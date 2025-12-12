Tabel Konversi Abelian ke Surinamese Dollar
Tabel Konversi ABEL ke SRD
- 1 ABEL5.52 SRD
- 2 ABEL11.04 SRD
- 3 ABEL16.56 SRD
- 4 ABEL22.07 SRD
- 5 ABEL27.59 SRD
- 6 ABEL33.11 SRD
- 7 ABEL38.63 SRD
- 8 ABEL44.15 SRD
- 9 ABEL49.67 SRD
- 10 ABEL55.19 SRD
- 50 ABEL275.93 SRD
- 100 ABEL551.86 SRD
- 1,000 ABEL5,518.65 SRD
- 5,000 ABEL27,593.23 SRD
- 10,000 ABEL55,186.45 SRD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Abelian ke Surinamese Dollar (ABEL ke SRD) di berbagai rentang nilai, dari 1 ABEL hingga 10,000 ABEL. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ABEL yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SRD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ABEL ke SRD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SRD ke ABEL
- 1 SRD0.1812 ABEL
- 2 SRD0.3624 ABEL
- 3 SRD0.5436 ABEL
- 4 SRD0.7248 ABEL
- 5 SRD0.9060 ABEL
- 6 SRD1.0872 ABEL
- 7 SRD1.268 ABEL
- 8 SRD1.449 ABEL
- 9 SRD1.630 ABEL
- 10 SRD1.812 ABEL
- 50 SRD9.0601 ABEL
- 100 SRD18.12 ABEL
- 1,000 SRD181.2 ABEL
- 5,000 SRD906.01 ABEL
- 10,000 SRD1,812 ABEL
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Surinamese Dollar ke Abelian (SRD ke ABEL) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SRD hingga 10,000 SRD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Abelian yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SRD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Abelian (ABEL) saat ini diperdagangkan seharga $ 5.52 SRD , yang mencerminkan perubahan -1.08% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $860.51K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $606.17M SRD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Abelian Harga khusus dari kami.
4.23B SRD
Suplai Peredaran
860.51K
Volume Trading 24 Jam
606.17M SRD
Kapitalisasi Pasar
-1.08%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.14613
High 24 Jam
$ 0.1413
Low 24 Jam
Grafik tren ABEL ke SRD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Abelian terhadap SRD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Abelian saat ini.
Ringkasan Konversi ABEL ke SRD
Per | 1 ABEL = 5.52 SRD | 1 SRD = 0.1812 ABEL
Kurs untuk 1 ABEL ke SRD hari ini adalah 5.52 SRD.
Pembelian 5 ABEL akan dikenai biaya 27.59 SRD, sedangkan 10 ABEL memiliki nilai 55.19 SRD.
1 SRD dapat di-trade dengan 0.1812 ABEL.
50 SRD dapat dikonversi ke 9.0601 ABEL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ABEL ke SRD telah berubah sebesar -11.01% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.08%, sehingga mencapai high senilai 5.6319547215429075 SRD dan low senilai 5.445803066817305 SRD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ABEL adalah 6.415487462862057 SRD yang menunjukkan perubahan -13.98% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ABEL telah berubah sebesar 2.0946878746038253 SRD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +61.17% pada nilainya.
Semua Tentang Abelian (ABEL)
Setelah menghitung harga Abelian (ABEL), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Abelian langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ABEL. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Abelian, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ABEL ke SRD
Dalam 24 jam terakhir, Abelian (ABEL) telah berfluktuasi antara 5.445803066817305 SRD dan 5.6319547215429075 SRD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 5.395700136973976 SRD dan high 6.470215278537078 SRD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ABEL ke SRD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 5.39
|$ 6.16
|$ 6.93
|$ 8.86
|Low
|$ 5.39
|$ 5.39
|$ 5.39
|$ 3.08
|Rata-rata
|$ 5.39
|$ 5.39
|$ 6.16
|$ 5.01
|Volatilitas
|+3.36%
|+17.33%
|+30.03%
|+172.22%
|Perubahan
|-0.27%
|-11.00%
|-13.97%
|+60.65%
Prakiraan Harga Abelian dalam SRD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Abelian dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ABEL ke SRD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ABEL untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Abelian dapat mencapai sekitar $5.79SRD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ABEL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ABEL mungkin naik menjadi sekitar $7.04 SRD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Abelian kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ABEL yang Tersedia di MEXC
ABEL/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ABEL, yang mencakup pasar tempat Abelian dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ABEL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ABEL dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Abelian untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Abelian
Ingin menambahkan Abelian ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Abelian › atau Mulai sekarang ›
ABEL dan SRD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Abelian (ABEL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Abelian
- Harga Saat Ini (USD): $0.14319
- Perubahan 7 Hari: -11.01%
- Tren 30 Hari: -13.98%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ABEL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SRD, harga USD ABEL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ABEL] [ABEL ke USD]
Surinamese Dollar (SRD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SRD/USD): 0.025941657523529473
- Perubahan 7 Hari: +0.11%
- Tren 30 Hari: +0.11%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SRD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ABEL yang sama.
- SRD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ABEL dengan SRD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ABEL ke SRD?
Kurs antara Abelian (ABEL) dan Surinamese Dollar (SRD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ABEL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ABEL ke SRD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SRD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SRD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SRD. Ketika SRD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ABEL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Abelian, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ABEL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SRD.
Konversikan ABEL ke SRD Seketika
Gunakan konverter ABEL ke SRD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ABEL ke SRD?
Masukkan Jumlah ABEL
Mulailah dengan memasukkan jumlah ABEL yang ingin Anda konversi ke SRD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ABEL ke SRD Secara Live
Lihat kurs ABEL ke SRD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ABEL dan SRD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ABEL ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ABEL dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ABEL ke SRD dihitung?
Perhitungan kurs ABEL ke SRD didasarkan pada nilai ABEL saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SRD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ABEL ke SRD begitu sering berubah?
Kurs ABEL ke SRD sangat sering berubah karena Abelian dan Surinamese Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ABEL ke SRD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ABEL ke SRD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ABEL ke SRD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ABEL ke SRD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ABEL ke SRD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ABEL terhadap SRD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ABEL terhadap SRD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ABEL ke SRD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SRD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ABEL tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ABEL ke SRD?
Halving Abelian, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ABEL ke SRD.
Bisakah saya membandingkan kurs ABEL ke SRD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ABEL keSRD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ABEL ke SRD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Abelian, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ABEL ke SRD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SRD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ABEL ke SRD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Abelian dan Surinamese Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Abelian dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ABEL ke SRD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SRD Anda ke ABEL dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ABEL ke SRD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ABEL dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ABEL ke SRD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ABEL ke SRD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SRD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ABEL ke SRD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Abelian Selengkapnya
Harga Abelian
Pelajari selengkapnya tentang Abelian (ABEL) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Abelian
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ABEL untuk lebih memahami kemungkinan arah Abelian.
Cara Membeli Abelian
Ingin membeli Abelian? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ABEL/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ABEL/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ABEL USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ABEL dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ABEL USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Abelian ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke SRD
Mengapa Harus Membeli Abelian dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Abelian.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Abelian dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.