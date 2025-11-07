BursaDEX+
Harga live Arm Holdings PLC hari ini adalah 158.5 USD. Lacak informasi harga aktual ARMON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARMON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ARMON

Info Harga ARMON

Penjelasan ARMON

Situs Web Resmi ARMON

Tokenomi ARMON

Prakiraan Harga ARMON

Riwayat ARMON

Panduan Membeli ARMON

Konverter ARMON ke Mata Uang Fiat

Logo Arm Holdings PLC

Harga Arm Holdings PLC(ARMON)

Harga Live 1 ARMON ke USD:

$158.5
$158.5$158.5
+1.58%1D
USD
Grafik Harga Live Arm Holdings PLC (ARMON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:08:09 (UTC+8)

Informasi Harga Arm Holdings PLC (ARMON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 155.33
$ 155.33$ 155.33
Low 24 Jam
$ 170.07
$ 170.07$ 170.07
High 24 Jam

$ 155.33
$ 155.33$ 155.33

$ 170.07
$ 170.07$ 170.07

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

-0.90%

+1.58%

-5.32%

-5.32%

Harga aktual Arm Holdings PLC (ARMON) adalah $ 158.5. Selama 24 jam terakhir, ARMON diperdagangkan antara low $ 155.33 dan high $ 170.07, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARMON adalah $ 191.8179294374928, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 130.83952449123566.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ARMON telah berubah sebesar -0.90% selama 1 jam terakhir, +1.58% selama 24 jam, dan -5.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Arm Holdings PLC (ARMON)

No.2155

$ 878.03K
$ 878.03K$ 878.03K

$ 62.94K
$ 62.94K$ 62.94K

$ 878.03K
$ 878.03K$ 878.03K

5.54K
5.54K 5.54K

5,539.61279997
5,539.61279997 5,539.61279997

Kapitalisasi Pasar Arm Holdings PLC saat ini adalah $ 878.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.94K. Suplai beredar ARMON adalah 5.54K, dan total suplainya sebesar 5539.61279997. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 878.03K.

Riwayat Harga Arm Holdings PLC (ARMON) USD

Pantau perubahan harga Arm Holdings PLC untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.4653+1.58%
30 Days$ -1.53-0.96%
60 Hari$ +58.5+58.50%
90 Hari$ +58.5+58.50%
Perubahan Harga Arm Holdings PLC Hari Ini

Hari ini, ARMON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +2.4653 (+1.58%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Arm Holdings PLC 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.53 (-0.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Arm Holdings PLC 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ARMON terlihat mengalami perubahan $ +58.5 (+58.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Arm Holdings PLC 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +58.5 (+58.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Arm Holdings PLC (ARMON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Arm Holdings PLC sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Arm Holdings PLC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Arm Holdings PLC Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ARMON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Arm Holdings PLC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Arm Holdings PLC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Arm Holdings PLC (USD)

Berapa nilai Arm Holdings PLC (ARMON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Arm Holdings PLC (ARMON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Arm Holdings PLC.

Cek prediksi harga Arm Holdings PLC sekarang!

Tokenomi Arm Holdings PLC (ARMON)

Memahami tokenomi Arm Holdings PLC (ARMON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARMON sekarang!

Cara membeli Arm Holdings PLC (ARMON)

Ingin mengetahui cara membeli Arm Holdings PLC? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Arm Holdings PLC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ARMON ke Mata Uang Lokal

