PANews melaporkan pada 6 November bahwa Aria Protocol, protokol RWA dalam ekosistem Story, mengumumkan bahwa token aslinya $ARIAIP akan diluncurkan secara resmi pada 7 November pukul 15:00 (UTC+8) dan terbuka untuk aplikasi airdrop komunitas. Aplikasi airdrop akan berlanjut hingga 7 Desember. $ARIAIP akan berfungsi sebagai lapisan koordinasi protokol, mendukung partisipasi tata kelola, pengembangan likuiditas ekosistem, dan akses ke manfaat komunitas. Penerima yang memenuhi syarat termasuk pemegang poin Aria Season 1 dan anggota komunitas $IP.

Aria Protocol akan mencantumkan token aslinya $ARIAIP besok pada pukul 15:00, dengan airdrop komunitas yang dimulai secara bersamaan.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/11/06 14:42
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

