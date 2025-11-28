Tabel Konversi AIT Protocol ke Rwandan Franc
Tabel Konversi AITPROTOCOL ke RWF
- 1 AITPROTOCOL2.77 RWF
- 2 AITPROTOCOL5.54 RWF
- 3 AITPROTOCOL8.31 RWF
- 4 AITPROTOCOL11.08 RWF
- 5 AITPROTOCOL13.85 RWF
- 6 AITPROTOCOL16.62 RWF
- 7 AITPROTOCOL19.39 RWF
- 8 AITPROTOCOL22.15 RWF
- 9 AITPROTOCOL24.92 RWF
- 10 AITPROTOCOL27.69 RWF
- 50 AITPROTOCOL138.47 RWF
- 100 AITPROTOCOL276.94 RWF
- 1,000 AITPROTOCOL2,769.36 RWF
- 5,000 AITPROTOCOL13,846.78 RWF
- 10,000 AITPROTOCOL27,693.57 RWF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual AIT Protocol ke Rwandan Franc (AITPROTOCOL ke RWF) di berbagai rentang nilai, dari 1 AITPROTOCOL hingga 10,000 AITPROTOCOL. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah AITPROTOCOL yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar RWF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah AITPROTOCOL ke RWF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi RWF ke AITPROTOCOL
- 1 RWF0.3610 AITPROTOCOL
- 2 RWF0.7221 AITPROTOCOL
- 3 RWF1.0832 AITPROTOCOL
- 4 RWF1.444 AITPROTOCOL
- 5 RWF1.805 AITPROTOCOL
- 6 RWF2.166 AITPROTOCOL
- 7 RWF2.527 AITPROTOCOL
- 8 RWF2.888 AITPROTOCOL
- 9 RWF3.249 AITPROTOCOL
- 10 RWF3.610 AITPROTOCOL
- 50 RWF18.054 AITPROTOCOL
- 100 RWF36.10 AITPROTOCOL
- 1,000 RWF361.09 AITPROTOCOL
- 5,000 RWF1,805 AITPROTOCOL
- 10,000 RWF3,610 AITPROTOCOL
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Rwandan Franc ke AIT Protocol (RWF ke AITPROTOCOL) di berbagai rentang jumlah, dari 1 RWF hingga 10,000 RWF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah AIT Protocol yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah RWF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) saat ini diperdagangkan seharga RF 2.77 RWF , yang mencerminkan perubahan -1.03% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai RF597.12K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar RF818.76M RWF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman AIT Protocol Harga khusus dari kami.
428.67B RWF
Suplai Peredaran
597.12K
Volume Trading 24 Jam
818.76M RWF
Kapitalisasi Pasar
-1.03%
Perubahan Harga (1 Hari)
RF 0.00204
High 24 Jam
RF 0.00191
Low 24 Jam
Grafik tren AITPROTOCOL ke RWF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi AIT Protocol terhadap RWF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga AIT Protocol saat ini.
Ringkasan Konversi AITPROTOCOL ke RWF
Per | 1 AITPROTOCOL = 2.77 RWF | 1 RWF = 0.3610 AITPROTOCOL
Kurs untuk 1 AITPROTOCOL ke RWF hari ini adalah 2.77 RWF.
Pembelian 5 AITPROTOCOL akan dikenai biaya 13.85 RWF, sedangkan 10 AITPROTOCOL memiliki nilai 27.69 RWF.
1 RWF dapat di-trade dengan 0.3610 AITPROTOCOL.
50 RWF dapat dikonversi ke 18.054 AITPROTOCOL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 AITPROTOCOL ke RWF telah berubah sebesar +0.52% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.03%, sehingga mencapai high senilai 2.957846964310707 RWF dan low senilai 2.7693567165850244 RWF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 AITPROTOCOL adalah 3.711807955213436 RWF yang menunjukkan perubahan -25.40% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, AITPROTOCOL telah berubah sebesar -5.814199179846046 RWF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -67.74% pada nilainya.
