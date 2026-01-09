Tabel Konversi ARCS ke Peso Kuba
Tabel Konversi ARX ke CUP
- 1 ARX0.52 CUP
- 2 ARX1.05 CUP
- 3 ARX1.57 CUP
- 4 ARX2.10 CUP
- 5 ARX2.62 CUP
- 6 ARX3.15 CUP
- 7 ARX3.67 CUP
- 8 ARX4.19 CUP
- 9 ARX4.72 CUP
- 10 ARX5.24 CUP
- 50 ARX26.22 CUP
- 100 ARX52.43 CUP
- 1,000 ARX524.34 CUP
- 5,000 ARX2,621.69 CUP
- 10,000 ARX5,243.37 CUP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual ARCS ke Peso Kuba (ARX ke CUP) di berbagai rentang nilai, dari 1 ARX hingga 10,000 ARX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ARX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar CUP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ARX ke CUP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi CUP ke ARX
- 1 CUP1.907 ARX
- 2 CUP3.814 ARX
- 3 CUP5.721 ARX
- 4 CUP7.628 ARX
- 5 CUP9.535 ARX
- 6 CUP11.44 ARX
- 7 CUP13.35 ARX
- 8 CUP15.25 ARX
- 9 CUP17.16 ARX
- 10 CUP19.071 ARX
- 50 CUP95.35 ARX
- 100 CUP190.7 ARX
- 1,000 CUP1,907 ARX
- 5,000 CUP9,535 ARX
- 10,000 CUP19,071 ARX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Peso Kuba ke ARCS (CUP ke ARX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 CUP hingga 10,000 CUP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah ARCS yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah CUP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
ARCS (ARX) saat ini diperdagangkan seharga ₱ 0.52 CUP , yang mencerminkan perubahan 0.35% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₱-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₱-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ARCS Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.35%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren ARX ke CUP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ARCS terhadap CUP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ARCS saat ini.
Ringkasan Konversi ARX ke CUP
Per | 1 ARX = 0.52 CUP | 1 CUP = 1.907 ARX
Kurs untuk 1 ARX ke CUP hari ini adalah 0.52 CUP.
Pembelian 5 ARX akan dikenai biaya 2.62 CUP, sedangkan 10 ARX memiliki nilai 5.24 CUP.
1 CUP dapat di-trade dengan 1.907 ARX.
50 CUP dapat dikonversi ke 95.35 ARX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ARX ke CUP telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.35%, sehingga mencapai high senilai -- CUP dan low senilai -- CUP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ARX adalah -- CUP yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ARX telah berubah sebesar -- CUP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang ARCS (ARX)
Setelah menghitung harga ARCS (ARX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang ARCS langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ARX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli ARCS, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ARX ke CUP
Dalam 24 jam terakhir, ARCS (ARX) telah berfluktuasi antara -- CUP dan -- CUP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.42987172940010215 CUP dan high 0.5362782500725966 CUP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ARX ke CUP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₱ 0.53
|₱ 0.53
|₱ 0.53
|₱ 0.53
|Low
|₱ 0.26
|₱ 0.26
|₱ 0.26
|₱ 0
|Rata-rata
|₱ 0.26
|₱ 0.26
|₱ 0.26
|₱ 0.26
|Volatilitas
|+2.89%
|+19.85%
|+69.47%
|+183.00%
|Perubahan
|+0.15%
|-2.17%
|+41.95%
|+97.60%
Prakiraan Harga ARCS dalam CUP untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga ARCS dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ARX ke CUP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ARX untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, ARCS dapat mencapai sekitar ₱0.55 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ARX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ARX mungkin naik menjadi sekitar ₱0.64 CUP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ARCS kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Penjelasan Peso Kuba
Mata Uang Peso Kuba adalah mata uang resmi Kuba, sebuah negara yang terletak di Karibia. Peso, dengan kode CUP, memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut. Mata uang ini digunakan untuk berbagai transaksi sehari-hari, mulai dari pembelian bahan makanan hingga pembayaran tagihan utilitas dan layanan. Peso diterbitkan oleh Bank Sentral Kuba, otoritas moneter negara itu.
