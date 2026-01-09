Tokenomi ARCS (ARX)

Telusuri wawasan utama tentang ARCS (ARX), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 18:03:03 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga ARCS (ARX)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk ARCS (ARX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 0.00
Total Suplai:
$ 5.00B
Suplai yang Beredar:
$ 0.00
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 100.05M
All-Time High:
$ 0.0235
All-Time Low:
$ 0.000038844452796442
Harga Saat Ini:
$ 0.02001
Informasi ARCS (ARX)

ARCS (ARX) adalah proyek token RWA (Aset Dunia Nyata) generasi berikutnya yang lahir di Jepang, menghubungkan nilai dunia nyata dengan ekonomi Web3 dan berkembang secara global.

Situs Web Resmi:
https://www.arcs-chain.com/
Whitepaper:
https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf?v=20191122b
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x7d8DafF6d70CEAd12c6f077048552Cf89130A2B1

Tokenomi ARCS (ARX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi ARCS (ARX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ARX yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ARX yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ARX, jelajahi harga live token ARX!

Cara Membeli ARX

Tertarik untuk menambahkan ARCS (ARX) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli ARX, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga ARCS (ARX)

Menganalisis riwayat harga ARX membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga ARX

Ingin mengetahui arah ARX? Halaman prediksi harga ARX kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

