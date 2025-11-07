BursaDEX+
Harga live Acolyte by Virtuals hari ini adalah 0.0019331 USD. Lacak informasi harga aktual ACOLYT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACOLYT dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Acolyte by Virtuals

Harga Acolyte by Virtuals(ACOLYT)

Harga Live 1 ACOLYT ke USD:

$0.0019336
$0.0019336$0.0019336
-8.22%1D
USD
Grafik Harga Live Acolyte by Virtuals (ACOLYT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:05:50 (UTC+8)

Informasi Harga Acolyte by Virtuals (ACOLYT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0018632
$ 0.0018632$ 0.0018632
Low 24 Jam
$ 0.0024273
$ 0.0024273$ 0.0024273
High 24 Jam

$ 0.0018632
$ 0.0018632$ 0.0018632

$ 0.0024273
$ 0.0024273$ 0.0024273

$ 1,607.7263566881493
$ 1,607.7263566881493$ 1,607.7263566881493

$ 0.000065996165511156
$ 0.000065996165511156$ 0.000065996165511156

+0.25%

-8.21%

+9.26%

+9.26%

Harga aktual Acolyte by Virtuals (ACOLYT) adalah $ 0.0019331. Selama 24 jam terakhir, ACOLYT diperdagangkan antara low $ 0.0018632 dan high $ 0.0024273, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highACOLYT adalah $ 1,607.7263566881493, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000065996165511156.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ACOLYT telah berubah sebesar +0.25% selama 1 jam terakhir, -8.21% selama 24 jam, dan +9.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

No.1715

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

$ 57.21K
$ 57.21K$ 57.21K

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

978.86M
978.86M 978.86M

993,082,937
993,082,937 993,082,937

993,082,937.8227464
993,082,937.8227464 993,082,937.8227464

98.56%

BASE

Kapitalisasi Pasar Acolyte by Virtuals saat ini adalah $ 1.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.21K. Suplai beredar ACOLYT adalah 978.86M, dan total suplainya sebesar 993082937.8227464. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.92M.

Riwayat Harga Acolyte by Virtuals (ACOLYT) USD

Pantau perubahan harga Acolyte by Virtuals untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000173177-8.21%
30 Days$ +0.0003371+21.12%
60 Hari$ -0.0007469-27.87%
90 Hari$ -0.0013369-40.89%
Perubahan Harga Acolyte by Virtuals Hari Ini

Hari ini, ACOLYT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000173177 (-8.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Acolyte by Virtuals 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0003371 (+21.12%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Acolyte by Virtuals 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ACOLYT terlihat mengalami perubahan $ -0.0007469 (-27.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Acolyte by Virtuals 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0013369 (-40.89%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Acolyte by Virtuals (ACOLYT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Acolyte by Virtuals sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.

Acolyte by Virtuals tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Acolyte by Virtuals Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ACOLYT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Acolyte by Virtuals di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Acolyte by Virtuals dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Acolyte by Virtuals (USD)

Berapa nilai Acolyte by Virtuals (ACOLYT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Acolyte by Virtuals (ACOLYT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Acolyte by Virtuals.

Cek prediksi harga Acolyte by Virtuals sekarang!

Tokenomi Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Memahami tokenomi Acolyte by Virtuals (ACOLYT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ACOLYT sekarang!

Cara membeli Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Ingin mengetahui cara membeli Acolyte by Virtuals? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Acolyte by Virtuals di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ACOLYT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Acolyte by Virtuals

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Acolyte by Virtuals, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Acolyte by Virtuals
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Acolyte by Virtuals

Berapa nilai Acolyte by Virtuals (ACOLYT) hari ini?
Harga live ACOLYT dalam USD adalah 0.0019331 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ACOLYT ke USD saat ini?
Harga ACOLYT ke USD saat ini adalah $ 0.0019331. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Acolyte by Virtuals?
Kapitalisasi pasar ACOLYT adalah $ 1.89M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ACOLYT?
Suplai beredar ACOLYT adalah 978.86M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ACOLYT?
ACOLYT mencapai harga ATH sebesar 1,607.7263566881493 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ACOLYT?
ACOLYT mencapai harga ATL 0.000065996165511156 USD.
Berapa volume perdagangan ACOLYT?
Volume perdagangan 24 jam live ACOLYT adalah $ 57.21K USD.
Akankah harga ACOLYT naik lebih tinggi tahun ini?
ACOLYT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ACOLYT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:05:50 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

