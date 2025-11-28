Tabel Konversi AWE Network ke Ukrainian Hryvnia
Tabel Konversi AWE ke UAH
- 1 AWE2.54 UAH
- 2 AWE5.09 UAH
- 3 AWE7.63 UAH
- 4 AWE10.18 UAH
- 5 AWE12.72 UAH
- 6 AWE15.27 UAH
- 7 AWE17.81 UAH
- 8 AWE20.36 UAH
- 9 AWE22.90 UAH
- 10 AWE25.45 UAH
- 50 AWE127.23 UAH
- 100 AWE254.45 UAH
- 1,000 AWE2,544.52 UAH
- 5,000 AWE12,722.61 UAH
- 10,000 AWE25,445.21 UAH
Tabel di atas menampilkan konversi aktual AWE Network ke Ukrainian Hryvnia (AWE ke UAH) di berbagai rentang nilai, dari 1 AWE hingga 10,000 AWE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah AWE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar UAH terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah AWE ke UAH khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi UAH ke AWE
- 1 UAH0.3930 AWE
- 2 UAH0.7860 AWE
- 3 UAH1.179 AWE
- 4 UAH1.572 AWE
- 5 UAH1.965 AWE
- 6 UAH2.358 AWE
- 7 UAH2.751 AWE
- 8 UAH3.144 AWE
- 9 UAH3.537 AWE
- 10 UAH3.930 AWE
- 50 UAH19.65 AWE
- 100 UAH39.30 AWE
- 1,000 UAH393.001 AWE
- 5,000 UAH1,965 AWE
- 10,000 UAH3,930 AWE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Ukrainian Hryvnia ke AWE Network (UAH ke AWE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 UAH hingga 10,000 UAH. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah AWE Network yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah UAH yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
AWE Network (AWE) saat ini diperdagangkan seharga ₴ 2.54 UAH , yang mencerminkan perubahan 2.44% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₴15.14M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₴4.94B UAH. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman AWE Network Harga khusus dari kami.
81.91B UAH
Suplai Peredaran
15.14M
Volume Trading 24 Jam
4.94B UAH
Kapitalisasi Pasar
2.44%
Perubahan Harga (1 Hari)
₴ 0.06378
High 24 Jam
₴ 0.05772
Low 24 Jam
Grafik tren AWE ke UAH di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi AWE Network terhadap UAH. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga AWE Network saat ini.
Ringkasan Konversi AWE ke UAH
Per | 1 AWE = 2.54 UAH | 1 UAH = 0.3930 AWE
Kurs untuk 1 AWE ke UAH hari ini adalah 2.54 UAH.
Pembelian 5 AWE akan dikenai biaya 12.72 UAH, sedangkan 10 AWE memiliki nilai 25.45 UAH.
1 UAH dapat di-trade dengan 0.3930 AWE.
50 UAH dapat dikonversi ke 19.65 AWE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 AWE ke UAH telah berubah sebesar +25.86% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 2.44%, sehingga mencapai high senilai 2.6895852511871086 UAH dan low senilai 2.4340366995691425 UAH.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 AWE adalah 2.8772405407415556 UAH yang menunjukkan perubahan -11.57% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, AWE telah berubah sebesar 0.499711276678696 UAH, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +24.43% pada nilainya.
Semua Tentang AWE Network (AWE)
Setelah menghitung harga AWE Network (AWE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang AWE Network langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan AWE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli AWE Network, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga AWE ke UAH
Dalam 24 jam terakhir, AWE Network (AWE) telah berfluktuasi antara 2.4340366995691425 UAH dan 2.6895852511871086 UAH, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 2.002218684953965 UAH dan high 2.9320611871282476 UAH. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas AWE ke UAH secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₴ 2.53
|₴ 2.53
|₴ 2.95
|₴ 5.06
|Low
|₴ 2.1
|₴ 1.68
|₴ 1.68
|₴ 1.68
|Rata-rata
|₴ 2.1
|₴ 2.1
|₴ 2.1
|₴ 2.95
|Volatilitas
|+10.04%
|+45.94%
|+46.58%
|+170.62%
|Perubahan
|-0.06%
|+25.71%
|-11.56%
|+23.37%
Prakiraan Harga AWE Network dalam UAH untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga AWE Network dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan AWE ke UAH untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga AWE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, AWE Network dapat mencapai sekitar ₴2.67UAH, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga AWE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, AWE mungkin naik menjadi sekitar ₴3.25 UAH, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga AWE Network kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan AWE yang Tersedia di MEXC
AWE/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot AWE, yang mencakup pasar tempat AWE Network dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual AWE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
AWEUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures AWE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures AWE Network untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli AWE Network
Ingin menambahkan AWE Network ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli AWE Network › atau Mulai sekarang ›
AWE dan UAH dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
AWE Network (AWE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga AWE Network
- Harga Saat Ini (USD): $0.06034
- Perubahan 7 Hari: +25.86%
- Tren 30 Hari: -11.57%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk AWE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke UAH, harga USD AWE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga AWE] [AWE ke USD]
Ukrainian Hryvnia (UAH) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (UAH/USD): 0.023705870455383134
- Perubahan 7 Hari: -0.92%
- Tren 30 Hari: -0.92%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- UAH yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah AWE yang sama.
- UAH yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli AWE dengan UAH secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs AWE ke UAH?
Kurs antara AWE Network (AWE) dan Ukrainian Hryvnia (UAH) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam AWE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs AWE ke UAH. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit UAH memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal UAH
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan UAH. Ketika UAH melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti AWE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti AWE Network, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap AWE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke UAH.
Konversikan AWE ke UAH Seketika
Gunakan konverter AWE ke UAH kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi AWE ke UAH?
Masukkan Jumlah AWE
Mulailah dengan memasukkan jumlah AWE yang ingin Anda konversi ke UAH menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs AWE ke UAH Secara Live
Lihat kurs AWE ke UAH yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang AWE dan UAH.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan AWE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli AWE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs AWE ke UAH dihitung?
Perhitungan kurs AWE ke UAH didasarkan pada nilai AWE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke UAH menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs AWE ke UAH begitu sering berubah?
Kurs AWE ke UAH sangat sering berubah karena AWE Network dan Ukrainian Hryvnia terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs AWE ke UAH yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs AWE ke UAH dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs AWE ke UAH dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan AWE ke UAH atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi AWE ke UAH dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren AWE terhadap UAH dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga AWE terhadap UAH dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar AWE ke UAH?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan UAH, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun AWE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs AWE ke UAH?
Halving AWE Network, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs AWE ke UAH.
Bisakah saya membandingkan kurs AWE ke UAH dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs AWE keUAH wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs AWE ke UAH sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga AWE Network, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi AWE ke UAH dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas UAH dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target AWE ke UAH dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi AWE Network dan Ukrainian Hryvnia?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk AWE Network dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan AWE ke UAH dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan UAH Anda ke AWE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah AWE ke UAH merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga AWE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar AWE ke UAH dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs AWE ke UAH selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai UAH terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs AWE ke UAH yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi AWE Network Selengkapnya
Harga AWE Network
Pelajari selengkapnya tentang AWE Network (AWE) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga AWE Network
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar AWE untuk lebih memahami kemungkinan arah AWE Network.
Cara Membeli AWE Network
Ingin membeli AWE Network? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
AWE/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan AWE/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi AWE Network ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke UAH
Mengapa Harus Membeli AWE Network dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli AWE Network.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli AWE Network dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.