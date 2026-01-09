BursaDEX+
Harga live 8 Ball hari ini adalah 1.62 USD. Kapitalisasi pasar SN125 adalah 3,012,671 USD. Lacak informasi harga aktual SN125 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live 8 Ball hari ini adalah 1.62 USD. Kapitalisasi pasar SN125 adalah 3,012,671 USD. Lacak informasi harga aktual SN125 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo 8 Ball

Harga 8 Ball (SN125)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SN125 ke USD:

$1.62
+4.80%1D
USD
Grafik Harga Live 8 Ball (SN125)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 11:57:26 (UTC+8)

Harga 8 Ball Hari Ini

Harga live 8 Ball (SN125) hari ini adalah $ 1.62, dengan perubahan 5.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SN125 ke USD saat ini adalah $ 1.62 per SN125.

8 Ball saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,012,671, dengan suplai yang beredar 1.87M SN125. Selama 24 jam terakhir, SN125 diperdagangkan antara $ 1.53 (low) dan $ 1.7 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.62, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.24.

Dalam kinerja jangka pendek, SN125 bergerak +0.83% dalam satu jam terakhir dan +22.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 8 Ball (SN125)

$ 3.01M
--
----

$ 3.01M
1.87M
1,869,308.218381493
Kapitalisasi Pasar 8 Ball saat ini adalah $ 3.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SN125 adalah 1.87M, dan total suplainya sebesar 1869308.218381493. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.01M.

Riwayat Harga 8 Ball USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.53
Low 24 Jam
$ 1.7
High 24 Jam

$ 1.53
$ 1.7
$ 3.62
$ 1.24
+0.83%

+5.02%

+22.86%

+22.86%

Riwayat Harga 8 Ball (SN125) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga 8 Ball ke USD adalah $ +0.077419.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 8 Ball ke USD adalah $ -0.0677096820.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 8 Ball ke USD adalah $ -0.4670933040.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 8 Ball ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.077419+5.02%
30 Days$ -0.0677096820-4.17%
60 Hari$ -0.4670933040-28.83%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk 8 Ball

Prediksi Harga 8 Ball (SN125) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SN125 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga 8 Ball (SN125) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 8 Ball berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Tentang 8 Ball

Berapa harga 8 Ball saat ini?

8 Ball diperdagangkan pada Rp27269.298, mencerminkan pergerakan harga sebesar 5.02% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat SN125?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp50711989675.9, SN125 berada di peringkat #2628 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian 8 Ball?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar SN125?

Terdapat 1869308.218381493 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

8 Ball berosilasi antara Rp25754.337 dan Rp28615.93, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan 8 Ball dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp60935.098, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi SN125?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku SN125 dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 8 Ball

Perkembangan Industri Penting 8 Ball (SN125)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Jelajahi 8 Ball Selengkapnya

