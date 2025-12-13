Tabel Konversi Acolyte by Virtuals ke Sudanese Pound
Tabel Konversi ACOLYT ke SDG
- 1 ACOLYT0.51 SDG
- 2 ACOLYT1.02 SDG
- 3 ACOLYT1.53 SDG
- 4 ACOLYT2.04 SDG
- 5 ACOLYT2.56 SDG
- 6 ACOLYT3.07 SDG
- 7 ACOLYT3.58 SDG
- 8 ACOLYT4.09 SDG
- 9 ACOLYT4.60 SDG
- 10 ACOLYT5.11 SDG
- 50 ACOLYT25.55 SDG
- 100 ACOLYT51.10 SDG
- 1,000 ACOLYT511.03 SDG
- 5,000 ACOLYT2,555.14 SDG
- 10,000 ACOLYT5,110.27 SDG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Acolyte by Virtuals ke Sudanese Pound (ACOLYT ke SDG) di berbagai rentang nilai, dari 1 ACOLYT hingga 10,000 ACOLYT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ACOLYT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SDG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ACOLYT ke SDG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SDG ke ACOLYT
- 1 SDG1.956 ACOLYT
- 2 SDG3.913 ACOLYT
- 3 SDG5.870 ACOLYT
- 4 SDG7.827 ACOLYT
- 5 SDG9.784 ACOLYT
- 6 SDG11.74 ACOLYT
- 7 SDG13.69 ACOLYT
- 8 SDG15.65 ACOLYT
- 9 SDG17.61 ACOLYT
- 10 SDG19.56 ACOLYT
- 50 SDG97.84 ACOLYT
- 100 SDG195.6 ACOLYT
- 1,000 SDG1,956 ACOLYT
- 5,000 SDG9,784 ACOLYT
- 10,000 SDG19,568 ACOLYT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Sudanese Pound ke Acolyte by Virtuals (SDG ke ACOLYT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SDG hingga 10,000 SDG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Acolyte by Virtuals yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SDG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) saat ini diperdagangkan seharga ج.س 0.51 SDG , yang mencerminkan perubahan -3.05% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ج.س34.67M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ج.س500.81M SDG. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Acolyte by Virtuals Harga khusus dari kami.
588.78B SDG
Suplai Peredaran
34.67M
Volume Trading 24 Jam
500.81M SDG
Kapitalisasi Pasar
-3.05%
Perubahan Harga (1 Hari)
ج.س 0.0009296
High 24 Jam
ج.س 0.0008388
Low 24 Jam
Grafik tren ACOLYT ke SDG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Acolyte by Virtuals terhadap SDG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Acolyte by Virtuals saat ini.
Ringkasan Konversi ACOLYT ke SDG
Per | 1 ACOLYT = 0.51 SDG | 1 SDG = 1.956 ACOLYT
Kurs untuk 1 ACOLYT ke SDG hari ini adalah 0.51 SDG.
Pembelian 5 ACOLYT akan dikenai biaya 2.56 SDG, sedangkan 10 ACOLYT memiliki nilai 5.11 SDG.
1 SDG dapat di-trade dengan 1.956 ACOLYT.
50 SDG dapat dikonversi ke 97.84 ACOLYT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ACOLYT ke SDG telah berubah sebesar -2.52% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3.05%, sehingga mencapai high senilai 0.5591466342769146 SDG dan low senilai 0.504531192804944 SDG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ACOLYT adalah 0.9883109238171238 SDG yang menunjukkan perubahan -48.27% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ACOLYT telah berubah sebesar -1.4390086142901142 SDG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -73.78% pada nilainya.
