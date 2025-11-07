BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live AIT Protocol hari ini adalah 0.00213 USD. Lacak informasi harga aktual AITPROTOCOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AITPROTOCOL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live AIT Protocol hari ini adalah 0.00213 USD. Lacak informasi harga aktual AITPROTOCOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AITPROTOCOL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AITPROTOCOL

Info Harga AITPROTOCOL

Penjelasan AITPROTOCOL

Whitepaper AITPROTOCOL

Situs Web Resmi AITPROTOCOL

Tokenomi AITPROTOCOL

Prakiraan Harga AITPROTOCOL

Riwayat AITPROTOCOL

Panduan Membeli AITPROTOCOL

Konverter AITPROTOCOL ke Mata Uang Fiat

Spot AITPROTOCOL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AIT Protocol

Harga AIT Protocol(AITPROTOCOL)

Harga Live 1 AITPROTOCOL ke USD:

$0.00213
$0.00213$0.00213
-4.91%1D
USD
Grafik Harga Live AIT Protocol (AITPROTOCOL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:04:24 (UTC+8)

Informasi Harga AIT Protocol (AITPROTOCOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00206
$ 0.00206$ 0.00206
Low 24 Jam
$ 0.00248
$ 0.00248$ 0.00248
High 24 Jam

$ 0.00206
$ 0.00206$ 0.00206

$ 0.00248
$ 0.00248$ 0.00248

$ 1.2080092865071796
$ 1.2080092865071796$ 1.2080092865071796

$ 0.002032071047932737
$ 0.002032071047932737$ 0.002032071047932737

-0.94%

-4.91%

-20.53%

-20.53%

Harga aktual AIT Protocol (AITPROTOCOL) adalah $ 0.00213. Selama 24 jam terakhir, AITPROTOCOL diperdagangkan antara low $ 0.00206 dan high $ 0.00248, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAITPROTOCOL adalah $ 1.2080092865071796, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002032071047932737.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AITPROTOCOL telah berubah sebesar -0.94% selama 1 jam terakhir, -4.91% selama 24 jam, dan -20.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AIT Protocol (AITPROTOCOL)

No.2324

$ 629.74K
$ 629.74K$ 629.74K

$ 2.90K
$ 2.90K$ 2.90K

$ 633.90K
$ 633.90K$ 633.90K

295.65M
295.65M 295.65M

297,604,759.67804533
297,604,759.67804533 297,604,759.67804533

ETH

Kapitalisasi Pasar AIT Protocol saat ini adalah $ 629.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.90K. Suplai beredar AITPROTOCOL adalah 295.65M, dan total suplainya sebesar 297604759.67804533. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 633.90K.

Riwayat Harga AIT Protocol (AITPROTOCOL) USD

Pantau perubahan harga AIT Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00011-4.91%
30 Days$ -0.00178-45.53%
60 Hari$ -0.00279-56.71%
90 Hari$ -0.01248-85.43%
Perubahan Harga AIT Protocol Hari Ini

Hari ini, AITPROTOCOL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00011 (-4.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AIT Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00178 (-45.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AIT Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AITPROTOCOL terlihat mengalami perubahan $ -0.00279 (-56.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AIT Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01248 (-85.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AIT Protocol (AITPROTOCOL)?

Lihat halaman Riwayat Harga AIT Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AIT Protocol (AITPROTOCOL)

The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.

AIT Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AIT Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AITPROTOCOL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AIT Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AIT Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AIT Protocol (USD)

Berapa nilai AIT Protocol (AITPROTOCOL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AIT Protocol (AITPROTOCOL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AIT Protocol.

Cek prediksi harga AIT Protocol sekarang!

Tokenomi AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Memahami tokenomi AIT Protocol (AITPROTOCOL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AITPROTOCOL sekarang!

Cara membeli AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Ingin mengetahui cara membeli AIT Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AIT Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AITPROTOCOL ke Mata Uang Lokal

