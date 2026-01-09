Harga ARCS Hari Ini

Harga live ARCS (ARX) hari ini adalah $ 0.01971, dengan perubahan 0.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARX ke USD saat ini adalah $ 0.01971 per ARX.

ARCS saat ini berada di peringkat #3858 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 ARX. Selama 24 jam terakhir, ARX diperdagangkan antara $ 0.01949 (low) dan $ 0.01993 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.98607749, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000038844452796442.

Dalam kinerja jangka pendek, ARX bergerak +0.20% dalam satu jam terakhir dan +1.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 24.42K.

Informasi Pasar ARCS (ARX)

Peringkat No.3858 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 24.42K$ 24.42K $ 24.42K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 98.55M$ 98.55M $ 98.55M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Total Suplai 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar ARCS saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 24.42K. Suplai beredar ARX adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 98.55M.