Semua Tentang Acolyte by Virtuals (ACOLYT)
Setelah menghitung harga Acolyte by Virtuals (ACOLYT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Acolyte by Virtuals langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ACOLYT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Acolyte by Virtuals, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ACOLYT ke SDG
Dalam 24 jam terakhir, Acolyte by Virtuals (ACOLYT) telah berfluktuasi antara 0.504531192804944 SDG dan 0.5591466342769146 SDG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.4665770699318014 SDG dan high 0.559868424252315 SDG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ACOLYT ke SDG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Low
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Rata-rata
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Volatilitas
|+10.29%
|+17.78%
|+61.75%
|+117.10%
|Perubahan
|-3.47%
|-2.39%
|-48.20%
|-72.09%
Prakiraan Harga Acolyte by Virtuals dalam SDG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Acolyte by Virtuals dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ACOLYT ke SDG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ACOLYT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Acolyte by Virtuals dapat mencapai sekitar ج.س0.54SDG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ACOLYT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ACOLYT mungkin naik menjadi sekitar ج.س0.65 SDG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Acolyte by Virtuals kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ACOLYT yang Tersedia di MEXC
ACOLYT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ACOLYT, yang mencakup pasar tempat Acolyte by Virtuals dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ACOLYT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ACOLYT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Acolyte by Virtuals untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Acolyte by Virtuals
Ingin menambahkan Acolyte by Virtuals ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Acolyte by Virtuals › atau Mulai sekarang ›
ACOLYT dan SDG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Acolyte by Virtuals
- Harga Saat Ini (USD): $0.0008496
- Perubahan 7 Hari: -2.52%
- Tren 30 Hari: -48.27%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ACOLYT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SDG, harga USD ACOLYT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ACOLYT] [ACOLYT ke USD]
Sudanese Pound (SDG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SDG/USD): 0.0016625002305056568
- Perubahan 7 Hari: -0.00%
- Tren 30 Hari: -0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SDG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ACOLYT yang sama.
- SDG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ACOLYT dengan SDG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ACOLYT ke SDG?
Kurs antara Acolyte by Virtuals (ACOLYT) dan Sudanese Pound (SDG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ACOLYT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ACOLYT ke SDG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SDG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SDG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SDG. Ketika SDG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ACOLYT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Acolyte by Virtuals, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ACOLYT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SDG.
Konversikan ACOLYT ke SDG Seketika
Gunakan konverter ACOLYT ke SDG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ACOLYT ke SDG?
Masukkan Jumlah ACOLYT
Mulailah dengan memasukkan jumlah ACOLYT yang ingin Anda konversi ke SDG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ACOLYT ke SDG Secara Live
Lihat kurs ACOLYT ke SDG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ACOLYT dan SDG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ACOLYT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ACOLYT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ACOLYT ke SDG dihitung?
Perhitungan kurs ACOLYT ke SDG didasarkan pada nilai ACOLYT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SDG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ACOLYT ke SDG begitu sering berubah?
Kurs ACOLYT ke SDG sangat sering berubah karena Acolyte by Virtuals dan Sudanese Pound terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ACOLYT ke SDG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ACOLYT ke SDG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ACOLYT ke SDG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ACOLYT ke SDG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ACOLYT ke SDG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ACOLYT terhadap SDG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ACOLYT terhadap SDG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ACOLYT ke SDG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SDG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ACOLYT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ACOLYT ke SDG?
Halving Acolyte by Virtuals, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ACOLYT ke SDG.
Bisakah saya membandingkan kurs ACOLYT ke SDG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ACOLYT keSDG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ACOLYT ke SDG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Acolyte by Virtuals, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ACOLYT ke SDG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SDG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ACOLYT ke SDG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Acolyte by Virtuals dan Sudanese Pound?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Acolyte by Virtuals dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ACOLYT ke SDG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SDG Anda ke ACOLYT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ACOLYT ke SDG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ACOLYT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ACOLYT ke SDG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ACOLYT ke SDG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SDG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ACOLYT ke SDG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Acolyte by Virtuals Selengkapnya
Harga Acolyte by Virtuals
Pelajari selengkapnya tentang Acolyte by Virtuals (ACOLYT) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Acolyte by Virtuals
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ACOLYT untuk lebih memahami kemungkinan arah Acolyte by Virtuals.
Cara Membeli Acolyte by Virtuals
Ingin membeli Acolyte by Virtuals? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ACOLYT/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ACOLYT/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ACOLYT USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ACOLYT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ACOLYT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Acolyte by Virtuals ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke SDG
Mengapa Harus Membeli Acolyte by Virtuals dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Acolyte by Virtuals.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Acolyte by Virtuals dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.