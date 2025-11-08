Harga 000 Capital Hari Ini

Harga live 000 Capital (000) hari ini adalah $ 0.00004816, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 000 ke USD saat ini adalah $ 0.00004816 per 000.

000 Capital saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,163, dengan suplai yang beredar 1.00B 000. Selama 24 jam terakhir, 000 diperdagangkan antara $ 0.00004751 (low) dan $ 0.00004958 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00244654, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004751.

Dalam kinerja jangka pendek, 000 bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -20.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 000 Capital (000)

Kapitalisasi Pasar $ 48.16K$ 48.16K $ 48.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 48.16K$ 48.16K $ 48.16K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar 000 Capital saat ini adalah $ 48.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 000 adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 48.16K.