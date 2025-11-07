Apa yang dimaksud dengan Alchemy (ACH)

Didirikan di Singapura pada tahun 2018, Alchemy Pay (ACH) adalah penyedia solusi pembayaran yang menghubungkan ekonomi fiat dan kripto dengan mulus untuk konsumen, pedagang, pengembang, dan institusi global. Ini memberi pedagang online dan offline penerimaan yang mudah dari fiat dan crypto, memungkinkan onboarding yang mudah ke ekosistem blockchain, dan membuat layanan web3 sangat mudah diakses. Saat ini, Alchemy Pay didukung di lebih dari 70 negara dengan 300 saluran pembayaran, memiliki titik kontak dengan lebih dari 2 juta pedagang melalui kemitraan dengan para pemimpin industri seperti Binance, Shopify, NIUM, dan QFPay. Token Alchemy Pay, ACH, adalah ERC20 asli dari blockchain Ethereum. Didirikan di Singapura pada tahun 2018, Alchemy Pay (ACH) adalah penyedia solusi pembayaran yang menghubungkan ekonomi fiat dan kripto dengan mulus untuk konsumen, pedagang, pengembang, dan institusi global. Ini memberi pedagang online dan offline penerimaan yang mudah dari fiat dan crypto, memungkinkan onboarding yang mudah ke ekosistem blockchain, dan membuat layanan web3 sangat mudah diakses. Saat ini, Alchemy Pay didukung di lebih dari 70 negara dengan 300 saluran pembayaran, memiliki titik kontak dengan lebih dari 2 juta pedagang melalui kemitraan dengan para pemimpin industri seperti Binance, Shopify, NIUM, dan QFPay. Token Alchemy Pay, ACH, adalah ERC20 asli dari blockchain Ethereum.

Alchemy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Alchemy Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ACH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Alchemy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Alchemy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Alchemy (USD)

Berapa nilai Alchemy (ACH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Alchemy (ACH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alchemy.

Cek prediksi harga Alchemy sekarang!

Tokenomi Alchemy (ACH)

Memahami tokenomi Alchemy (ACH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ACH sekarang!

Cara membeli Alchemy (ACH)

Ingin mengetahui cara membeli Alchemy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Alchemy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ACH ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Alchemy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Alchemy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Alchemy Berapa nilai Alchemy (ACH) hari ini? Harga live ACH dalam USD adalah 0.01076 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ACH ke USD saat ini? $ 0.01076 . Cobalah Harga ACH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Alchemy? Kapitalisasi pasar ACH adalah $ 103.80M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ACH? Suplai beredar ACH adalah 9.65B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ACH? ACH mencapai harga ATH sebesar 0.19750365 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ACH? ACH mencapai harga ATL 0.00133775 USD . Berapa volume perdagangan ACH? Volume perdagangan 24 jam live ACH adalah $ 892.53K USD . Akankah harga ACH naik lebih tinggi tahun ini? ACH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ACH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Alchemy (ACH)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi