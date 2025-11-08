Harga 8008 Hari Ini

Harga live 8008 (8008) hari ini adalah $ 0.00001928, dengan perubahan 4.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 8008 ke USD saat ini adalah $ 0.00001928 per 8008.

8008 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,259.82, dengan suplai yang beredar 999.07M 8008. Selama 24 jam terakhir, 8008 diperdagangkan antara $ 0.00001823 (low) dan $ 0.00001944 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00196865, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001823.

Dalam kinerja jangka pendek, 8008 bergerak +2.11% dalam satu jam terakhir dan -12.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 8008 (8008)

Kapitalisasi Pasar $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K Suplai Peredaran 999.07M 999.07M 999.07M Total Suplai 999,073,492.147216 999,073,492.147216 999,073,492.147216

