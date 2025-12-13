Tabel Konversi Delysium ke STN
Tabel Konversi AGI ke STN
- 1 AGI0.34 STN
- 2 AGI0.68 STN
- 3 AGI1.02 STN
- 4 AGI1.35 STN
- 5 AGI1.69 STN
- 6 AGI2.03 STN
- 7 AGI2.37 STN
- 8 AGI2.71 STN
- 9 AGI3.05 STN
- 10 AGI3.39 STN
- 50 AGI16.94 STN
- 100 AGI33.87 STN
- 1,000 AGI338.70 STN
- 5,000 AGI1,693.52 STN
- 10,000 AGI3,387.04 STN
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Delysium ke STN (AGI ke STN) di berbagai rentang nilai, dari 1 AGI hingga 10,000 AGI. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah AGI yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar STN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah AGI ke STN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi STN ke AGI
- 1 STN2.952 AGI
- 2 STN5.904 AGI
- 3 STN8.857 AGI
- 4 STN11.80 AGI
- 5 STN14.76 AGI
- 6 STN17.71 AGI
- 7 STN20.66 AGI
- 8 STN23.61 AGI
- 9 STN26.57 AGI
- 10 STN29.52 AGI
- 50 STN147.6 AGI
- 100 STN295.2 AGI
- 1,000 STN2,952 AGI
- 5,000 STN14,762 AGI
- 10,000 STN29,524 AGI
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual STN ke Delysium (STN ke AGI) di berbagai rentang jumlah, dari 1 STN hingga 10,000 STN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Delysium yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah STN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Delysium (AGI) saat ini diperdagangkan seharga 0.34 STN , yang mencerminkan perubahan 2.52% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai 1.41M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar 536.28M STN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Delysium Harga khusus dari kami.
33.04B STN
Suplai Peredaran
1.41M
Volume Trading 24 Jam
536.28M STN
Kapitalisasi Pasar
2.52%
Perubahan Harga (1 Hari)
0.01659
High 24 Jam
0.01581
Low 24 Jam
Grafik tren AGI ke STN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Delysium terhadap STN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Delysium saat ini.
Ringkasan Konversi AGI ke STN
Per | 1 AGI = 0.34 STN | 1 STN = 2.952 AGI
Kurs untuk 1 AGI ke STN hari ini adalah 0.34 STN.
Pembelian 5 AGI akan dikenai biaya 1.69 STN, sedangkan 10 AGI memiliki nilai 3.39 STN.
1 STN dapat di-trade dengan 2.952 AGI.
50 STN dapat dikonversi ke 147.6 AGI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 AGI ke STN telah berubah sebesar -7.47% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 2.52%, sehingga mencapai high senilai 0.3460032322274881 STN dan low senilai 0.32973544915711794 STN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 AGI adalah 0.5234889167516547 STN yang menunjukkan perubahan -35.32% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, AGI telah berubah sebesar -0.7608317005219267 STN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -69.21% pada nilainya.
Semua Tentang Delysium (AGI)
Setelah menghitung harga Delysium (AGI), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Delysium langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan AGI. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Delysium, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga AGI ke STN
Dalam 24 jam terakhir, Delysium (AGI) telah berfluktuasi antara 0.32973544915711794 STN dan 0.3460032322274881 STN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.32973544915711794 STN dan high 0.37103059079728834 STN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas AGI ke STN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|0.2 STN
|0.2 STN
|0.41 STN
|1.04 STN
|Low
|0.2 STN
|0.2 STN
|0.2 STN
|0.2 STN
|Rata-rata
|0.2 STN
|0.2 STN
|0.2 STN
|0.62 STN
|Volatilitas
|+4.71%
|+11.27%
|+37.03%
|+70.82%
|Perubahan
|-2.05%
|-7.68%
|-35.35%
|-69.44%
Prakiraan Harga Delysium dalam STN untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Delysium dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan AGI ke STN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga AGI untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Delysium dapat mencapai sekitar 0.36STN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga AGI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, AGI mungkin naik menjadi sekitar 0.43 STN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Delysium kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan AGI yang Tersedia di MEXC
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot AGI, yang mencakup pasar tempat Delysium dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual AGI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
AGIUSDTPerpetual
MAGICUSDTPerpetual
Jelajahi pasangan perdagangan Futures AGI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Delysium untuk perdagangan strategis.
AGI dan STN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Delysium (AGI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Delysium
- Harga Saat Ini (USD): $0.01624
- Perubahan 7 Hari: -7.47%
- Tren 30 Hari: -35.32%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk AGI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke STN, harga USD AGI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
STN (STN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (STN/USD): 0.047940817252864615
- Perubahan 7 Hari: +1.02%
- Tren 30 Hari: +1.02%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- STN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah AGI yang sama.
- STN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Apa yang Memengaruhi Kurs AGI ke STN?
Kurs antara Delysium (AGI) dan STN (STN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam AGI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs AGI ke STN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit STN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal STN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan STN. Ketika STN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti AGI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Delysium, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap AGI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke STN.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs AGI ke STN dihitung?
Perhitungan kurs AGI ke STN didasarkan pada nilai AGI saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke STN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs AGI ke STN begitu sering berubah?
Kurs AGI ke STN sangat sering berubah karena Delysium dan STN terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs AGI ke STN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs AGI ke STN dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs AGI ke STN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan AGI ke STN atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi AGI ke STN dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren AGI terhadap STN dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga AGI terhadap STN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar AGI ke STN?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan STN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun AGI tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs AGI ke STN?
Halving Delysium, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs AGI ke STN.
Bisakah saya membandingkan kurs AGI ke STN dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs AGI keSTN wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs AGI ke STN sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Delysium, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi AGI ke STN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas STN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target AGI ke STN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Delysium dan STN?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Delysium dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan AGI ke STN dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan STN Anda ke AGI dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah AGI ke STN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga AGI dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar AGI ke STN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs AGI ke STN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai STN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs AGI ke STN yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.