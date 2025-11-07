BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Delysium hari ini adalah 0.02391 USD. Lacak informasi harga aktual AGI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AGI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Delysium hari ini adalah 0.02391 USD. Lacak informasi harga aktual AGI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AGI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AGI

Info Harga AGI

Penjelasan AGI

Whitepaper AGI

Situs Web Resmi AGI

Tokenomi AGI

Prakiraan Harga AGI

Riwayat AGI

Panduan Membeli AGI

Konverter AGI ke Mata Uang Fiat

Spot AGI

Futures USDT-M AGI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Delysium

Harga Delysium(AGI)

Harga Live 1 AGI ke USD:

$0.02391
$0.02391$0.02391
-0.12%1D
USD
Grafik Harga Live Delysium (AGI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:06:33 (UTC+8)

Informasi Harga Delysium (AGI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02353
$ 0.02353$ 0.02353
Low 24 Jam
$ 0.02524
$ 0.02524$ 0.02524
High 24 Jam

$ 0.02353
$ 0.02353$ 0.02353

$ 0.02524
$ 0.02524$ 0.02524

$ 0.6996585296699076
$ 0.6996585296699076$ 0.6996585296699076

$ 0.012234014055111651
$ 0.012234014055111651$ 0.012234014055111651

-1.37%

-0.12%

-16.81%

-16.81%

Harga aktual Delysium (AGI) adalah $ 0.02391. Selama 24 jam terakhir, AGI diperdagangkan antara low $ 0.02353 dan high $ 0.02524, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAGI adalah $ 0.6996585296699076, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.012234014055111651.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AGI telah berubah sebesar -1.37% selama 1 jam terakhir, -0.12% selama 24 jam, dan -16.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Delysium (AGI)

No.563

$ 37.43M
$ 37.43M$ 37.43M

$ 67.67K
$ 67.67K$ 67.67K

$ 71.73M
$ 71.73M$ 71.73M

1.57B
1.57B 1.57B

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Delysium saat ini adalah $ 37.43M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.67K. Suplai beredar AGI adalah 1.57B, dan total suplainya sebesar 3000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 71.73M.

Riwayat Harga Delysium (AGI) USD

Pantau perubahan harga Delysium untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000287-0.12%
30 Days$ -0.01827-43.32%
60 Hari$ -0.02008-45.65%
90 Hari$ -0.02927-55.04%
Perubahan Harga Delysium Hari Ini

Hari ini, AGI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000287 (-0.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Delysium 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01827 (-43.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Delysium 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AGI terlihat mengalami perubahan $ -0.02008 (-45.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Delysium 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02927 (-55.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Delysium (AGI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Delysium sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Delysium (AGI)

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

Delysium tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Delysium Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AGI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Delysium di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Delysium dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Delysium (USD)

Berapa nilai Delysium (AGI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Delysium (AGI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Delysium.

Cek prediksi harga Delysium sekarang!

Tokenomi Delysium (AGI)

Memahami tokenomi Delysium (AGI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AGI sekarang!

Cara membeli Delysium (AGI)

Ingin mengetahui cara membeli Delysium? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Delysium di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AGI ke Mata Uang Lokal

