bs314.207
1 BERA(BERA) ke CLP
$1,327.278
1 BERA(BERA) ke PKR
Rs398.23976
1 BERA(BERA) ke KZT
741.17627
1 BERA(BERA) ke THB
฿45.6516
1 BERA(BERA) ke TWD
NT$43.65082
1 BERA(BERA) ke AED
د.إ5.17103
1 BERA(BERA) ke CHF
Fr1.1272
1 BERA(BERA) ke HKD
HK$10.94793
1 BERA(BERA) ke AMD
֏538.8016
1 BERA(BERA) ke MAD
.د.م13.11779
1 BERA(BERA) ke MXN
$26.16513
1 BERA(BERA) ke SAR
ريال5.28375
1 BERA(BERA) ke ETB
Br216.26741
1 BERA(BERA) ke KES
KSh181.95826
1 BERA(BERA) ke JOD
د.أ0.998981
1 BERA(BERA) ke PLN
5.18512
1 BERA(BERA) ke RON
лв6.1996
1 BERA(BERA) ke SEK
kr13.47004
1 BERA(BERA) ke BGN
лв2.38121
1 BERA(BERA) ke HUF
Ft471.07097
1 BERA(BERA) ke CZK
29.68763
1 BERA(BERA) ke KWD
د.ك0.431154
1 BERA(BERA) ke ILS
4.60743
1 BERA(BERA) ke BOB
Bs9.7221
1 BERA(BERA) ke AZN
2.3953
1 BERA(BERA) ke TJS
SM12.99098
1 BERA(BERA) ke GEL
3.81839
1 BERA(BERA) ke AOA
Kz1,285.5716
1 BERA(BERA) ke BHD
.د.ب0.529784
1 BERA(BERA) ke BMD
$1.409
1 BERA(BERA) ke DKK
kr9.10214
1 BERA(BERA) ke HNL
L37.02852
1 BERA(BERA) ke MUR
64.814
1 BERA(BERA) ke NAD
$24.47433
1 BERA(BERA) ke NOK
kr14.3718
1 BERA(BERA) ke NZD
$2.49393
1 BERA(BERA) ke PAB
B/.1.409
1 BERA(BERA) ke PGK
K6.01643
1 BERA(BERA) ke QAR
ر.ق5.12876
1 BERA(BERA) ke RSD
дин.143.0135
1 BERA(BERA) ke UZS
soʻm16,773.80684
1 BERA(BERA) ke ALL
L118.17283
1 BERA(BERA) ke ANG
ƒ2.52211
1 BERA(BERA) ke AWG
ƒ2.5362
1 BERA(BERA) ke BBD
$2.818
1 BERA(BERA) ke BAM
KM2.38121
1 BERA(BERA) ke BIF
Fr4,155.141
1 BERA(BERA) ke BND
$1.8317
1 BERA(BERA) ke BSD
$1.409
1 BERA(BERA) ke JMD
$225.93315
1 BERA(BERA) ke KHR
5,658.62854
1 BERA(BERA) ke KMF
Fr601.643
1 BERA(BERA) ke LAK
30,630.43417
1 BERA(BERA) ke LKR
රු429.56183
1 BERA(BERA) ke MDL
L24.10799
1 BERA(BERA) ke MGA
Ar6,346.8405
1 BERA(BERA) ke MOP
P11.272
1 BERA(BERA) ke MVR
21.6986
1 BERA(BERA) ke MWK
MK2,441.9379
1 BERA(BERA) ke MZN
MT90.10555
1 BERA(BERA) ke NPR
रु199.6553
1 BERA(BERA) ke PYG
9,992.628
1 BERA(BERA) ke RWF
Fr2,047.277
1 BERA(BERA) ke SBD
$11.58198
1 BERA(BERA) ke SCR
19.62737
1 BERA(BERA) ke SRD
$54.2465
1 BERA(BERA) ke SVC
$12.31466
1 BERA(BERA) ke SZL
L24.44615
1 BERA(BERA) ke TMT
m4.9315
1 BERA(BERA) ke TND
د.ت4.169231
1 BERA(BERA) ke TTD
$9.53893
1 BERA(BERA) ke UGX
Sh4,925.864
1 BERA(BERA) ke XAF
Fr800.312
1 BERA(BERA) ke XCD
$3.8043
1 BERA(BERA) ke XOF
Fr800.312
1 BERA(BERA) ke XPF
Fr145.127
1 BERA(BERA) ke BWP
P18.95105
1 BERA(BERA) ke BZD
$2.83209
1 BERA(BERA) ke CVE
$135.03856
1 BERA(BERA) ke DJF
Fr250.802
1 BERA(BERA) ke DOP
$90.5987
1 BERA(BERA) ke DZD
د.ج183.81814
1 BERA(BERA) ke FJD
$3.21252
1 BERA(BERA) ke GNF
Fr12,251.255
1 BERA(BERA) ke GTQ
Q10.79294
1 BERA(BERA) ke GYD
$294.70644
1 BERA(BERA) ke ISK
kr177.534

Sumber Daya BERA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BERA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BERA

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BERA

Berapa nilai BERA (BERA) hari ini?
Harga live BERA dalam USD adalah 1.409 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BERA ke USD saat ini?
Harga BERA ke USD saat ini adalah $ 1.409. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BERA?
Kapitalisasi pasar BERA adalah $ 184.35M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BERA?
Suplai beredar BERA adalah 130.84M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BERA?
BERA mencapai harga ATH sebesar 14.993392867128291 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BERA?
BERA mencapai harga ATL 0.8737518851092348 USD.
Berapa volume perdagangan BERA?
Volume perdagangan 24 jam live BERA adalah $ 1.32M USD.
Akankah harga BERA naik lebih tinggi tahun ini?
BERA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BERA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:13:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BERA ke USD

Jumlah

BERA
BERA
USD
USD

1 BERA = 1.409 USD

Perdagangkan BERA

BERA/USDC
$1.4086
$1.4086$1.4086
-0.66%
BERA/USDT
$1.41
$1.41$1.41
-0.63%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