1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke VND
56.05095
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke AUD
A$0.0032802
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke GBP
0.0016188
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke EUR
0.0018318
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke USD
$0.00213
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MYR
RM0.0089034
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke TRY
0.089673
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke JPY
¥0.32589
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke ARS
ARS$3.0914181
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke RUB
0.1730412
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke INR
0.1888458
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke IDR
Rp35.4999858
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke PHP
0.1256487
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke EGP
￡E.0.100749
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BRL
R$0.0113955
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke CAD
C$0.0030033
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BDT
0.2598813
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke NGN
3.0647292
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke COP
$8.1609033
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke ZAR
R.0.0369981
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke UAH
0.0895878
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke TZS
T.Sh.5.23341
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke VES
Bs0.47499
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke CLP
$2.00646
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke PKR
Rs0.6020232
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke KZT
1.1204439
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke THB
฿0.069012
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke TWD
NT$0.0659874
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke AED
د.إ0.0078171
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke CHF
Fr0.001704
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke HKD
HK$0.0165501
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke AMD
֏0.814512
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MAD
.د.م0.0198303
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MXN
$0.0395541
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke SAR
ريال0.0079875
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke ETB
Br0.3269337
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke KES
KSh0.2750682
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke JOD
د.أ0.00151017
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke PLN
0.0078384
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke RON
лв0.009372
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke SEK
kr0.0203628
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BGN
лв0.0035997
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke HUF
Ft0.7121229
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke CZK
0.0448791
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke KWD
د.ك0.00065178
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke ILS
0.0069651
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BOB
Bs0.014697
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke AZN
0.003621
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke TJS
SM0.0196386
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke GEL
0.0057723
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke AOA
Kz1.943412
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BHD
.د.ب0.00080088
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BMD
$0.00213
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke DKK
kr0.0137598
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke HNL
L0.0559764
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MUR
0.09798
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke NAD
$0.0369981
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke NOK
kr0.021726
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke NZD
$0.0037701
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke PAB
B/.0.00213
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke PGK
K0.0090951
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke QAR
ر.ق0.0077532
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke RSD
дин.0.2162376
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke UZS
soʻm25.3571388
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke ALL
L0.1786431
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke ANG
ƒ0.0038127
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke AWG
ƒ0.003834
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BBD
$0.00426
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BAM
KM0.0035997
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BIF
Fr6.28137
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BND
$0.002769
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BSD
$0.00213
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke JMD
$0.3415455
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke KHR
8.5542078
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke KMF
Fr0.90951
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke LAK
46.3043469
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke LKR
රු0.6493731
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MDL
L0.0364443
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MGA
Ar9.594585
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MOP
P0.01704
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MVR
0.032802
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MWK
MK3.691503
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MZN
MT0.1362135
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke NPR
रु0.301821
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke PYG
15.10596
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke RWF
Fr3.09489
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke SBD
$0.0175086
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke SCR
0.0296709
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke SRD
$0.082005
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke SVC
$0.0186162
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke SZL
L0.0369555
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke TMT
m0.007455
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke TND
د.ت0.00630267
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke TTD
$0.0144201
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke UGX
Sh7.44648
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke XAF
Fr1.20984
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke XCD
$0.005751
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke XOF
Fr1.20984
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke XPF
Fr0.21939
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BWP
P0.0286485
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BZD
$0.0042813
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke CVE
$0.2041392
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke DJF
Fr0.37914
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke DOP
$0.136959
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke DZD
د.ج0.2781354
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke FJD
$0.0048564
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke GNF
Fr18.52035
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke GTQ
Q0.0163158
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke GYD
$0.4455108
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke ISK
kr0.26838

Sumber Daya AIT Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AIT Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AIT Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AIT Protocol

Berapa nilai AIT Protocol (AITPROTOCOL) hari ini?
Harga live AITPROTOCOL dalam USD adalah 0.00213 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AITPROTOCOL ke USD saat ini?
Harga AITPROTOCOL ke USD saat ini adalah $ 0.00213. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AIT Protocol?
Kapitalisasi pasar AITPROTOCOL adalah $ 629.74K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AITPROTOCOL?
Suplai beredar AITPROTOCOL adalah 295.65M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AITPROTOCOL?
AITPROTOCOL mencapai harga ATH sebesar 1.2080092865071796 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AITPROTOCOL?
AITPROTOCOL mencapai harga ATL 0.002032071047932737 USD.
Berapa volume perdagangan AITPROTOCOL?
Volume perdagangan 24 jam live AITPROTOCOL adalah $ 2.90K USD.
Akankah harga AITPROTOCOL naik lebih tinggi tahun ini?
AITPROTOCOL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AITPROTOCOL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:04:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AITPROTOCOL ke USD

Jumlah

AITPROTOCOL
AITPROTOCOL
USD
USD

1 AITPROTOCOL = 0.00213 USD

Perdagangkan AITPROTOCOL

AITPROTOCOL/USDT
$0.00213
$0.00213$0.00213
-4.91%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,767.87
$100,767.87$100,767.87

-1.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.19
$3,300.19$3,300.19

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.23
$155.23$155.23

-0.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0888
$1.0888$1.0888

+26.89%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,767.87
$100,767.87$100,767.87

-1.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.19
$3,300.19$3,300.19

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.23
$155.23$155.23

-0.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1893
$2.1893$2.1893

-2.02%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9979
$0.9979$0.9979

-1.79%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1179
$0.1179$0.1179

+135.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004083
$0.0004083$0.0004083

+172.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.022779
$0.022779$0.022779

+2,177.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.617
$4.617$4.617

+361.70%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1179
$0.1179$0.1179

+135.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001633
$0.001633$0.001633

+50.09%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002122
$0.0000002122$0.0000002122

+41.46%