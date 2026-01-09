BursaDEX+
Harga live 88mph hari ini adalah 0.296513 USD. Kapitalisasi pasar MPH adalah 387,905 USD. Lacak informasi harga aktual MPH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live 88mph hari ini adalah 0.296513 USD. Kapitalisasi pasar MPH adalah 387,905 USD. Lacak informasi harga aktual MPH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga 88mph (MPH)

$0.296511
$0.296511$0.296511
+2.00%1D
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:07:42 (UTC+8)

Harga 88mph Hari Ini

Harga live 88mph (MPH) hari ini adalah $ 0.296513, dengan perubahan 2.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MPH ke USD saat ini adalah $ 0.296513 per MPH.

88mph saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 387,905, dengan suplai yang beredar 1.31M MPH. Selama 24 jam terakhir, MPH diperdagangkan antara $ 0.166946 (low) dan $ 0.298602 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 236.5, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00598845.

Dalam kinerja jangka pendek, MPH bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan +0.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 88mph (MPH)

Kapitalisasi Pasar 88mph saat ini adalah $ 387.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MPH adalah 1.31M, dan total suplainya sebesar 1578523.950181618. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 468.05K.

Riwayat Harga 88mph USD

Riwayat Harga 88mph (MPH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga 88mph ke USD adalah $ +0.0058217.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 88mph ke USD adalah $ +0.0020241163.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 88mph ke USD adalah $ +0.0500555455.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 88mph ke USD adalah $ -0.0079296000073726.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0058217+2.00%
30 Days$ +0.0020241163+0.68%
60 Hari$ +0.0500555455+16.88%
90 Hari$ -0.0079296000073726-2.60%

Prediksi Harga untuk 88mph

Prediksi Harga 88mph (MPH) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MPH pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga 88mph (MPH) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 88mph berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya 88mph (MPH)

Situs Web Resmi

Tentang 88mph

88mph adalah protokol sumber terbuka dan tanpa wali yang memungkinkan Anda menyetor kripto Anda serta memperoleh tingkat imbal hasil tetap, berspekulasi mengenai tingkat imbal hasil variabel di masa depan, dan mendapatkan berbagai insentif. 88mph menawarkan dua produk:

  • Produk jangka waktu tetap dengan tingkat bunga tetap yang memungkinkan pengguna memperoleh tingkat imbal hasil tetap atas aset yang mereka sediakan pada jatuh tempo yang disesuaikan atau sudah ditentukan sebelumnya.
  • Instrumen tingkat imbal hasil berleverage, yang disebut Token Imbal Hasil (YTs), yang memungkinkan pengguna berspekulasi mengenai volatilitas tingkat bunga variabel dari protokol pinjaman yang digunakan oleh 88mph atau melindungi diri dari biaya pinjaman mereka. Dengan menggunakan produk-produk tersebut, pengguna dapat mengklaim token MPH, yang dapat dipertaruhkan untuk memperoleh pendapatan protokol 88mph serta hak suara. Berikut adalah cara kerja masing-masing produk: https://docs.88mph.app/

Berapa harga saat ini dari 88mph?

88mph (MPH) diperdagangkan pada Rp4986.090372688992000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 2.00% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran 88mph dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Ethereum Ecosystem,Fixed Interest,Yield Tokenization Protocol, MPH sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif MPH diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, MPH mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari 88mph?

Terdapat 1308225.1048674157 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat MPH?

88mph saat ini menempati peringkat pasar #5021 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp6522915980.135520000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja 88mph dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 2.00% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan 88mph dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Ethereum Ecosystem,Fixed Interest,Yield Tokenization Protocol, MPH menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 88mph

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:07:42 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.