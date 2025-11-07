BursaDEX+
Harga live Amazon hari ini adalah 243.4 USD. Lacak informasi harga aktual AMZNON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AMZNON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AMZNON

Info Harga AMZNON

Penjelasan AMZNON

Situs Web Resmi AMZNON

Tokenomi AMZNON

Prakiraan Harga AMZNON

Riwayat AMZNON

Panduan Membeli AMZNON

Konverter AMZNON ke Mata Uang Fiat

Spot AMZNON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Amazon

Harga Amazon(AMZNON)

Harga Live 1 AMZNON ke USD:

$243.4
$243.4
-0.26%1D
USD
Grafik Harga Live Amazon (AMZNON)
Informasi Harga Amazon (AMZNON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 242.5
$ 242.5
Low 24 Jam
$ 251.1
$ 251.1
High 24 Jam

$ 242.5
$ 242.5

$ 251.1
$ 251.1

$ 257.39012683520014
$ 257.39012683520014

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203

-0.19%

-0.26%

-3.51%

-3.51%

Harga aktual Amazon (AMZNON) adalah $ 243.4. Selama 24 jam terakhir, AMZNON diperdagangkan antara low $ 242.5 dan high $ 251.1, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAMZNON adalah $ 257.39012683520014, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 211.30485215454203.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AMZNON telah berubah sebesar -0.19% selama 1 jam terakhir, -0.26% selama 24 jam, dan -3.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Amazon (AMZNON)

No.1807

$ 1.87M
$ 1.87M

$ 58.49K
$ 58.49K

$ 1.87M
$ 1.87M

7.67K
7.67K

7,667.27481819
7,667.27481819

ETH

Kapitalisasi Pasar Amazon saat ini adalah $ 1.87M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.49K. Suplai beredar AMZNON adalah 7.67K, dan total suplainya sebesar 7667.27481819. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.87M.

Riwayat Harga Amazon (AMZNON) USD

Pantau perubahan harga Amazon untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.6345-0.26%
30 Days$ +21.85+9.86%
60 Hari$ +11.94+5.15%
90 Hari$ +63.35+35.19%
Perubahan Harga Amazon Hari Ini

Hari ini, AMZNON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.6345 (-0.26%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Amazon 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +21.85 (+9.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Amazon 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AMZNON terlihat mengalami perubahan $ +11.94 (+5.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Amazon 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +63.35 (+35.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Amazon (AMZNON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Amazon sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Amazon (AMZNON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Amazon tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Amazon Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AMZNON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Amazon di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Amazon dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Amazon (USD)

Berapa nilai Amazon (AMZNON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Amazon (AMZNON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Amazon.

Cek prediksi harga Amazon sekarang!

Tokenomi Amazon (AMZNON)

Memahami tokenomi Amazon (AMZNON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AMZNON sekarang!

Cara membeli Amazon (AMZNON)

Ingin mengetahui cara membeli Amazon? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Amazon di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AMZNON ke Mata Uang Lokal

