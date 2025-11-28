Tabel Konversi AriaAI ke East Caribbean Dollar
Tabel Konversi ARIA ke XCD
- 1 ARIA0,18 XCD
- 2 ARIA0,36 XCD
- 3 ARIA0,54 XCD
- 4 ARIA0,72 XCD
- 5 ARIA0,89 XCD
- 6 ARIA1,07 XCD
- 7 ARIA1,25 XCD
- 8 ARIA1,43 XCD
- 9 ARIA1,61 XCD
- 10 ARIA1,79 XCD
- 50 ARIA8,95 XCD
- 100 ARIA17,89 XCD
- 1 000 ARIA178,93 XCD
- 5 000 ARIA894,65 XCD
- 10 000 ARIA1 789,29 XCD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual AriaAI ke East Caribbean Dollar (ARIA ke XCD) di berbagai rentang nilai, dari 1 ARIA hingga 10,000 ARIA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ARIA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XCD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ARIA ke XCD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XCD ke ARIA
- 1 XCD5,588 ARIA
- 2 XCD11,17 ARIA
- 3 XCD16,76 ARIA
- 4 XCD22,35 ARIA
- 5 XCD27,94 ARIA
- 6 XCD33,53 ARIA
- 7 XCD39,12 ARIA
- 8 XCD44,71 ARIA
- 9 XCD50,29 ARIA
- 10 XCD55,88 ARIA
- 50 XCD279,4 ARIA
- 100 XCD558,8 ARIA
- 1 000 XCD5 588 ARIA
- 5 000 XCD27 944 ARIA
- 10 000 XCD55 888 ARIA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual East Caribbean Dollar ke AriaAI (XCD ke ARIA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XCD hingga 10,000 XCD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah AriaAI yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XCD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
AriaAI (ARIA) saat ini diperdagangkan seharga $ 0,18 XCD , yang mencerminkan perubahan -0,91% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $662,19K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $44,68M XCD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman AriaAI Harga khusus dari kami.
674,96M XCD
Suplai Peredaran
662,19K
Volume Trading 24 Jam
44,68M XCD
Kapitalisasi Pasar
-0,91%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0,072
High 24 Jam
$ 0,06571
Low 24 Jam
Grafik tren ARIA ke XCD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi AriaAI terhadap XCD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga AriaAI saat ini.
Ringkasan Konversi ARIA ke XCD
Per | 1 ARIA = 0,18 XCD | 1 XCD = 5,588 ARIA
Kurs untuk 1 ARIA ke XCD hari ini adalah 0,18 XCD.
Pembelian 5 ARIA akan dikenai biaya 0,89 XCD, sedangkan 10 ARIA memiliki nilai 1,79 XCD.
1 XCD dapat di-trade dengan 5,588 ARIA.
50 XCD dapat dikonversi ke 279,4 ARIA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ARIA ke XCD telah berubah sebesar +6,32% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0,91%, sehingga mencapai high senilai 0,19451746406221884 XCD dan low senilai 0,1775242022712278 XCD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ARIA adalah 0,4842944528860188 XCD yang menunjukkan perubahan -63,07% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ARIA telah berubah sebesar -0,05527537937101386 XCD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -23,62% pada nilainya.
Semua Tentang AriaAI (ARIA)
Setelah menghitung harga AriaAI (ARIA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang AriaAI langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ARIA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli AriaAI, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ARIA ke XCD
Dalam 24 jam terakhir, AriaAI (ARIA) telah berfluktuasi antara 0,1775242022712278 XCD dan 0,19451746406221884 XCD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,15645147699782075 XCD dan high 0,2542505353179919 XCD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ARIA ke XCD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0.18
|$ 0.24
|$ 0.48
|$ 0.64
|Low
|$ 0.16
|$ 0.13
|$ 0.13
|$ 0.13
|Rata-rata
|$ 0.16
|$ 0.16
|$ 0.29
|$ 0.37
|Volatilitas
|+9,40%
|+59,05%
|+72,64%
|+224,63%
|Perubahan
|-1,22%
|+7,83%
|-63,11%
|-23,21%
Prakiraan Harga AriaAI dalam XCD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga AriaAI dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ARIA ke XCD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ARIA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, AriaAI dapat mencapai sekitar $0,19XCD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ARIA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ARIA mungkin naik menjadi sekitar $0,23 XCD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga AriaAI kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ARIA yang Tersedia di MEXC
ARIA/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ARIA, yang mencakup pasar tempat AriaAI dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ARIA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
ARIAUSDTPerpetual
|Trade
ARIAIPUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ARIA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures AriaAI untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli AriaAI
Ingin menambahkan AriaAI ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli AriaAI › atau Mulai sekarang ›
ARIA dan XCD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
AriaAI (ARIA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga AriaAI
- Harga Saat Ini (USD): $0.06623
- Perubahan 7 Hari: +6,32%
- Tren 30 Hari: -63,07%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ARIA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XCD, harga USD ARIA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ARIA] [ARIA ke USD]
East Caribbean Dollar (XCD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XCD/USD): 0,37002090618119926
- Perubahan 7 Hari: 0,00%
- Tren 30 Hari: 0,00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XCD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ARIA yang sama.
- XCD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ARIA dengan XCD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ARIA ke XCD?
Kurs antara AriaAI (ARIA) dan East Caribbean Dollar (XCD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ARIA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ARIA ke XCD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XCD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XCD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XCD. Ketika XCD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ARIA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti AriaAI, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ARIA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XCD.
Konversikan ARIA ke XCD Seketika
Gunakan konverter ARIA ke XCD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ARIA ke XCD?
Masukkan Jumlah ARIA
Mulailah dengan memasukkan jumlah ARIA yang ingin Anda konversi ke XCD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ARIA ke XCD Secara Live
Lihat kurs ARIA ke XCD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ARIA dan XCD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ARIA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ARIA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ARIA ke XCD dihitung?
Perhitungan kurs ARIA ke XCD didasarkan pada nilai ARIA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XCD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ARIA ke XCD begitu sering berubah?
Kurs ARIA ke XCD sangat sering berubah karena AriaAI dan East Caribbean Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ARIA ke XCD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ARIA ke XCD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ARIA ke XCD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ARIA ke XCD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ARIA ke XCD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ARIA terhadap XCD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ARIA terhadap XCD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ARIA ke XCD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XCD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ARIA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ARIA ke XCD?
Halving AriaAI, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ARIA ke XCD.
Bisakah saya membandingkan kurs ARIA ke XCD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ARIA keXCD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ARIA ke XCD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga AriaAI, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ARIA ke XCD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XCD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ARIA ke XCD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi AriaAI dan East Caribbean Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk AriaAI dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ARIA ke XCD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XCD Anda ke ARIA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ARIA ke XCD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ARIA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ARIA ke XCD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ARIA ke XCD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XCD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ARIA ke XCD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi AriaAI Selengkapnya
Harga AriaAI
Pelajari selengkapnya tentang AriaAI (ARIA) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga AriaAI
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ARIA untuk lebih memahami kemungkinan arah AriaAI.
Cara Membeli AriaAI
Ingin membeli AriaAI? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ARIA/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ARIA/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi AriaAI ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke XCD
Mengapa Harus Membeli AriaAI dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli AriaAI.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli AriaAI dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.