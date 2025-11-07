Informasi Harga 8chan (8CHAN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00019225 $ 0.00019225 $ 0.00019225 Low 24 Jam $ 0.00020116 $ 0.00020116 $ 0.00020116 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00019225$ 0.00019225 $ 0.00019225 High 24 Jam $ 0.00020116$ 0.00020116 $ 0.00020116 All Time High $ 0.00314882$ 0.00314882 $ 0.00314882 Harga Terendah $ 0.00015715$ 0.00015715 $ 0.00015715 Perubahan Harga (1 Jam) +0.23% Perubahan Harga (1 Hari) -2.43% Perubahan Harga (7H) -14.47% Perubahan Harga (7H) -14.47%

Harga aktual 8chan (8CHAN) adalah $0.00019351. Selama 24 jam terakhir, 8CHAN diperdagangkan antara low $ 0.00019225 dan high $ 0.00020116, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high8CHAN adalah $ 0.00314882, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00015715.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 8CHAN telah berubah sebesar +0.23% selama 1 jam terakhir, -2.43% selama 24 jam, dan -14.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar 8chan (8CHAN)

Kapitalisasi Pasar $ 87.32K$ 87.32K $ 87.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 87.32K$ 87.32K $ 87.32K Suplai Peredaran 451.25M 451.25M 451.25M Total Suplai 451,249,920.737852 451,249,920.737852 451,249,920.737852

Kapitalisasi Pasar 8chan saat ini adalah $ 87.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 8CHAN adalah 451.25M, dan total suplainya sebesar 451249920.737852. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 87.32K.