Tabel Konversi Amazon ke Lesotho Loti
Tabel Konversi AMZNON ke LSL
- 1 AMZNON3,822.63 LSL
- 2 AMZNON7,645.26 LSL
- 3 AMZNON11,467.89 LSL
- 4 AMZNON15,290.52 LSL
- 5 AMZNON19,113.15 LSL
- 6 AMZNON22,935.78 LSL
- 7 AMZNON26,758.41 LSL
- 8 AMZNON30,581.04 LSL
- 9 AMZNON34,403.67 LSL
- 10 AMZNON38,226.30 LSL
- 50 AMZNON191,131.51 LSL
- 100 AMZNON382,263.02 LSL
- 1,000 AMZNON3,822,630.17 LSL
- 5,000 AMZNON19,113,150.83 LSL
- 10,000 AMZNON38,226,301.65 LSL
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Amazon ke Lesotho Loti (AMZNON ke LSL) di berbagai rentang nilai, dari 1 AMZNON hingga 10,000 AMZNON. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah AMZNON yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar LSL terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah AMZNON ke LSL khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi LSL ke AMZNON
- 1 LSL0.0002615 AMZNON
- 2 LSL0.0005231 AMZNON
- 3 LSL0.0007847 AMZNON
- 4 LSL0.001046 AMZNON
- 5 LSL0.001307 AMZNON
- 6 LSL0.001569 AMZNON
- 7 LSL0.001831 AMZNON
- 8 LSL0.002092 AMZNON
- 9 LSL0.002354 AMZNON
- 10 LSL0.002615 AMZNON
- 50 LSL0.01307 AMZNON
- 100 LSL0.02615 AMZNON
- 1,000 LSL0.2615 AMZNON
- 5,000 LSL1.307 AMZNON
- 10,000 LSL2.615 AMZNON
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Lesotho Loti ke Amazon (LSL ke AMZNON) di berbagai rentang jumlah, dari 1 LSL hingga 10,000 LSL. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Amazon yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah LSL yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Amazon (AMZNON) saat ini diperdagangkan seharga L 3,822.63 LSL , yang mencerminkan perubahan 0.19% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai L939.24K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar L55.61M LSL. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Amazon Harga khusus dari kami.
244.96K LSL
Suplai Peredaran
939.24K
Volume Trading 24 Jam
55.61M LSL
Kapitalisasi Pasar
0.19%
Perubahan Harga (1 Hari)
L 227.12
High 24 Jam
L 225.53
Low 24 Jam
Grafik tren AMZNON ke LSL di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Amazon terhadap LSL. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Amazon saat ini.
Ringkasan Konversi AMZNON ke LSL
Per | 1 AMZNON = 3,822.63 LSL | 1 LSL = 0.0002615 AMZNON
Kurs untuk 1 AMZNON ke LSL hari ini adalah 3,822.63 LSL.
Pembelian 5 AMZNON akan dikenai biaya 19,113.15 LSL, sedangkan 10 AMZNON memiliki nilai 38,226.30 LSL.
1 LSL dapat di-trade dengan 0.0002615 AMZNON.
50 LSL dapat dikonversi ke 0.01307 AMZNON, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 AMZNON ke LSL telah berubah sebesar -1.18% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.19%, sehingga mencapai high senilai 3,824.650938907718 LSL dan low senilai 3,797.8756879704893 LSL.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 AMZNON adalah 4,008.709739375582 LSL yang menunjukkan perubahan -4.65% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, AMZNON telah berubah sebesar -62.81238112947247 LSL, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -1.62% pada nilainya.
