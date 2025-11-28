Tabel Konversi Alchemy ke Mongolian Tughrik
Tabel Konversi ACH ke MNT
- 1 ACH36.01 MNT
- 2 ACH72.02 MNT
- 3 ACH108.03 MNT
- 4 ACH144.04 MNT
- 5 ACH180.05 MNT
- 6 ACH216.07 MNT
- 7 ACH252.08 MNT
- 8 ACH288.09 MNT
- 9 ACH324.10 MNT
- 10 ACH360.11 MNT
- 50 ACH1,800.55 MNT
- 100 ACH3,601.10 MNT
- 1,000 ACH36,011.00 MNT
- 5,000 ACH180,054.99 MNT
- 10,000 ACH360,109.97 MNT
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Alchemy ke Mongolian Tughrik (ACH ke MNT) di berbagai rentang nilai, dari 1 ACH hingga 10,000 ACH. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ACH yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MNT terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ACH ke MNT khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MNT ke ACH
- 1 MNT0.02776 ACH
- 2 MNT0.05553 ACH
- 3 MNT0.08330 ACH
- 4 MNT0.1110 ACH
- 5 MNT0.1388 ACH
- 6 MNT0.1666 ACH
- 7 MNT0.1943 ACH
- 8 MNT0.2221 ACH
- 9 MNT0.2499 ACH
- 10 MNT0.2776 ACH
- 50 MNT1.388 ACH
- 100 MNT2.776 ACH
- 1,000 MNT27.76 ACH
- 5,000 MNT138.8 ACH
- 10,000 MNT277.6 ACH
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Mongolian Tughrik ke Alchemy (MNT ke ACH) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MNT hingga 10,000 MNT. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Alchemy yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MNT yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Alchemy (ACH) saat ini diperdagangkan seharga ₮ 36.01 MNT , yang mencerminkan perubahan -0.97% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₮1.00B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₮349.86B MNT. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Alchemy Harga khusus dari kami.
34.60T MNT
Suplai Peredaran
1.00B
Volume Trading 24 Jam
349.86B MNT
Kapitalisasi Pasar
-0.97%
Perubahan Harga (1 Hari)
₮ 0.010537
High 24 Jam
₮ 0.009954
Low 24 Jam
Grafik tren ACH ke MNT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Alchemy terhadap MNT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Alchemy saat ini.
Ringkasan Konversi ACH ke MNT
Per | 1 ACH = 36.01 MNT | 1 MNT = 0.02776 ACH
Kurs untuk 1 ACH ke MNT hari ini adalah 36.01 MNT.
Pembelian 5 ACH akan dikenai biaya 180.05 MNT, sedangkan 10 ACH memiliki nilai 360.11 MNT.
1 MNT dapat di-trade dengan 0.02776 ACH.
50 MNT dapat dikonversi ke 1.388 ACH, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ACH ke MNT telah berubah sebesar +8.96% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.97%, sehingga mencapai high senilai 37.52080298648619 MNT dan low senilai 35.44482043536904 MNT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ACH adalah 45.79624629488458 MNT yang menunjukkan perubahan -21.37% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ACH telah berubah sebesar -35.815150084281875 MNT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -49.87% pada nilainya.
Semua Tentang Alchemy (ACH)
Setelah menghitung harga Alchemy (ACH), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Alchemy langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ACH. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Alchemy, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ACH ke MNT
Dalam 24 jam terakhir, Alchemy (ACH) telah berfluktuasi antara 35.44482043536904 MNT dan 37.52080298648619 MNT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 31.727280498205555 MNT dan high 39.78907208607732 MNT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ACH ke MNT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₮ 35.6
|₮ 35.6
|₮ 35.6
|₮ 71.21
|Low
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|Rata-rata
|₮ 35.6
|₮ 0
|₮ 35.6
|₮ 35.6
|Volatilitas
|+5.67%
|+24.40%
|+36.55%
|+72.24%
|Perubahan
|-1.69%
|+8.98%
|-21.36%
|-49.86%
Prakiraan Harga Alchemy dalam MNT untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Alchemy dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ACH ke MNT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ACH untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Alchemy dapat mencapai sekitar ₮37.81MNT, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ACH untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ACH mungkin naik menjadi sekitar ₮45.96 MNT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Alchemy kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ACH yang Tersedia di MEXC
ACH/USDT
|Trade
ACH/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ACH, yang mencakup pasar tempat Alchemy dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ACH pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
ACHUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ACH dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Alchemy untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Alchemy
Ingin menambahkan Alchemy ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Alchemy › atau Mulai sekarang ›
ACH dan MNT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Alchemy (ACH) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Alchemy
- Harga Saat Ini (USD): $0.010113
- Perubahan 7 Hari: +8.96%
- Tren 30 Hari: -21.37%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ACH, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MNT, harga USD ACH tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ACH] [ACH ke USD]
Mongolian Tughrik (MNT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MNT/USD): 0.0002807438461827645
- Perubahan 7 Hari: +0.74%
- Tren 30 Hari: +0.74%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MNT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ACH yang sama.
- MNT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ACH dengan MNT secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ACH ke MNT?
Kurs antara Alchemy (ACH) dan Mongolian Tughrik (MNT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ACH, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ACH ke MNT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MNT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MNT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MNT. Ketika MNT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ACH, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Alchemy, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ACH dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MNT.
Konversikan ACH ke MNT Seketika
Gunakan konverter ACH ke MNT kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ACH ke MNT?
Masukkan Jumlah ACH
Mulailah dengan memasukkan jumlah ACH yang ingin Anda konversi ke MNT menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ACH ke MNT Secara Live
Lihat kurs ACH ke MNT yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ACH dan MNT.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ACH ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ACH dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ACH ke MNT dihitung?
Perhitungan kurs ACH ke MNT didasarkan pada nilai ACH saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MNT menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ACH ke MNT begitu sering berubah?
Kurs ACH ke MNT sangat sering berubah karena Alchemy dan Mongolian Tughrik terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ACH ke MNT yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ACH ke MNT dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ACH ke MNT dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ACH ke MNT atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ACH ke MNT dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ACH terhadap MNT dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ACH terhadap MNT dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ACH ke MNT?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MNT, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ACH tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ACH ke MNT?
Halving Alchemy, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ACH ke MNT.
Bisakah saya membandingkan kurs ACH ke MNT dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ACH keMNT wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ACH ke MNT sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Alchemy, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ACH ke MNT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MNT dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ACH ke MNT dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Alchemy dan Mongolian Tughrik?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Alchemy dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ACH ke MNT dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MNT Anda ke ACH dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ACH ke MNT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ACH dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ACH ke MNT dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ACH ke MNT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MNT terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ACH ke MNT yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.