Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD) (USD)

Dapatkan prediksi harga XOXNO Staked EGLD untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan XEGLD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli XEGLD

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga XOXNO Staked EGLD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, XOXNO Staked EGLD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 10.59 pada tahun 2025. Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, XOXNO Staked EGLD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 11.1195 pada tahun 2026. Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan XEGLD pada tahun 2027 adalah $ 11.6754 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan XEGLD pada tahun 2028 adalah $ 12.2592 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target XEGLD pada tahun 2029 adalah $ 12.8722 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target XEGLD pada tahun 2030 adalah $ 13.5158 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga XOXNO Staked EGLD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 22.0158. Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga XOXNO Staked EGLD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 35.8614. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 10.59 0.00%

2026 $ 11.1195 5.00%

2027 $ 11.6754 10.25%

2028 $ 12.2592 15.76%

2029 $ 12.8722 21.55%

2030 $ 13.5158 27.63%

2031 $ 14.1916 34.01%

2032 $ 14.9011 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 15.6462 47.75%

2034 $ 16.4285 55.13%

2035 $ 17.2499 62.89%

2036 $ 18.1124 71.03%

2037 $ 19.0181 79.59%

2038 $ 19.9690 88.56%

2039 $ 20.9674 97.99%

2040 $ 22.0158 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 10.59 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 10.5914 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 10.6001 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 10.6335 0.41% Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk XEGLD pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $10.59 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk XEGLD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $10.5914 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk XEGLD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $10.6001 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk XEGLD adalah $10.6335 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga XOXNO Staked EGLD Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 335.68K$ 335.68K $ 335.68K Suplai Peredaran 31.65K 31.65K 31.65K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga XEGLD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar XEGLD adalah 31.65K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 335.68K. Lihat Harga XEGLD Live

Harga Lampau XOXNO Staked EGLD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live XOXNO Staked EGLD, harga XOXNO Staked EGLD saat ini adalah 10.59USD. Suplai XOXNO Staked EGLD(XEGLD) yang beredar adalah 31.65K XEGLD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $335,682 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -2.52% $ -0.274678 $ 11.23 $ 10.35

7 Hari 6.39% $ 0.676937 $ 13.6709 $ 8.3776

30 Days -20.75% $ -2.1978 $ 13.6709 $ 8.3776 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, XOXNO Staked EGLD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.274678 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -2.52% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, XOXNO Staked EGLD trading pada harga tertinggi $13.6709 dan terendah $8.3776 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 6.39% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut XEGLD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, XOXNO Staked EGLD telah mengalami perubahan -20.75% , mencerminkan sekitar $-2.1978 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa XEGLD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD )? Modul Prediksi Harga XOXNO Staked EGLD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga XEGLD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap XOXNO Staked EGLD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan XEGLD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga XOXNO Staked EGLD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan XEGLD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum XEGLD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan XOXNO Staked EGLD.

Mengapa Prediksi Harga XEGLD Penting?

Prediksi Harga XEGLD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi XEGLD sekarang? Menurut prediksi Anda, XEGLD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga XEGLD bulan depan? Menurut alat prediksi harga XOXNO Staked EGLD (XEGLD), prakiraan harga XEGLD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 XEGLD pada tahun 2026? Harga 1 XOXNO Staked EGLD (XEGLD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, XEGLD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga XEGLD pada tahun 2027? XOXNO Staked EGLD (XEGLD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 XEGLD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga XEGLD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, XOXNO Staked EGLD (XEGLD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga XEGLD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, XOXNO Staked EGLD (XEGLD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 XEGLD pada tahun 2030? Harga 1 XOXNO Staked EGLD (XEGLD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, XEGLD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga XEGLD untuk tahun 2040? XOXNO Staked EGLD (XEGLD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 XEGLD pada tahun 2040. Daftar Sekarang