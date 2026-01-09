88mph adalah protokol sumber terbuka dan tanpa wali yang memungkinkan Anda menyetor kripto Anda serta memperoleh tingkat imbal hasil tetap, berspekulasi mengenai tingkat imbal hasil variabel di masa depan, dan mendapatkan berbagai insentif. 88mph menawarkan dua produk:

Produk jangka waktu tetap dengan tingkat bunga tetap yang memungkinkan pengguna memperoleh tingkat imbal hasil tetap atas aset yang mereka sediakan pada jatuh tempo yang disesuaikan atau sudah ditentukan sebelumnya.

Instrumen tingkat imbal hasil berleverage, yang disebut Token Imbal Hasil (YTs), yang memungkinkan pengguna berspekulasi mengenai volatilitas tingkat bunga variabel dari protokol pinjaman yang digunakan oleh 88mph atau melindungi diri dari biaya pinjaman mereka. Dengan menggunakan produk-produk tersebut, pengguna dapat mengklaim token MPH, yang dapat dipertaruhkan untuk memperoleh pendapatan protokol 88mph serta hak suara. Berikut adalah cara kerja masing-masing produk: https://docs.88mph.app/

Berapa harga saat ini dari 88mph?

88mph (MPH) diperdagangkan pada Rp4986.090372688992000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 2.00% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran 88mph dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Ethereum Ecosystem,Fixed Interest,Yield Tokenization Protocol, MPH sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif MPH diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, MPH mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari 88mph?

Terdapat 1308225.1048674157 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat MPH?

88mph saat ini menempati peringkat pasar #5021 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp6522915980.135520000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja 88mph dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 2.00% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan 88mph dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Ethereum Ecosystem,Fixed Interest,Yield Tokenization Protocol, MPH menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.