Tabel Konversi Aleo ke Moroccan Dirham
- 1 ALEO1,54 MAD
- 2 ALEO3,07 MAD
- 3 ALEO4,61 MAD
- 4 ALEO6,15 MAD
- 5 ALEO7,69 MAD
- 6 ALEO9,22 MAD
- 7 ALEO10,76 MAD
- 8 ALEO12,30 MAD
- 9 ALEO13,83 MAD
- 10 ALEO15,37 MAD
- 50 ALEO76,85 MAD
- 100 ALEO153,70 MAD
- 1 000 ALEO1 537,03 MAD
- 5 000 ALEO7 685,14 MAD
- 10 000 ALEO15 370,28 MAD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Aleo ke Moroccan Dirham (ALEO ke MAD) di berbagai rentang nilai, dari 1 ALEO hingga 10,000 ALEO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ALEO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MAD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ALEO ke MAD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MAD ke ALEO
- 1 MAD0,6506 ALEO
- 2 MAD1,301 ALEO
- 3 MAD1,951 ALEO
- 4 MAD2,602 ALEO
- 5 MAD3,253 ALEO
- 6 MAD3,903 ALEO
- 7 MAD4,554 ALEO
- 8 MAD5,204 ALEO
- 9 MAD5,855 ALEO
- 10 MAD6,506 ALEO
- 50 MAD32,53 ALEO
- 100 MAD65,060 ALEO
- 1 000 MAD650,6 ALEO
- 5 000 MAD3 253 ALEO
- 10 000 MAD6 506 ALEO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Moroccan Dirham ke Aleo (MAD ke ALEO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MAD hingga 10,000 MAD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Aleo yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MAD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Aleo (ALEO) saat ini diperdagangkan seharga د.م 1,54 MAD , yang mencerminkan perubahan -3,37% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai د.م8,87M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar د.م1,06B MAD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Aleo Harga khusus dari kami.
6,36B MAD
Suplai Peredaran
8,87M
Volume Trading 24 Jam
1,06B MAD
Kapitalisasi Pasar
-3,37%
Perubahan Harga (1 Hari)
د.م 0,1765
High 24 Jam
د.م 0,1652
Low 24 Jam
Grafik tren ALEO ke MAD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Aleo terhadap MAD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Aleo saat ini.
Ringkasan Konversi ALEO ke MAD
Per | 1 ALEO = 1,54 MAD | 1 MAD = 0,6506 ALEO
Kurs untuk 1 ALEO ke MAD hari ini adalah 1,54 MAD.
Pembelian 5 ALEO akan dikenai biaya 7,69 MAD, sedangkan 10 ALEO memiliki nilai 15,37 MAD.
1 MAD dapat di-trade dengan 0,6506 ALEO.
50 MAD dapat dikonversi ke 32,53 ALEO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ALEO ke MAD telah berubah sebesar +1,03% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3,37%, sehingga mencapai high senilai 1,6322834053103001 MAD dan low senilai 1,5277802751119638 MAD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ALEO adalah 2,312940961292386 MAD yang menunjukkan perubahan -33,55% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ALEO telah berubah sebesar -0,9100095585412665 MAD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -37,19% pada nilainya.
Semua Tentang Aleo (ALEO)
Setelah menghitung harga Aleo (ALEO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Aleo langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ALEO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Aleo, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ALEO ke MAD
Dalam 24 jam terakhir, Aleo (ALEO) telah berfluktuasi antara 1,5277802751119638 MAD dan 1,6322834053103001 MAD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1,5231562428023029 MAD dan high 1,7395609548944333 MAD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ALEO ke MAD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|د.م 1.57
|د.م 1.66
|د.م 3.23
|د.م 4.16
|Low
|د.م 1.47
|د.م 1.47
|د.م 1.47
|د.م 1.47
|Rata-rata
|د.م 1.57
|د.م 1.57
|د.م 1.94
|د.م 2.12
|Volatilitas
|+6,62%
|+14,17%
|+75,97%
|+111,36%
|Perubahan
|-2,81%
|+0,55%
|-33,62%
|-37,14%
Prakiraan Harga Aleo dalam MAD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Aleo dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ALEO ke MAD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ALEO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Aleo dapat mencapai sekitar د.م1,61MAD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ALEO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ALEO mungkin naik menjadi sekitar د.م1,96 MAD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Aleo kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ALEO yang Tersedia di MEXC
ALEO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ALEO, yang mencakup pasar tempat Aleo dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ALEO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
ALEOUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ALEO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Aleo untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Aleo
Ingin menambahkan Aleo ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Aleo › atau Mulai sekarang ›
ALEO dan MAD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Aleo (ALEO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Aleo
- Harga Saat Ini (USD): $0.1662
- Perubahan 7 Hari: +1,03%
- Tren 30 Hari: -33,55%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ALEO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MAD, harga USD ALEO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ALEO] [ALEO ke USD]
Moroccan Dirham (MAD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MAD/USD): 0,10809614157308424
- Perubahan 7 Hari: +0,08%
- Tren 30 Hari: +0,08%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MAD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ALEO yang sama.
- MAD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ALEO dengan MAD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ALEO ke MAD?
Kurs antara Aleo (ALEO) dan Moroccan Dirham (MAD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ALEO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ALEO ke MAD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MAD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MAD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MAD. Ketika MAD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ALEO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Aleo, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ALEO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MAD.
Konversikan ALEO ke MAD Seketika
Gunakan konverter ALEO ke MAD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ALEO ke MAD?
Masukkan Jumlah ALEO
Mulailah dengan memasukkan jumlah ALEO yang ingin Anda konversi ke MAD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ALEO ke MAD Secara Live
Lihat kurs ALEO ke MAD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ALEO dan MAD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ALEO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ALEO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ALEO ke MAD dihitung?
Perhitungan kurs ALEO ke MAD didasarkan pada nilai ALEO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MAD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ALEO ke MAD begitu sering berubah?
Kurs ALEO ke MAD sangat sering berubah karena Aleo dan Moroccan Dirham terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ALEO ke MAD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ALEO ke MAD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ALEO ke MAD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ALEO ke MAD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ALEO ke MAD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ALEO terhadap MAD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ALEO terhadap MAD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ALEO ke MAD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MAD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ALEO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ALEO ke MAD?
Halving Aleo, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ALEO ke MAD.
Bisakah saya membandingkan kurs ALEO ke MAD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ALEO keMAD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ALEO ke MAD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Aleo, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ALEO ke MAD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MAD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ALEO ke MAD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Aleo dan Moroccan Dirham?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Aleo dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ALEO ke MAD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MAD Anda ke ALEO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ALEO ke MAD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ALEO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ALEO ke MAD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ALEO ke MAD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MAD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ALEO ke MAD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.