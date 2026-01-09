Tabel Konversi ARCS ke Dirham Uni Emirat Arab
- 1 ARX0,07 AED
- 2 ARX0,15 AED
- 3 ARX0,22 AED
- 4 ARX0,29 AED
- 5 ARX0,37 AED
- 6 ARX0,44 AED
- 7 ARX0,51 AED
- 8 ARX0,58 AED
- 9 ARX0,66 AED
- 10 ARX0,73 AED
- 50 ARX3,65 AED
- 100 ARX7,31 AED
- 1 000 ARX73,07 AED
- 5 000 ARX365,35 AED
- 10 000 ARX730,70 AED
Tabel di atas menampilkan konversi aktual ARCS ke Dirham Uni Emirat Arab (ARX ke AED) di berbagai rentang nilai, dari 1 ARX hingga 10,000 ARX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ARX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar AED terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ARX ke AED khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi AED ke ARX
- 1 AED13,68 ARX
- 2 AED27,37 ARX
- 3 AED41,056 ARX
- 4 AED54,74 ARX
- 5 AED68,42 ARX
- 6 AED82,11 ARX
- 7 AED95,79 ARX
- 8 AED109,4 ARX
- 9 AED123,1 ARX
- 10 AED136,8 ARX
- 50 AED684,2 ARX
- 100 AED1 368 ARX
- 1 000 AED13 685 ARX
- 5 000 AED68 427 ARX
- 10 000 AED136 855 ARX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Dirham Uni Emirat Arab ke ARCS (AED ke ARX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 AED hingga 10,000 AED. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah ARCS yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah AED yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
ARCS (ARX) saat ini diperdagangkan seharga د.إ 0,07 AED , yang mencerminkan perubahan 0,91% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai د.إ-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar د.إ-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ARCS Harga khusus dari kami.
Grafik tren ARX ke AED di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ARCS terhadap AED. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ARCS saat ini.
Ringkasan Konversi ARX ke AED
Per | 1 ARX = 0,07 AED | 1 AED = 13,68 ARX
Kurs untuk 1 ARX ke AED hari ini adalah 0,07 AED.
Pembelian 5 ARX akan dikenai biaya 0,37 AED, sedangkan 10 ARX memiliki nilai 0,73 AED.
1 AED dapat di-trade dengan 13,68 ARX.
50 AED dapat dikonversi ke 684,2 ARX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ARX ke AED telah berubah sebesar 0,00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0,91%, sehingga mencapai high senilai -- AED dan low senilai -- AED.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ARX adalah -- AED yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ARX telah berubah sebesar -- AED, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang ARCS (ARX)
Setelah menghitung harga ARCS (ARX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang ARCS langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ARX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli ARCS, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ARX ke AED
Dalam 24 jam terakhir, ARCS (ARX) telah berfluktuasi antara -- AED dan -- AED, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,059573700621827035 AED dan high 0,07450389966655653 AED. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ARX ke AED secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|د.إ 0,07
|د.إ 0,07
|د.إ 0,07
|د.إ 0,07
|Low
|د.إ 0,03
|د.إ 0,03
|د.إ 0,03
|د.إ 0
|Rata-rata
|د.إ 0,03
|د.إ 0,03
|د.إ 0,03
|د.إ 0,03
|Volatilitas
|+2,88%
|+20,05%
|+69,37%
|+183,00%
|Perubahan
|+0,46%
|-1,87%
|+42,54%
|+98,70%
Prakiraan Harga ARCS dalam AED untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga ARCS dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ARX ke AED untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ARX untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, ARCS dapat mencapai sekitar د.إ0,08 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ARX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ARX mungkin naik menjadi sekitar د.إ0,09 AED, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ARCS kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Penjelasan Dirham Uni Emirat Arab
Dinar Uni Emirat Arab (AED) adalah mata uang resmi Uni Emirat Arab, sebuah federasi tujuh emirat yang terletak di sisi timur semenanjung Arab. Dinar memainkan peran penting dalam perekonomian UEA, berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, penyimpan nilai, serta standar pembayaran tertunda. Mata uang ini digunakan dalam semua aktivitas ekonomi di negara tersebut, mulai dari transaksi sehari-hari hingga urusan keuangan yang kompleks.