1 Delysium(AGI) ke VND
629.19165
1 Delysium(AGI) ke AUD
A$0.0368214
1 Delysium(AGI) ke GBP
0.0181716
1 Delysium(AGI) ke EUR
0.0205626
1 Delysium(AGI) ke USD
$0.02391
1 Delysium(AGI) ke MYR
RM0.0999438
1 Delysium(AGI) ke TRY
1.0075674
1 Delysium(AGI) ke JPY
¥3.63432
1 Delysium(AGI) ke ARS
ARS$34.7022567
1 Delysium(AGI) ke RUB
1.9424484
1 Delysium(AGI) ke INR
2.1200997
1 Delysium(AGI) ke IDR
Rp398.4998406
1 Delysium(AGI) ke PHP
1.4111682
1 Delysium(AGI) ke EGP
￡E.1.1307039
1 Delysium(AGI) ke BRL
R$0.1279185
1 Delysium(AGI) ke CAD
C$0.0337131
1 Delysium(AGI) ke BDT
2.9172591
1 Delysium(AGI) ke NGN
34.4026644
1 Delysium(AGI) ke COP
$91.6090131
1 Delysium(AGI) ke ZAR
R.0.4155558
1 Delysium(AGI) ke UAH
1.0056546
1 Delysium(AGI) ke TZS
T.Sh.58.74687
1 Delysium(AGI) ke VES
Bs5.42757
1 Delysium(AGI) ke CLP
$22.54713
1 Delysium(AGI) ke PKR
Rs6.7579224
1 Delysium(AGI) ke KZT
12.5773773
1 Delysium(AGI) ke THB
฿0.774684
1 Delysium(AGI) ke TWD
NT$0.7409709
1 Delysium(AGI) ke AED
د.إ0.0877497
1 Delysium(AGI) ke CHF
Fr0.019128
1 Delysium(AGI) ke HKD
HK$0.1857807
1 Delysium(AGI) ke AMD
֏9.143184
1 Delysium(AGI) ke MAD
.د.م0.222363
1 Delysium(AGI) ke MXN
$0.4442478
1 Delysium(AGI) ke SAR
ريال0.0896625
1 Delysium(AGI) ke ETB
Br3.6795099
1 Delysium(AGI) ke KES
KSh3.0882156
1 Delysium(AGI) ke JOD
د.أ0.01695219
1 Delysium(AGI) ke PLN
0.0879888
1 Delysium(AGI) ke RON
лв0.105204
1 Delysium(AGI) ke SEK
kr0.2288187
1 Delysium(AGI) ke BGN
лв0.0404079
1 Delysium(AGI) ke HUF
Ft7.9912002
1 Delysium(AGI) ke CZK
0.5037837
1 Delysium(AGI) ke KWD
د.ك0.00731646
1 Delysium(AGI) ke ILS
0.0781857
1 Delysium(AGI) ke BOB
Bs0.164979
1 Delysium(AGI) ke AZN
0.040647
1 Delysium(AGI) ke TJS
SM0.2204502
1 Delysium(AGI) ke GEL
0.0647961
1 Delysium(AGI) ke AOA
Kz21.9156669
1 Delysium(AGI) ke BHD
.د.ب0.00899016
1 Delysium(AGI) ke BMD
$0.02391
1 Delysium(AGI) ke DKK
kr0.1544586
1 Delysium(AGI) ke HNL
L0.6297894
1 Delysium(AGI) ke MUR
1.09986
1 Delysium(AGI) ke NAD
$0.4153167
1 Delysium(AGI) ke NOK
kr0.243882
1 Delysium(AGI) ke NZD
$0.0423207
1 Delysium(AGI) ke PAB
B/.0.02391
1 Delysium(AGI) ke PGK
K0.100422
1 Delysium(AGI) ke QAR
ر.ق0.0870324
1 Delysium(AGI) ke RSD
дин.2.426865
1 Delysium(AGI) ke UZS
soʻm288.0722229
1 Delysium(AGI) ke ALL
L2.0048535
1 Delysium(AGI) ke ANG
ƒ0.0427989
1 Delysium(AGI) ke AWG
ƒ0.043038
1 Delysium(AGI) ke BBD
$0.04782
1 Delysium(AGI) ke BAM
KM0.0404079
1 Delysium(AGI) ke BIF
Fr70.51059
1 Delysium(AGI) ke BND
$0.031083
1 Delysium(AGI) ke BSD
$0.02391
1 Delysium(AGI) ke JMD
$3.8339685
1 Delysium(AGI) ke KHR
96.0239946
1 Delysium(AGI) ke KMF
Fr10.0422
1 Delysium(AGI) ke LAK
519.7825983
1 Delysium(AGI) ke LKR
රු7.2894417
1 Delysium(AGI) ke MDL
L0.4091001
1 Delysium(AGI) ke MGA
Ar107.702595
1 Delysium(AGI) ke MOP
P0.19128
1 Delysium(AGI) ke MVR
0.368214
1 Delysium(AGI) ke MWK
MK41.5103901
1 Delysium(AGI) ke MZN
MT1.5290445
1 Delysium(AGI) ke NPR
रु3.388047
1 Delysium(AGI) ke PYG
169.56972
1 Delysium(AGI) ke RWF
Fr34.69341
1 Delysium(AGI) ke SBD
$0.1967793
1 Delysium(AGI) ke SCR
0.3598455
1 Delysium(AGI) ke SRD
$0.920535
1 Delysium(AGI) ke SVC
$0.2089734
1 Delysium(AGI) ke SZL
L0.4150776
1 Delysium(AGI) ke TMT
m0.083685
1 Delysium(AGI) ke TND
د.ت0.07074969
1 Delysium(AGI) ke TTD
$0.1618707
1 Delysium(AGI) ke UGX
Sh83.58936
1 Delysium(AGI) ke XAF
Fr13.58088
1 Delysium(AGI) ke XCD
$0.064557
1 Delysium(AGI) ke XOF
Fr13.58088
1 Delysium(AGI) ke XPF
Fr2.46273
1 Delysium(AGI) ke BWP
P0.3215895
1 Delysium(AGI) ke BZD
$0.0480591
1 Delysium(AGI) ke CVE
$2.2915344
1 Delysium(AGI) ke DJF
Fr4.23207
1 Delysium(AGI) ke DOP
$1.5376521
1 Delysium(AGI) ke DZD
د.ج3.1216896
1 Delysium(AGI) ke FJD
$0.0545148
1 Delysium(AGI) ke GNF
Fr207.89745
1 Delysium(AGI) ke GTQ
Q0.1831506
1 Delysium(AGI) ke GYD
$5.0010156
1 Delysium(AGI) ke ISK
kr3.01266