1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke VND
4,170,927.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke AUD
A$244.09
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke GBP
120.46
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke EUR
136.31
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke USD
$158.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke MYR
RM662.53
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke TRY
6,672.85
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke JPY
¥24,250.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke ARS
ARS$230,042.145
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke RUB
12,876.54
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke INR
14,052.61
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke IDR
Rp2,641,665.61
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke PHP
9,349.915
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke EGP
￡E.7,497.05
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke BRL
R$847.975
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke CAD
C$223.485
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke BDT
19,338.585
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke NGN
228,056.14
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke COP
$607,278.485
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke ZAR
R.2,753.145
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke UAH
6,666.51
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke TZS
T.Sh.389,434.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke VES
Bs35,345.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke CLP
$149,307
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke PKR
Rs44,798.44
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke KZT
83,375.755
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke THB
฿5,135.4
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke TWD
NT$4,910.33
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke AED
د.إ581.695
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke CHF
Fr126.8
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke HKD
HK$1,231.545
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke AMD
֏60,610.4
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke MAD
.د.م1,475.635
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke MXN
$2,943.345
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke SAR
ريال594.375
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke ETB
Br24,328.165
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke KES
KSh20,468.69
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke JOD
د.أ112.3765
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke PLN
583.28
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke RON
лв697.4
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke SEK
kr1,515.26
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke BGN
лв267.865
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke HUF
Ft52,991.305
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke CZK
3,339.595
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke KWD
د.ك48.501
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke ILS
518.295
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke BOB
Bs1,093.65
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke AZN
269.45
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke TJS
SM1,461.37
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke GEL
429.535
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke AOA
Kz144,615.4
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke BHD
.د.ب59.596
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke BMD
$158.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke DKK
kr1,023.91
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke HNL
L4,165.38
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke MUR
7,291
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke NAD
$2,753.145
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke NOK
kr1,616.7
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke NZD
$280.545
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke PAB
B/.158.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke PGK
K676.795
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke QAR
ر.ق576.94
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke RSD
дин.16,087.75
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke UZS
soʻm1,886,904.46
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke ALL
L13,293.395
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke ANG
ƒ283.715
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke AWG
ƒ285.3
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke BBD
$317
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke BAM
KM267.865
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke BIF
Fr467,416.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke BND
$206.05
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke BSD
$158.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke JMD
$25,415.475
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke KHR
636,545.51
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke KMF
Fr67,679.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke LAK
3,445,652.105
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke LKR
රු48,321.895
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke MDL
L2,711.935
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke MGA
Ar713,963.25
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke MOP
P1,268
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke MVR
2,440.9
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke MWK
MK274,696.35
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke MZN
MT10,136.075
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke NPR
रु22,459.45
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke PYG
1,124,082
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke RWF
Fr230,300.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke SBD
$1,302.87
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke SCR
2,207.905
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke SRD
$6,102.25
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke SVC
$1,385.29
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke SZL
L2,749.975
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke TMT
m554.75
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke TND
د.ت469.0015
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke TTD
$1,073.045
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke UGX
Sh554,116
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke XAF
Fr90,028
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke XCD
$427.95
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke XOF
Fr90,028
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke XPF
Fr16,325.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke BWP
P2,131.825
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke BZD
$318.585
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke CVE
$15,190.64
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke DJF
Fr28,213
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke DOP
$10,191.55
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke DZD
د.ج20,677.91
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke FJD
$361.38
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke GNF
Fr1,378,157.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke GTQ
Q1,214.11
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke GYD
$33,151.86
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ke ISK
kr19,971

Sumber Daya Arm Holdings PLC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Arm Holdings PLC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Arm Holdings PLC
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Arm Holdings PLC

Berapa nilai Arm Holdings PLC (ARMON) hari ini?
Harga live ARMON dalam USD adalah 158.5 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ARMON ke USD saat ini?
Harga ARMON ke USD saat ini adalah $ 158.5. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Arm Holdings PLC?
Kapitalisasi pasar ARMON adalah $ 878.03K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ARMON?
Suplai beredar ARMON adalah 5.54K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ARMON?
ARMON mencapai harga ATH sebesar 191.8179294374928 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ARMON?
ARMON mencapai harga ATL 130.83952449123566 USD.
Berapa volume perdagangan ARMON?
Volume perdagangan 24 jam live ARMON adalah $ 62.94K USD.
Akankah harga ARMON naik lebih tinggi tahun ini?
ARMON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARMON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:08:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Arm Holdings PLC (ARMON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

ARMON/USDT
$158.5
