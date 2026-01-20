Prediksi Harga Wrapped Krown (WKROWN) (USD)

Dapatkan prediksi harga Wrapped Krown untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan WKROWN dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Wrapped Krown % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga Wrapped Krown untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Wrapped Krown (WKROWN) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Wrapped Krown kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.002558 pada tahun 2026. Prediksi Harga Wrapped Krown (WKROWN) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Wrapped Krown kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.002686 pada tahun 2027. Prediksi Harga Wrapped Krown (WKROWN) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, WKROWN diproyeksikan mencapai $ 0.002820 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Wrapped Krown (WKROWN) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, WKROWN diproyeksikan mencapai $ 0.002961 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Wrapped Krown (WKROWN) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target WKROWN pada tahun 2030 adalah $ 0.003109 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Wrapped Krown (WKROWN) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wrapped Krown berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005065. Prediksi Harga Wrapped Krown (WKROWN) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wrapped Krown berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008250.

February 19, 2026(30 Days) $ 0.002568 0.41% Prediksi Harga Wrapped Krown (WKROWN) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk WKROWN pada January 20, 2026(Hari ini) , adalah $0.002558 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Wrapped Krown (WKROWN) Besok Untuk January 21, 2026(Besok), prediksi harga untuk WKROWN, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002558 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Wrapped Krown (WKROWN) Minggu Ini Pada January 27, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk WKROWN, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002560 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Wrapped Krown (WKROWN) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk WKROWN adalah $0.002568 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Wrapped Krown Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Suplai Peredaran 847.46M 847.46M 847.46M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga WKROWN terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar WKROWN adalah 847.46M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.17M. Lihat Harga WKROWN Live

Harga Lampau Wrapped Krown Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Wrapped Krown, harga Wrapped Krown saat ini adalah 0.002558USD. Suplai Wrapped Krown(WKROWN) yang beredar adalah 847.46M WKROWN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2,167,958 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.34% $ 0.000106 $ 0.002652 $ 0.002451

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.002599 $ 0.002479

30 Days 0.00% $ 0 $ 0.002599 $ 0.002479 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Wrapped Krown telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000106 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 4.34% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Wrapped Krown trading pada harga tertinggi $0.002599 dan terendah $0.002479 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut WKROWN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Wrapped Krown telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa WKROWN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Wrapped Krown (WKROWN )? Modul Prediksi Harga Wrapped Krown adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga WKROWN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Wrapped Krown pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan WKROWN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Wrapped Krown. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan WKROWN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum WKROWN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Wrapped Krown.

Mengapa Prediksi Harga WKROWN Penting?

Prediksi Harga WKROWN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

