Tabel Konversi Arm Holdings PLC ke Guinean Franc
Tabel Konversi ARMON ke GNF
- 1 ARMON1,143,412.11 GNF
- 2 ARMON2,286,824.22 GNF
- 3 ARMON3,430,236.33 GNF
- 4 ARMON4,573,648.44 GNF
- 5 ARMON5,717,060.55 GNF
- 6 ARMON6,860,472.66 GNF
- 7 ARMON8,003,884.78 GNF
- 8 ARMON9,147,296.89 GNF
- 9 ARMON10,290,709.00 GNF
- 10 ARMON11,434,121.11 GNF
- 50 ARMON57,170,605.54 GNF
- 100 ARMON114,341,211.08 GNF
- 1,000 ARMON1,143,412,110.75 GNF
- 5,000 ARMON5,717,060,553.75 GNF
- 10,000 ARMON11,434,121,107.51 GNF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Arm Holdings PLC ke Guinean Franc (ARMON ke GNF) di berbagai rentang nilai, dari 1 ARMON hingga 10,000 ARMON. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ARMON yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GNF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ARMON ke GNF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GNF ke ARMON
- 1 GNF0.0{6}8745 ARMON
- 2 GNF0.0{5}1749 ARMON
- 3 GNF0.0{5}2623 ARMON
- 4 GNF0.0{5}3498 ARMON
- 5 GNF0.0{5}4372 ARMON
- 6 GNF0.0{5}5247 ARMON
- 7 GNF0.0{5}6122 ARMON
- 8 GNF0.0{5}6996 ARMON
- 9 GNF0.0{5}7871 ARMON
- 10 GNF0.0{5}8745 ARMON
- 50 GNF0.0{4}4372 ARMON
- 100 GNF0.0{4}8745 ARMON
- 1,000 GNF0.0008745 ARMON
- 5,000 GNF0.004372 ARMON
- 10,000 GNF0.008745 ARMON
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Guinean Franc ke Arm Holdings PLC (GNF ke ARMON) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GNF hingga 10,000 GNF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Arm Holdings PLC yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GNF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Arm Holdings PLC (ARMON) saat ini diperdagangkan seharga GFr 1,143,412.11 GNF , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai GFr501.49M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar GFr6.39B GNF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Arm Holdings PLC Harga khusus dari kami.
48.37M GNF
Suplai Peredaran
501.49M
Volume Trading 24 Jam
6.39B GNF
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
GFr 132.93
High 24 Jam
GFr 131.88
Low 24 Jam
Grafik tren ARMON ke GNF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Arm Holdings PLC terhadap GNF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Arm Holdings PLC saat ini.
Ringkasan Konversi ARMON ke GNF
Per | 1 ARMON = 1,143,412.11 GNF | 1 GNF = 0.0{6}8745 ARMON
Kurs untuk 1 ARMON ke GNF hari ini adalah 1,143,412.11 GNF.
Pembelian 5 ARMON akan dikenai biaya 5,717,060.55 GNF, sedangkan 10 ARMON memiliki nilai 11,434,121.11 GNF.
1 GNF dapat di-trade dengan 0.0{6}8745 ARMON.
50 GNF dapat dikonversi ke 0.0{4}4372 ARMON, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ARMON ke GNF telah berubah sebesar +0.22% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 1,151,206.3310010396 GNF dan low senilai 1,142,113.0740421053 GNF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ARMON adalah 1,456,826.3672684485 GNF yang menunjukkan perubahan -21.52% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ARMON telah berubah sebesar 277,387.6384710998 GNF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +32.03% pada nilainya.