Dinar Uni Emirat Arab diterbitkan oleh Bank Sentral Uni Emirat Arab. Mata uang ini dibagi menjadi 100 fils, dan koin serta uang kertas diterbitkan dalam berbagai pecahan. Koin tersedia dalam denominasi 1, 5, 10, 25, 50 fils, dan 1 dirham, sementara uang kertas diterbitkan dalam denominasi 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, dan 1.000 dirham.
Nilai Dinar UEA ditentukan oleh sistem nilai tukar tetap. Artinya, nilai dinar dikaitkan dengan mata uang utama dunia, yang menjamin stabilitasnya. Sistem ini memungkinkan UEA untuk mempertahankan nilai tukar yang stabil dan dapat diprediksi, yang sangat penting bagi negara yang sangat bergantung pada impor dan investasi asing.
Dinar UEA memainkan peran krusial dalam perekonomian UEA, terutama mengingat ketergantungan negara ini pada perdagangan global. Stabilitas dinar mendorong investasi asing dan perdagangan, menjadikannya roda penggerak penting dalam mesin ekonomi UEA. Stabilitas mata uang ini juga membuatnya menjadi pilihan menarik bagi bisnis-bisnis yang beroperasi di kawasan tersebut, karena meminimalkan risiko fluktuasi mata uang.
Sebagai kesimpulan, Dinar Uni Emirat Arab merupakan elemen penting dalam struktur keuangan dan ekonomi UEA. Dinar memfasilitasi perdagangan lokal maupun internasional, berfungsi sebagai penyimpan nilai, serta menyediakan ukuran standar untuk penetapan harga barang dan jasa di dalam negeri. Stabilitas dan prediktabilitasnya menjadikannya mata uang yang menarik bagi para pelaku bisnis maupun investor.
Pasangan Perdagangan ARX yang Tersedia di MEXC
ARX/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ARX, yang mencakup pasar tempat ARCS dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ARX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ARX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures ARCS untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli ARCS
Ingin menambahkan ARCS ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli ARCS › atau Mulai sekarang ›
ARX dan AED dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ARCS (ARX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ARCS
- Harga Saat Ini (USD): $0.01987
- Perubahan 7 Hari: 0,00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ARX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke AED, harga USD ARX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ARX] [ARX ke USD]
Dirham Uni Emirat Arab (AED) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (AED/USD): 0,27229430003618793
- Perubahan 7 Hari: +0,00%
- Tren 30 Hari: +0,00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- AED yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ARX yang sama.
- AED yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ARX dengan AED secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ARX ke AED?
Kurs antara ARCS (ARX) dan Dirham Uni Emirat Arab (AED) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ARX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ARX ke AED. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit AED memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal AED
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan AED. Ketika AED melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ARX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ARCS, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ARX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke AED.
Konversikan ARX ke AED Seketika
Gunakan konverter ARX ke AED kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ARX ke AED?
Masukkan Jumlah ARX
Mulailah dengan memasukkan jumlah ARX yang ingin Anda konversi ke AED menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ARX ke AED Secara Live
Lihat kurs ARX ke AED yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ARX dan AED.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ARX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ARX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ARX ke AED dihitung?
Perhitungan kurs ARX ke AED didasarkan pada nilai ARX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke AED menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ARX ke AED begitu sering berubah?
Kurs ARX ke AED sangat sering berubah karena ARCS dan Dirham Uni Emirat Arab terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ARX ke AED yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ARX ke AED dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ARX ke AED dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ARX ke AED atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ARX ke AED dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ARX terhadap AED dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ARX terhadap AED dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ARX ke AED?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan AED, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ARX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ARX ke AED?
Halving ARCS, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ARX ke AED.
Bisakah saya membandingkan kurs ARX ke AED dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ARX keAED wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ARX ke AED sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga ARCS, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ARX ke AED dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas AED dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ARX ke AED dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi ARCS dan Dirham Uni Emirat Arab?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk ARCS dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ARX ke AED dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan AED Anda ke ARX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ARX ke AED merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ARX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ARX ke AED dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ARX ke AED selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai AED terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ARX ke AED yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