Sumber Daya Delysium

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Delysium, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Delysium
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Delysium

Berapa nilai Delysium (AGI) hari ini?
Harga live AGI dalam USD adalah 0.02391 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AGI ke USD saat ini?
Harga AGI ke USD saat ini adalah $ 0.02391. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Delysium?
Kapitalisasi pasar AGI adalah $ 37.43M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AGI?
Suplai beredar AGI adalah 1.57B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AGI?
AGI mencapai harga ATH sebesar 0.6996585296699076 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AGI?
AGI mencapai harga ATL 0.012234014055111651 USD.
Berapa volume perdagangan AGI?
Volume perdagangan 24 jam live AGI adalah $ 67.67K USD.
Akankah harga AGI naik lebih tinggi tahun ini?
AGI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AGI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:06:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Delysium (AGI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AGI ke USD

Jumlah

AGI
AGI
USD
USD

1 AGI = 0.02391 USD

Perdagangkan AGI

AGI/USDT
$0.02391
$0.02391$0.02391
-0.08%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,277.63
$101,277.63$101,277.63

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.11
$3,306.11$3,306.11

+0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.89
$154.89$154.89

-0.66%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0783
$1.0783$1.0783

+25.67%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,277.63
$101,277.63$101,277.63

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.11
$3,306.11$3,306.11

+0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.89
$154.89$154.89

-0.66%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2074
$2.2074$2.2074

-1.21%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0085
$1.0085$1.0085

-0.74%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0387
$0.0387$0.0387

-22.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003927
$0.0003927$0.0003927

+161.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012829
$0.012829$0.012829

+1,182.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.935
$3.935$3.935

+293.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007477
$0.007477$0.007477

+250.37%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.002080
$0.002080$0.002080

+91.17%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002213
$0.0000002213$0.0000002213

+47.53%