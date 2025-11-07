BursaDEX+
Harga live AriaAI hari ini adalah 0.16806 USD. Lacak informasi harga aktual ARIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARIA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga AriaAI(ARIA)

Harga Live 1 ARIA ke USD:

$0.16806
+0.87%1D
USD
Grafik Harga Live AriaAI (ARIA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:08:02 (UTC+8)

Informasi Harga AriaAI (ARIA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.16605
Low 24 Jam
$ 0.17764
High 24 Jam

$ 0.16605
$ 0.17764
$ 0.2461952287601809
$ 0.03247204859891276
+0.08%

+0.87%

-3.94%

-3.94%

Harga aktual AriaAI (ARIA) adalah $ 0.16806. Selama 24 jam terakhir, ARIA diperdagangkan antara low $ 0.16605 dan high $ 0.17764, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARIA adalah $ 0.2461952287601809, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03247204859891276.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ARIA telah berubah sebesar +0.08% selama 1 jam terakhir, +0.87% selama 24 jam, dan -3.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AriaAI (ARIA)

No.525

$ 39.36M
$ 880.95K
$ 168.06M
234.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.42%

BSC

Kapitalisasi Pasar AriaAI saat ini adalah $ 39.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 880.95K. Suplai beredar ARIA adalah 234.22M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 168.06M.

Riwayat Harga AriaAI (ARIA) USD

Pantau perubahan harga AriaAI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0014495+0.87%
30 Days$ -0.00112-0.67%
60 Hari$ +0.04605+37.74%
90 Hari$ +0.14806+740.30%
Perubahan Harga AriaAI Hari Ini

Hari ini, ARIA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0014495 (+0.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AriaAI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00112 (-0.67%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AriaAI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ARIA terlihat mengalami perubahan $ +0.04605 (+37.74%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AriaAI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.14806 (+740.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AriaAI (ARIA)?

Lihat halaman Riwayat Harga AriaAI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AriaAI (ARIA)

AriaAI adalah eksperimen pengembangan dan penerbitan gim generasi mendatang yang terinspirasi oleh dunia imersif ala Disney dan teknologi AI, dirancang dengan inti gameplay berbasis IP-nya sendiri. Ini merupakan lompatan besar dalam membawa standar desain dan penerbitan game berkualitas Web2 ke era Web3. Dengan integrasi AI, ARIA berevolusi menjadi dunia game yang hidup dan adaptif — menampilkan NPC cerdas, penceritaan yang dipersonalisasi, konten yang dihasilkan AI, dan gameplay dinamis yang berkembang bersama para pemainnya. $Aria adalah token asli Aria.

AriaAI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AriaAI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ARIA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AriaAI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AriaAI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AriaAI (USD)

Berapa nilai AriaAI (ARIA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AriaAI (ARIA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AriaAI.

Cek prediksi harga AriaAI sekarang!

Tokenomi AriaAI (ARIA)

Memahami tokenomi AriaAI (ARIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARIA sekarang!

Cara membeli AriaAI (ARIA)

Ingin mengetahui cara membeli AriaAI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AriaAI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ARIA ke Mata Uang Lokal

