Harga 8 Ball Hari Ini

Harga live 8 Ball (SN125) hari ini adalah $ 1.62, dengan perubahan 5.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SN125 ke USD saat ini adalah $ 1.62 per SN125.

8 Ball saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,012,671, dengan suplai yang beredar 1.87M SN125. Selama 24 jam terakhir, SN125 diperdagangkan antara $ 1.53 (low) dan $ 1.7 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.62, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.24.

Dalam kinerja jangka pendek, SN125 bergerak +0.83% dalam satu jam terakhir dan +22.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 8 Ball (SN125)

Kapitalisasi Pasar $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Suplai Peredaran 1.87M 1.87M 1.87M Total Suplai 1,869,308.218381493 1,869,308.218381493 1,869,308.218381493