Semua Tentang AIT Protocol (AITPROTOCOL)
Setelah menghitung harga AIT Protocol (AITPROTOCOL), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang AIT Protocol langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan AITPROTOCOL. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli AIT Protocol, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga AITPROTOCOL ke RWF
Dalam 24 jam terakhir, AIT Protocol (AITPROTOCOL) telah berfluktuasi antara 2.7693567165850244 RWF dan 2.957846964310707 RWF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 2.4793717200839747 RWF dan high 4.37877344716585 RWF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas AITPROTOCOL ke RWF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|RF 0
|RF 0
|RF 0
|RF 0
|Low
|RF 0
|RF 0
|RF 0
|RF 0
|Rata-rata
|RF 0
|RF 0
|RF 0
|RF 0
|Volatilitas
|+6.67%
|+68.95%
|+97.27%
|+80.91%
|Perubahan
|-2.05%
|+0.53%
|-25.39%
|-67.73%
Prakiraan Harga AIT Protocol dalam RWF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga AIT Protocol dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan AITPROTOCOL ke RWF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga AITPROTOCOL untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, AIT Protocol dapat mencapai sekitar RF2.91RWF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga AITPROTOCOL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, AITPROTOCOL mungkin naik menjadi sekitar RF3.53 RWF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga AIT Protocol kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan AITPROTOCOL yang Tersedia di MEXC
AITPROTOCOL/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot AITPROTOCOL, yang mencakup pasar tempat AIT Protocol dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual AITPROTOCOL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures AITPROTOCOL dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures AIT Protocol untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli AIT Protocol
Ingin menambahkan AIT Protocol ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli AIT Protocol › atau Mulai sekarang ›
AITPROTOCOL dan RWF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
AIT Protocol (AITPROTOCOL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga AIT Protocol
- Harga Saat Ini (USD): $0.00191
- Perubahan 7 Hari: +0.52%
- Tren 30 Hari: -25.40%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk AITPROTOCOL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke RWF, harga USD AITPROTOCOL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga AITPROTOCOL] [AITPROTOCOL ke USD]
Rwandan Franc (RWF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (RWF/USD): 0.0006894840091972754
- Perubahan 7 Hari: -0.05%
- Tren 30 Hari: -0.05%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- RWF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah AITPROTOCOL yang sama.
- RWF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli AITPROTOCOL dengan RWF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs AITPROTOCOL ke RWF?
Kurs antara AIT Protocol (AITPROTOCOL) dan Rwandan Franc (RWF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam AITPROTOCOL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs AITPROTOCOL ke RWF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit RWF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal RWF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan RWF. Ketika RWF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti AITPROTOCOL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti AIT Protocol, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap AITPROTOCOL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke RWF.
Konversikan AITPROTOCOL ke RWF Seketika
Gunakan konverter AITPROTOCOL ke RWF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi AITPROTOCOL ke RWF?
Masukkan Jumlah AITPROTOCOL
Mulailah dengan memasukkan jumlah AITPROTOCOL yang ingin Anda konversi ke RWF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs AITPROTOCOL ke RWF Secara Live
Lihat kurs AITPROTOCOL ke RWF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang AITPROTOCOL dan RWF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan AITPROTOCOL ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli AITPROTOCOL dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs AITPROTOCOL ke RWF dihitung?
Perhitungan kurs AITPROTOCOL ke RWF didasarkan pada nilai AITPROTOCOL saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke RWF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs AITPROTOCOL ke RWF begitu sering berubah?
Kurs AITPROTOCOL ke RWF sangat sering berubah karena AIT Protocol dan Rwandan Franc terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs AITPROTOCOL ke RWF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs AITPROTOCOL ke RWF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs AITPROTOCOL ke RWF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan AITPROTOCOL ke RWF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi AITPROTOCOL ke RWF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren AITPROTOCOL terhadap RWF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga AITPROTOCOL terhadap RWF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar AITPROTOCOL ke RWF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan RWF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun AITPROTOCOL tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs AITPROTOCOL ke RWF?
Halving AIT Protocol, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs AITPROTOCOL ke RWF.
Bisakah saya membandingkan kurs AITPROTOCOL ke RWF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs AITPROTOCOL keRWF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs AITPROTOCOL ke RWF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga AIT Protocol, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi AITPROTOCOL ke RWF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas RWF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target AITPROTOCOL ke RWF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi AIT Protocol dan Rwandan Franc?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk AIT Protocol dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan AITPROTOCOL ke RWF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan RWF Anda ke AITPROTOCOL dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah AITPROTOCOL ke RWF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga AITPROTOCOL dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar AITPROTOCOL ke RWF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs AITPROTOCOL ke RWF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai RWF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs AITPROTOCOL ke RWF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi AIT Protocol Selengkapnya
Harga AIT Protocol
Pelajari selengkapnya tentang AIT Protocol (AITPROTOCOL) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga AIT Protocol
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar AITPROTOCOL untuk lebih memahami kemungkinan arah AIT Protocol.
Cara Membeli AIT Protocol
Ingin membeli AIT Protocol? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
AITPROTOCOL/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan AITPROTOCOL/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
AITPROTOCOL USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada AITPROTOCOL dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures AITPROTOCOL USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.