The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

Delysium tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Delysium Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Prediksi Harga Delysium (USD)

Berapa nilai Delysium (AGI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Delysium (AGI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Delysium.

Tokenomi Delysium (AGI)

Memahami tokenomi Delysium (AGI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AGI sekarang!

Cara membeli Delysium (AGI)

Ingin mengetahui cara membeli Delysium? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Delysium di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Delysium Berapa nilai Delysium (AGI) hari ini? Harga live AGI dalam USD adalah 0.02391 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AGI ke USD saat ini? $ 0.02391 . Cobalah Harga AGI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Delysium? Kapitalisasi pasar AGI adalah $ 37.43M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AGI? Suplai beredar AGI adalah 1.57B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AGI? AGI mencapai harga ATH sebesar 0.6996585296699076 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AGI? AGI mencapai harga ATL 0.012234014055111651 USD . Berapa volume perdagangan AGI? Volume perdagangan 24 jam live AGI adalah $ 67.67K USD . Akankah harga AGI naik lebih tinggi tahun ini? AGI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AGI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