Semua Tentang Arm Holdings PLC (ARMON)
Setelah menghitung harga Arm Holdings PLC (ARMON), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Arm Holdings PLC langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ARMON. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Arm Holdings PLC, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ARMON ke GNF
Dalam 24 jam terakhir, Arm Holdings PLC (ARMON) telah berfluktuasi antara 1,142,113.0740421053 GNF dan 1,151,206.3310010396 GNF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1,101,150.1165032887 GNF dan high 1,178,486.1018778414 GNF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ARMON ke GNF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|GFr 1151206.33
|GFr 1178486.1
|GFr 5319641.92
|GFr 5319641.92
|Low
|GFr 1142113.07
|GFr 1101150.11
|GFr 1084868.85
|GFr 866024.47
|Rata-rata
|GFr 1146443.19
|GFr 1147915.43
|GFr 1295139.59
|GFr 1335496.33
|Volatilitas
|+0.79%
|+6.74%
|+290.68%
|+514.26%
|Perubahan
|+0.03%
|-0.21%
|-21.45%
|+32.13%
Prakiraan Harga Arm Holdings PLC dalam GNF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Arm Holdings PLC dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ARMON ke GNF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ARMON untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Arm Holdings PLC dapat mencapai sekitar GFr1,200,582.72GNF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ARMON untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ARMON mungkin naik menjadi sekitar GFr1,459,315.80 GNF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Arm Holdings PLC kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ARMON yang Tersedia di MEXC
ARMON/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ARMON, yang mencakup pasar tempat Arm Holdings PLC dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ARMON pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ARMON dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Arm Holdings PLC untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Arm Holdings PLC
Ingin menambahkan Arm Holdings PLC ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Arm Holdings PLC › atau Mulai sekarang ›
ARMON dan GNF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Arm Holdings PLC (ARMON) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Arm Holdings PLC
- Harga Saat Ini (USD): $132.03
- Perubahan 7 Hari: +0.22%
- Tren 30 Hari: -21.52%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ARMON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GNF, harga USD ARMON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ARMON] [ARMON ke USD]
Guinean Franc (GNF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GNF/USD): 0.00011543093152200975
- Perubahan 7 Hari: -0.08%
- Tren 30 Hari: -0.08%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GNF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ARMON yang sama.
- GNF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ARMON dengan GNF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ARMON ke GNF?
Kurs antara Arm Holdings PLC (ARMON) dan Guinean Franc (GNF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ARMON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ARMON ke GNF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GNF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GNF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GNF. Ketika GNF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ARMON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Arm Holdings PLC, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ARMON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GNF.
Konversikan ARMON ke GNF Seketika
Gunakan konverter ARMON ke GNF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ARMON ke GNF?
Masukkan Jumlah ARMON
Mulailah dengan memasukkan jumlah ARMON yang ingin Anda konversi ke GNF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ARMON ke GNF Secara Live
Lihat kurs ARMON ke GNF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ARMON dan GNF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ARMON ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ARMON dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ARMON ke GNF dihitung?
Perhitungan kurs ARMON ke GNF didasarkan pada nilai ARMON saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GNF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ARMON ke GNF begitu sering berubah?
Kurs ARMON ke GNF sangat sering berubah karena Arm Holdings PLC dan Guinean Franc terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ARMON ke GNF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ARMON ke GNF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ARMON ke GNF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ARMON ke GNF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ARMON ke GNF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ARMON terhadap GNF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ARMON terhadap GNF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ARMON ke GNF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GNF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ARMON tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ARMON ke GNF?
Halving Arm Holdings PLC, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ARMON ke GNF.
Bisakah saya membandingkan kurs ARMON ke GNF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ARMON keGNF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ARMON ke GNF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Arm Holdings PLC, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ARMON ke GNF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GNF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ARMON ke GNF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Arm Holdings PLC dan Guinean Franc?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Arm Holdings PLC dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ARMON ke GNF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GNF Anda ke ARMON dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ARMON ke GNF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ARMON dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ARMON ke GNF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ARMON ke GNF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GNF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ARMON ke GNF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Arm Holdings PLC Selengkapnya
Harga Arm Holdings PLC
Pelajari selengkapnya tentang Arm Holdings PLC (ARMON) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Arm Holdings PLC
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ARMON untuk lebih memahami kemungkinan arah Arm Holdings PLC.
Cara Membeli Arm Holdings PLC
Ingin membeli Arm Holdings PLC? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ARMON/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ARMON/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ARMON USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ARMON dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ARMON USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Arm Holdings PLC ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke GNF
Mengapa Harus Membeli Arm Holdings PLC dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Arm Holdings PLC.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Arm Holdings PLC dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.