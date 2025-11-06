Aria Protocol akan mencantumkan token aslinya $ARIAIP besok pada pukul 15:00, dengan airdrop komunitas yang dimulai secara bersamaan.

PANews melaporkan pada 6 November bahwa Aria Protocol, protokol RWA dalam ekosistem Story, mengumumkan bahwa token aslinya $ARIAIP akan diluncurkan secara resmi pada 7 November pukul 15:00 (UTC+8) dan terbuka untuk aplikasi airdrop komunitas. Aplikasi airdrop akan berlanjut hingga 7 Desember. $ARIAIP akan berfungsi sebagai lapisan koordinasi protokol, mendukung partisipasi tata kelola, pengembangan likuiditas ekosistem, dan akses ke manfaat komunitas. Penerima yang memenuhi syarat termasuk pemegang poin Aria Season 1 dan anggota komunitas $IP.

