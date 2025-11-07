Apa yang dimaksud dengan Aleo (ALEO)

Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises. Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

Berapa nilai Aleo (ALEO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aleo (ALEO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aleo.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aleo Berapa nilai Aleo (ALEO) hari ini? Harga live ALEO dalam USD adalah 0.2623 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ALEO ke USD saat ini? $ 0.2623 . Cobalah Harga ALEO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Aleo? Kapitalisasi pasar ALEO adalah $ 165.06M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ALEO? Suplai beredar ALEO adalah 629.27M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ALEO? ALEO mencapai harga ATH sebesar 6.785851993275159 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ALEO? ALEO mencapai harga ATL 0.1134396400169198 USD . Berapa volume perdagangan ALEO? Volume perdagangan 24 jam live ALEO adalah $ 1.07M USD . Akankah harga ALEO naik lebih tinggi tahun ini? ALEO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALEO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Aleo (ALEO)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