Semua Tentang Amazon (AMZNON)
Setelah menghitung harga Amazon (AMZNON), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Amazon langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan AMZNON. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Amazon, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga AMZNON ke LSL
Dalam 24 jam terakhir, Amazon (AMZNON) telah berfluktuasi antara 3,797.8756879704893 LSL dan 3,824.650938907718 LSL, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 3,792.3185604174796 LSL dan high 3,911.881001709505 LSL. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas AMZNON ke LSL secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|L 3824.65
|L 3911.88
|L 4027.57
|L 4349.04
|Low
|L 3797.87
|L 3792.31
|L 3631.16
|L 3549.48
|Rata-rata
|L 3807.97
|L 3848.56
|L 3860.01
|L 3847.88
|Volatilitas
|+0.70%
|+3.11%
|+9.89%
|+20.58%
|Perubahan
|+0.12%
|-0.44%
|-4.64%
|-1.61%
Prakiraan Harga Amazon dalam LSL untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Amazon dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan AMZNON ke LSL untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga AMZNON untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Amazon dapat mencapai sekitar L4,013.76LSL, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga AMZNON untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, AMZNON mungkin naik menjadi sekitar L4,878.75 LSL, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Amazon kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan AMZNON yang Tersedia di MEXC
AMZNON/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot AMZNON, yang mencakup pasar tempat Amazon dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual AMZNON pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures AMZNON dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Amazon untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Amazon
Ingin menambahkan Amazon ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Amazon › atau Mulai sekarang ›
AMZNON dan LSL dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Amazon (AMZNON) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Amazon
- Harga Saat Ini (USD): $227
- Perubahan 7 Hari: -1.18%
- Tren 30 Hari: -4.65%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk AMZNON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LSL, harga USD AMZNON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga AMZNON] [AMZNON ke USD]
Lesotho Loti (LSL) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (LSL/USD): 0.059365980823363404
- Perubahan 7 Hari: +1.73%
- Tren 30 Hari: +1.73%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- LSL yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah AMZNON yang sama.
- LSL yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli AMZNON dengan LSL secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs AMZNON ke LSL?
Kurs antara Amazon (AMZNON) dan Lesotho Loti (LSL) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam AMZNON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs AMZNON ke LSL. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LSL memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LSL
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LSL. Ketika LSL melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti AMZNON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Amazon, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap AMZNON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LSL.
Konversikan AMZNON ke LSL Seketika
Gunakan konverter AMZNON ke LSL kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi AMZNON ke LSL?
Masukkan Jumlah AMZNON
Mulailah dengan memasukkan jumlah AMZNON yang ingin Anda konversi ke LSL menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs AMZNON ke LSL Secara Live
Lihat kurs AMZNON ke LSL yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang AMZNON dan LSL.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan AMZNON ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli AMZNON dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs AMZNON ke LSL dihitung?
Perhitungan kurs AMZNON ke LSL didasarkan pada nilai AMZNON saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke LSL menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs AMZNON ke LSL begitu sering berubah?
Kurs AMZNON ke LSL sangat sering berubah karena Amazon dan Lesotho Loti terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs AMZNON ke LSL yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs AMZNON ke LSL dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs AMZNON ke LSL dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan AMZNON ke LSL atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi AMZNON ke LSL dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren AMZNON terhadap LSL dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga AMZNON terhadap LSL dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar AMZNON ke LSL?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan LSL, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun AMZNON tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs AMZNON ke LSL?
Halving Amazon, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs AMZNON ke LSL.
Bisakah saya membandingkan kurs AMZNON ke LSL dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs AMZNON keLSL wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs AMZNON ke LSL sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Amazon, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi AMZNON ke LSL dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas LSL dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target AMZNON ke LSL dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Amazon dan Lesotho Loti?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Amazon dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan AMZNON ke LSL dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan LSL Anda ke AMZNON dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah AMZNON ke LSL merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga AMZNON dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar AMZNON ke LSL dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs AMZNON ke LSL selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai LSL terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs AMZNON ke LSL yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Amazon Selengkapnya
Harga Amazon
Pelajari selengkapnya tentang Amazon (AMZNON) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Amazon
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar AMZNON untuk lebih memahami kemungkinan arah Amazon.
Cara Membeli Amazon
Ingin membeli Amazon? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
AMZNON/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan AMZNON/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
AMZNON USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada AMZNON dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures AMZNON USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Amazon ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke LSL
Mengapa Harus Membeli Amazon dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Amazon.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Amazon dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.