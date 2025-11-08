Harga 0xGen Hari Ini

Harga live 0xGen (XGN) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XGN ke USD saat ini adalah -- per XGN.

0xGen saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,634, dengan suplai yang beredar 426.07M XGN. Selama 24 jam terakhir, XGN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02022073, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XGN bergerak +0.20% dalam satu jam terakhir dan +15.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 0xGen (XGN)

Kapitalisasi Pasar $ 29.63K$ 29.63K $ 29.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 69.55K$ 69.55K $ 69.55K Suplai Peredaran 426.07M 426.07M 426.07M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar 0xGen saat ini adalah $ 29.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XGN adalah 426.07M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.55K.