1 Amazon(AMZNON) ke VND
6,405,071
1 Amazon(AMZNON) ke AUD
A$374.836
1 Amazon(AMZNON) ke GBP
184.984
1 Amazon(AMZNON) ke EUR
209.324
1 Amazon(AMZNON) ke USD
$243.4
1 Amazon(AMZNON) ke MYR
RM1,017.412
1 Amazon(AMZNON) ke TRY
10,269.046
1 Amazon(AMZNON) ke JPY
¥36,996.8
1 Amazon(AMZNON) ke ARS
ARS$353,263.458
1 Amazon(AMZNON) ke RUB
19,773.816
1 Amazon(AMZNON) ke INR
21,582.278
1 Amazon(AMZNON) ke IDR
Rp4,056,665.044
1 Amazon(AMZNON) ke PHP
14,365.468
1 Amazon(AMZNON) ke EGP
￡E.11,512.82
1 Amazon(AMZNON) ke BRL
R$1,302.19
1 Amazon(AMZNON) ke CAD
C$343.194
1 Amazon(AMZNON) ke BDT
29,697.234
1 Amazon(AMZNON) ke NGN
350,213.656
1 Amazon(AMZNON) ke COP
$932,565.194
1 Amazon(AMZNON) ke ZAR
R.4,230.292
1 Amazon(AMZNON) ke UAH
10,237.404
1 Amazon(AMZNON) ke TZS
T.Sh.598,033.8
1 Amazon(AMZNON) ke VES
Bs55,251.8
1 Amazon(AMZNON) ke CLP
$229,526.2
1 Amazon(AMZNON) ke PKR
Rs68,794.576
1 Amazon(AMZNON) ke KZT
128,035.702
1 Amazon(AMZNON) ke THB
฿7,883.726
1 Amazon(AMZNON) ke TWD
NT$7,542.966
1 Amazon(AMZNON) ke AED
د.إ893.278
1 Amazon(AMZNON) ke CHF
Fr194.72
1 Amazon(AMZNON) ke HKD
HK$1,891.218
1 Amazon(AMZNON) ke AMD
֏93,076.16
1 Amazon(AMZNON) ke MAD
.د.م2,263.62
1 Amazon(AMZNON) ke MXN
$4,522.372
1 Amazon(AMZNON) ke SAR
ريال912.75
1 Amazon(AMZNON) ke ETB
Br37,456.826
1 Amazon(AMZNON) ke KES
KSh31,437.544
1 Amazon(AMZNON) ke JOD
د.أ172.5706
1 Amazon(AMZNON) ke PLN
895.712
1 Amazon(AMZNON) ke RON
лв1,070.96
1 Amazon(AMZNON) ke SEK
kr2,326.904
1 Amazon(AMZNON) ke BGN
лв411.346
1 Amazon(AMZNON) ke HUF
Ft81,375.922
1 Amazon(AMZNON) ke CZK
5,128.438
1 Amazon(AMZNON) ke KWD
د.ك74.4804
1 Amazon(AMZNON) ke ILS
795.918
1 Amazon(AMZNON) ke BOB
Bs1,679.46
1 Amazon(AMZNON) ke AZN
413.78
1 Amazon(AMZNON) ke TJS
SM2,244.148
1 Amazon(AMZNON) ke GEL
659.614
1 Amazon(AMZNON) ke AOA
Kz223,098.006
1 Amazon(AMZNON) ke BHD
.د.ب91.7618
1 Amazon(AMZNON) ke BMD
$243.4
1 Amazon(AMZNON) ke DKK
kr1,572.364
1 Amazon(AMZNON) ke HNL
L6,411.156
1 Amazon(AMZNON) ke MUR
11,196.4
1 Amazon(AMZNON) ke NAD
$4,227.858
1 Amazon(AMZNON) ke NOK
kr2,480.246
1 Amazon(AMZNON) ke NZD
$430.818
1 Amazon(AMZNON) ke PAB
B/.243.4
1 Amazon(AMZNON) ke PGK
K1,022.28
1 Amazon(AMZNON) ke QAR
ر.ق885.976
1 Amazon(AMZNON) ke RSD
дин.24,705.1
1 Amazon(AMZNON) ke UZS
soʻm2,932,529.446
1 Amazon(AMZNON) ke ALL
L20,409.09
1 Amazon(AMZNON) ke ANG
ƒ435.686
1 Amazon(AMZNON) ke AWG
ƒ438.12
1 Amazon(AMZNON) ke BBD
$486.8
1 Amazon(AMZNON) ke BAM
KM411.346
1 Amazon(AMZNON) ke BIF
Fr717,786.6
1 Amazon(AMZNON) ke BND
$316.42
1 Amazon(AMZNON) ke BSD
$243.4
1 Amazon(AMZNON) ke JMD
$39,029.19
1 Amazon(AMZNON) ke KHR
977,509.004
1 Amazon(AMZNON) ke KMF
Fr102,228
1 Amazon(AMZNON) ke LAK
5,291,304.242
1 Amazon(AMZNON) ke LKR
රු74,205.358
1 Amazon(AMZNON) ke MDL
L4,164.574
1 Amazon(AMZNON) ke MGA
Ar1,096,395.3
1 Amazon(AMZNON) ke MOP
P1,947.2
1 Amazon(AMZNON) ke MVR
3,748.36
1 Amazon(AMZNON) ke MWK
MK422,569.174
1 Amazon(AMZNON) ke MZN
MT15,565.43
1 Amazon(AMZNON) ke NPR
रु34,489.78
1 Amazon(AMZNON) ke PYG
1,726,192.8
1 Amazon(AMZNON) ke RWF
Fr353,173.4
1 Amazon(AMZNON) ke SBD
$2,003.182
1 Amazon(AMZNON) ke SCR
3,663.17
1 Amazon(AMZNON) ke SRD
$9,370.9
1 Amazon(AMZNON) ke SVC
$2,127.316
1 Amazon(AMZNON) ke SZL
L4,225.424
1 Amazon(AMZNON) ke TMT
m851.9
1 Amazon(AMZNON) ke TND
د.ت720.2206
1 Amazon(AMZNON) ke TTD
$1,647.818
1 Amazon(AMZNON) ke UGX
Sh850,926.4
1 Amazon(AMZNON) ke XAF
Fr138,251.2
1 Amazon(AMZNON) ke XCD
$657.18
1 Amazon(AMZNON) ke XOF
Fr138,251.2
1 Amazon(AMZNON) ke XPF
Fr25,070.2
1 Amazon(AMZNON) ke BWP
P3,273.73
1 Amazon(AMZNON) ke BZD
$489.234
1 Amazon(AMZNON) ke CVE
$23,327.456
1 Amazon(AMZNON) ke DJF
Fr43,081.8
1 Amazon(AMZNON) ke DOP
$15,653.054
1 Amazon(AMZNON) ke DZD
د.ج31,778.304
1 Amazon(AMZNON) ke FJD
$554.952
1 Amazon(AMZNON) ke GNF
Fr2,116,363
1 Amazon(AMZNON) ke GTQ
Q1,864.444
1 Amazon(AMZNON) ke GYD
$50,909.544
1 Amazon(AMZNON) ke ISK
kr30,668.4

Sumber Daya Amazon

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Amazon, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Amazon
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Amazon

Berapa nilai Amazon (AMZNON) hari ini?
Harga live AMZNON dalam USD adalah 243.4 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AMZNON ke USD saat ini?
Harga AMZNON ke USD saat ini adalah $ 243.4. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Amazon?
Kapitalisasi pasar AMZNON adalah $ 1.87M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AMZNON?
Suplai beredar AMZNON adalah 7.67K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AMZNON?
AMZNON mencapai harga ATH sebesar 257.39012683520014 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AMZNON?
AMZNON mencapai harga ATL 211.30485215454203 USD.
Berapa volume perdagangan AMZNON?
Volume perdagangan 24 jam live AMZNON adalah $ 58.49K USD.
Akankah harga AMZNON naik lebih tinggi tahun ini?
AMZNON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AMZNON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AMZNON ke USD

Jumlah

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 243.4 USD

Perdagangkan AMZNON

AMZNON/USDT
$243.4
$243.4
-0.25%

$101,330.96

$3,309.60

$154.94

$1.0800

$1.0004

$101,330.96

$3,309.60

$154.94

$2.2080

$1.0107

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.0346

$0.0004014

$0.012829

$3.968

$0.007517

$0.002024

$0.0000002229

