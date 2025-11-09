Tokenomi AriaAI (ARIA)
Tokenomi & Analisis Harga AriaAI (ARIA)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AriaAI (ARIA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi AriaAI (ARIA)
AriaAI adalah eksperimen pengembangan dan penerbitan gim generasi mendatang yang terinspirasi oleh dunia imersif ala Disney dan teknologi AI, dirancang dengan inti gameplay berbasis IP-nya sendiri. Ini merupakan lompatan besar dalam membawa standar desain dan penerbitan game berkualitas Web2 ke era Web3. Dengan integrasi AI, ARIA berevolusi menjadi dunia game yang hidup dan adaptif — menampilkan NPC cerdas, penceritaan yang dipersonalisasi, konten yang dihasilkan AI, dan gameplay dinamis yang berkembang bersama para pemainnya. $Aria adalah token asli Aria.
Tokenomi AriaAI (ARIA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi AriaAI (ARIA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token ARIA yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token ARIA yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi ARIA, jelajahi harga live token ARIA!
Cara Membeli ARIA
Tertarik untuk menambahkan AriaAI (ARIA) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli ARIA, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga AriaAI (ARIA)
Menganalisis riwayat harga ARIA membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga ARIA
Ingin mengetahui arah ARIA? Halaman prediksi harga ARIA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