Peso Kuba adalah salah satu dari dua mata uang resmi yang digunakan di Kuba, mata uang satunya lagi adalah Peso Kuba Konvertibel (CUC). CUC biasanya digunakan dalam industri pariwisata dan untuk barang-barang mewah, sementara Peso Kuba digunakan untuk transaksi sehari-hari yang lebih umum. Namun, penggunaan CUC sedang dilakukan penghapusan secara bertahap, sehingga Peso Kuba menjadi satu-satunya mata uang resmi di negara ini.
Nilai Peso ditentukan oleh pemerintah Kuba melalui sistem mengambang yang terkelola. Artinya, nilai Peso tidak ditentukan oleh kekuatan pasar, melainkan oleh pemerintah yang menetapkan nilai tukar antara Peso dengan mata uang asing. Peso Kuba tidak dapat dikonversi secara bebas di pasar internasional, yang berarti mata uang ini tidak dapat dengan mudah dibeli atau dijual di luar Kuba.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Kuba, Peso Kuba digunakan dalam berbagai macam transaksi. Transaksi-transaksi ini bisa berkisar dari membeli makanan di pasar lokal, membayar transportasi umum, hingga melunasi tagihan utilitas. Mata uang ini juga digunakan untuk upah dan gaji, dengan pemerintah sebagai pemberi kerja terbesar di negara itu.
Meskipun negara ini memiliki sistem dua mata uang, Peso Kuba adalah mata uang yang paling sering digunakan oleh penduduk Kuba. Peso merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Kuba dan memegang peran utama dalam kebijakan moneter negara tersebut. Namun, nilai dan penggunaan Peso sangat dipengaruhi oleh pemerintah, yang mengendalikan penerbitannya serta menetapkan nilai tukarnya.
Singkatnya, Peso Kuba merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi Kuba. Mata uang ini digunakan untuk berbagai transaksi sehari-hari, dan nilainya dikelola oleh pemerintah. Peso tidak dapat dikonversi secara bebas di pasar internasional, menjadikannya unik di antara mata uang nasional lainnya. Dengan penghapusan CUC secara bertahap, peran Peso Kuba sebagai satu-satunya mata uang resmi di Kuba diperkirakan akan semakin meningkat.
Pasangan Perdagangan ARX yang Tersedia di MEXC
ARX/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ARX, yang mencakup pasar tempat ARCS dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ARX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ARX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures ARCS untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli ARCS
Ingin menambahkan ARCS ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli ARCS › atau Mulai sekarang ›
ARX dan CUP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ARCS (ARX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ARCS
- Harga Saat Ini (USD): $0.01976
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ARX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke CUP, harga USD ARX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ARX] [ARX ke USD]
Peso Kuba (CUP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (CUP/USD): 0.03773584905660377
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: 0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- CUP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ARX yang sama.
- CUP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ARX dengan CUP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ARX ke CUP?
Kurs antara ARCS (ARX) dan Peso Kuba (CUP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ARX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ARX ke CUP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit CUP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal CUP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan CUP. Ketika CUP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ARX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ARCS, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ARX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke CUP.
Konversikan ARX ke CUP Seketika
Gunakan konverter ARX ke CUP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ARX ke CUP?
Masukkan Jumlah ARX
Mulailah dengan memasukkan jumlah ARX yang ingin Anda konversi ke CUP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ARX ke CUP Secara Live
Lihat kurs ARX ke CUP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ARX dan CUP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ARX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ARX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ARX ke CUP dihitung?
Perhitungan kurs ARX ke CUP didasarkan pada nilai ARX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke CUP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ARX ke CUP begitu sering berubah?
Kurs ARX ke CUP sangat sering berubah karena ARCS dan Peso Kuba terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ARX ke CUP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ARX ke CUP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ARX ke CUP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ARX ke CUP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ARX ke CUP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ARX terhadap CUP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ARX terhadap CUP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ARX ke CUP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan CUP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ARX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ARX ke CUP?
Halving ARCS, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ARX ke CUP.
Bisakah saya membandingkan kurs ARX ke CUP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ARX keCUP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ARX ke CUP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga ARCS, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ARX ke CUP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas CUP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ARX ke CUP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi ARCS dan Peso Kuba?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk ARCS dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ARX ke CUP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan CUP Anda ke ARX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ARX ke CUP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ARX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ARX ke CUP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ARX ke CUP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai CUP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ARX ke CUP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.