1 AriaAI(ARIA) ke VND
4,422.4989
1 AriaAI(ARIA) ke AUD
A$0.2588124
1 AriaAI(ARIA) ke GBP
0.1277256
1 AriaAI(ARIA) ke EUR
0.1445316
1 AriaAI(ARIA) ke USD
$0.16806
1 AriaAI(ARIA) ke MYR
RM0.7024908
1 AriaAI(ARIA) ke TRY
7.075326
1 AriaAI(ARIA) ke JPY
¥25.71318
1 AriaAI(ARIA) ke ARS
ARS$243.9172422
1 AriaAI(ARIA) ke RUB
13.6531944
1 AriaAI(ARIA) ke INR
14.9001996
1 AriaAI(ARIA) ke IDR
Rp2,800.9988796
1 AriaAI(ARIA) ke PHP
9.9138594
1 AriaAI(ARIA) ke EGP
￡E.7.949238
1 AriaAI(ARIA) ke BRL
R$0.899121
1 AriaAI(ARIA) ke CAD
C$0.2369646
1 AriaAI(ARIA) ke BDT
20.5050006
1 AriaAI(ARIA) ke NGN
241.8114504
1 AriaAI(ARIA) ke COP
$643.9067646
1 AriaAI(ARIA) ke ZAR
R.2.9192022
1 AriaAI(ARIA) ke UAH
7.0686036
1 AriaAI(ARIA) ke TZS
T.Sh.412.92342
1 AriaAI(ARIA) ke VES
Bs37.47738
1 AriaAI(ARIA) ke CLP
$158.31252
1 AriaAI(ARIA) ke PKR
Rs47.5004784
1 AriaAI(ARIA) ke KZT
88.4046018
1 AriaAI(ARIA) ke THB
฿5.445144
1 AriaAI(ARIA) ke TWD
NT$5.2064988
1 AriaAI(ARIA) ke AED
د.إ0.6167802
1 AriaAI(ARIA) ke CHF
Fr0.134448
1 AriaAI(ARIA) ke HKD
HK$1.3058262
1 AriaAI(ARIA) ke AMD
֏64.266144
1 AriaAI(ARIA) ke MAD
.د.م1.5646386
1 AriaAI(ARIA) ke MXN
$3.1208742
1 AriaAI(ARIA) ke SAR
ريال0.630225
1 AriaAI(ARIA) ke ETB
Br25.7955294
1 AriaAI(ARIA) ke KES
KSh21.7032684
1 AriaAI(ARIA) ke JOD
د.أ0.11915454
1 AriaAI(ARIA) ke PLN
0.6184608
1 AriaAI(ARIA) ke RON
лв0.739464
1 AriaAI(ARIA) ke SEK
kr1.6066536
1 AriaAI(ARIA) ke BGN
лв0.2840214
1 AriaAI(ARIA) ke HUF
Ft56.1874998
1 AriaAI(ARIA) ke CZK
3.5410242
1 AriaAI(ARIA) ke KWD
د.ك0.05142636
1 AriaAI(ARIA) ke ILS
0.5495562
1 AriaAI(ARIA) ke BOB
Bs1.159614
1 AriaAI(ARIA) ke AZN
0.285702
1 AriaAI(ARIA) ke TJS
SM1.5495132
1 AriaAI(ARIA) ke GEL
0.4554426
1 AriaAI(ARIA) ke AOA
Kz153.337944
1 AriaAI(ARIA) ke BHD
.د.ب0.06319056
1 AriaAI(ARIA) ke BMD
$0.16806
1 AriaAI(ARIA) ke DKK
kr1.0856676
1 AriaAI(ARIA) ke HNL
L4.4166168
1 AriaAI(ARIA) ke MUR
7.73076
1 AriaAI(ARIA) ke NAD
$2.9192022
1 AriaAI(ARIA) ke NOK
kr1.714212
1 AriaAI(ARIA) ke NZD
$0.2974662
1 AriaAI(ARIA) ke PAB
B/.0.16806
1 AriaAI(ARIA) ke PGK
K0.7176162
1 AriaAI(ARIA) ke QAR
ر.ق0.6117384
1 AriaAI(ARIA) ke RSD
дин.17.05809
1 AriaAI(ARIA) ke UZS
soʻm2,000.7139656
1 AriaAI(ARIA) ke ALL
L14.0951922
1 AriaAI(ARIA) ke ANG
ƒ0.3008274
1 AriaAI(ARIA) ke AWG
ƒ0.302508
1 AriaAI(ARIA) ke BBD
$0.33612
1 AriaAI(ARIA) ke BAM
KM0.2840214
1 AriaAI(ARIA) ke BIF
Fr495.60894
1 AriaAI(ARIA) ke BND
$0.218478
1 AriaAI(ARIA) ke BSD
$0.16806
1 AriaAI(ARIA) ke JMD
$26.948421
1 AriaAI(ARIA) ke KHR
674.9390436
1 AriaAI(ARIA) ke KMF
Fr71.76162
1 AriaAI(ARIA) ke LAK
3,653.4781878
1 AriaAI(ARIA) ke LKR
රු51.2364522
1 AriaAI(ARIA) ke MDL
L2.8755066
1 AriaAI(ARIA) ke MGA
Ar757.02627
1 AriaAI(ARIA) ke MOP
P1.34448
1 AriaAI(ARIA) ke MVR
2.588124
1 AriaAI(ARIA) ke MWK
MK291.264786
1 AriaAI(ARIA) ke MZN
MT10.747437
1 AriaAI(ARIA) ke NPR
रु23.814102
1 AriaAI(ARIA) ke PYG
1,191.88152
1 AriaAI(ARIA) ke RWF
Fr244.19118
1 AriaAI(ARIA) ke SBD
$1.3814532
1 AriaAI(ARIA) ke SCR
2.3410758
1 AriaAI(ARIA) ke SRD
$6.47031
1 AriaAI(ARIA) ke SVC
$1.4688444
1 AriaAI(ARIA) ke SZL
L2.915841
1 AriaAI(ARIA) ke TMT
m0.58821
1 AriaAI(ARIA) ke TND
د.ت0.49728954
1 AriaAI(ARIA) ke TTD
$1.1377662
1 AriaAI(ARIA) ke UGX
Sh587.53776
1 AriaAI(ARIA) ke XAF
Fr95.45808
1 AriaAI(ARIA) ke XCD
$0.453762
1 AriaAI(ARIA) ke XOF
Fr95.45808
1 AriaAI(ARIA) ke XPF
Fr17.31018
1 AriaAI(ARIA) ke BWP
P2.260407
1 AriaAI(ARIA) ke BZD
$0.3378006
1 AriaAI(ARIA) ke CVE
$16.1068704
1 AriaAI(ARIA) ke DJF
Fr29.91468
1 AriaAI(ARIA) ke DOP
$10.806258
1 AriaAI(ARIA) ke DZD
د.ج21.9251076
1 AriaAI(ARIA) ke FJD
$0.3831768
1 AriaAI(ARIA) ke GNF
Fr1,461.2817
1 AriaAI(ARIA) ke GTQ
Q1.2873396
1 AriaAI(ARIA) ke GYD
$35.1514296
1 AriaAI(ARIA) ke ISK
kr21.17556

Sumber Daya AriaAI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AriaAI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AriaAI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AriaAI

Berapa nilai AriaAI (ARIA) hari ini?
Harga live ARIA dalam USD adalah 0.16806 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ARIA ke USD saat ini?
Harga ARIA ke USD saat ini adalah $ 0.16806. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AriaAI?
Kapitalisasi pasar ARIA adalah $ 39.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ARIA?
Suplai beredar ARIA adalah 234.22M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ARIA?
ARIA mencapai harga ATH sebesar 0.2461952287601809 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ARIA?
ARIA mencapai harga ATL 0.03247204859891276 USD.
Berapa volume perdagangan ARIA?
Volume perdagangan 24 jam live ARIA adalah $ 880.95K USD.
Akankah harga ARIA naik lebih tinggi tahun ini?
ARIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:08:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AriaAI (ARIA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

