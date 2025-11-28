Tabel Konversi Comedian ke Bangladeshi Taka
Tabel Konversi BAN ke BDT
- 1 BAN7.55 BDT
- 2 BAN15.11 BDT
- 3 BAN22.66 BDT
- 4 BAN30.22 BDT
- 5 BAN37.77 BDT
- 6 BAN45.32 BDT
- 7 BAN52.88 BDT
- 8 BAN60.43 BDT
- 9 BAN67.98 BDT
- 10 BAN75.54 BDT
- 50 BAN377.69 BDT
- 100 BAN755.38 BDT
- 1,000 BAN7,553.85 BDT
- 5,000 BAN37,769.25 BDT
- 10,000 BAN75,538.50 BDT
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Comedian ke Bangladeshi Taka (BAN ke BDT) di berbagai rentang nilai, dari 1 BAN hingga 10,000 BAN. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BAN yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BDT terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BAN ke BDT khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BDT ke BAN
- 1 BDT0.1323 BAN
- 2 BDT0.2647 BAN
- 3 BDT0.3971 BAN
- 4 BDT0.5295 BAN
- 5 BDT0.6619 BAN
- 6 BDT0.7942 BAN
- 7 BDT0.9266 BAN
- 8 BDT1.0590 BAN
- 9 BDT1.191 BAN
- 10 BDT1.323 BAN
- 50 BDT6.619 BAN
- 100 BDT13.23 BAN
- 1,000 BDT132.3 BAN
- 5,000 BDT661.9 BAN
- 10,000 BDT1,323 BAN
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bangladeshi Taka ke Comedian (BDT ke BAN) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BDT hingga 10,000 BDT. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Comedian yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BDT yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Comedian (BAN) saat ini diperdagangkan seharga Tk 7.55 BDT , yang mencerminkan perubahan 1.50% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Tk15.95M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Tk7.55B BDT. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Comedian Harga khusus dari kami.
121.81B BDT
Suplai Peredaran
15.95M
Volume Trading 24 Jam
7.55B BDT
Kapitalisasi Pasar
1.50%
Perubahan Harga (1 Hari)
Tk 0.06288
High 24 Jam
Tk 0.05997
Low 24 Jam
Grafik tren BAN ke BDT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Comedian terhadap BDT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Comedian saat ini.
Ringkasan Konversi BAN ke BDT
Per | 1 BAN = 7.55 BDT | 1 BDT = 0.1323 BAN
Kurs untuk 1 BAN ke BDT hari ini adalah 7.55 BDT.
Pembelian 5 BAN akan dikenai biaya 37.77 BDT, sedangkan 10 BAN memiliki nilai 75.54 BDT.
1 BDT dapat di-trade dengan 0.1323 BAN.
50 BDT dapat dikonversi ke 6.619 BAN, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BAN ke BDT telah berubah sebesar -0.68% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.50%, sehingga mencapai high senilai 7.659830145577784 BDT dan low senilai 7.305343731397896 BDT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BAN adalah 8.379766471283329 BDT yang menunjukkan perubahan -9.86% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BAN telah berubah sebesar -4.280636630337202 BDT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -36.18% pada nilainya.
Semua Tentang Comedian (BAN)
Setelah menghitung harga Comedian (BAN), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Comedian langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BAN. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Comedian, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BAN ke BDT
Dalam 24 jam terakhir, Comedian (BAN) telah berfluktuasi antara 7.305343731397896 BDT dan 7.659830145577784 BDT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 7.1896179260814375 BDT dan high 8.195823349148748 BDT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BAN ke BDT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Tk 7.3
|Tk 7.3
|Tk 8.52
|Tk 14.61
|Low
|Tk 6.09
|Tk 6.09
|Tk 6.09
|Tk 4.87
|Rata-rata
|Tk 7.3
|Tk 7.3
|Tk 6.09
|Tk 7.3
|Volatilitas
|+4.77%
|+13.32%
|+30.93%
|+77.35%
|Perubahan
|+1.34%
|-0.37%
|-10.16%
|-34.99%
Prakiraan Harga Comedian dalam BDT untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Comedian dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BAN ke BDT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BAN untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Comedian dapat mencapai sekitar Tk7.93BDT, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BAN untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BAN mungkin naik menjadi sekitar Tk9.64 BDT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Comedian kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BAN yang Tersedia di MEXC
BAN/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BAN, yang mencakup pasar tempat Comedian dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BAN pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
BANUSDTPerpetual
|Trade
BANANAUSDTPerpetual
|Trade
BANANAS31USDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BAN dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Comedian untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Comedian
Ingin menambahkan Comedian ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Comedian › atau Mulai sekarang ›
BAN dan BDT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Comedian (BAN) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Comedian
- Harga Saat Ini (USD): $0.06201
- Perubahan 7 Hari: -0.68%
- Tren 30 Hari: -9.86%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BAN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BDT, harga USD BAN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BAN] [BAN ke USD]
Bangladeshi Taka (BDT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BDT/USD): 0.008206679376952842
- Perubahan 7 Hari: +0.01%
- Tren 30 Hari: +0.01%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BDT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BAN yang sama.
- BDT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BAN dengan BDT secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BAN ke BDT?
Kurs antara Comedian (BAN) dan Bangladeshi Taka (BDT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BAN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BAN ke BDT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BDT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BDT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BDT. Ketika BDT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BAN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Comedian, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BAN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BDT.
Konversikan BAN ke BDT Seketika
Gunakan konverter BAN ke BDT kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BAN ke BDT?
Masukkan Jumlah BAN
Mulailah dengan memasukkan jumlah BAN yang ingin Anda konversi ke BDT menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BAN ke BDT Secara Live
Lihat kurs BAN ke BDT yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BAN dan BDT.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BAN ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BAN dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BAN ke BDT dihitung?
Perhitungan kurs BAN ke BDT didasarkan pada nilai BAN saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BDT menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BAN ke BDT begitu sering berubah?
Kurs BAN ke BDT sangat sering berubah karena Comedian dan Bangladeshi Taka terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BAN ke BDT yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BAN ke BDT dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BAN ke BDT dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BAN ke BDT atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BAN ke BDT dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BAN terhadap BDT dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BAN terhadap BDT dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BAN ke BDT?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BDT, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BAN tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BAN ke BDT?
Halving Comedian, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BAN ke BDT.
Bisakah saya membandingkan kurs BAN ke BDT dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BAN keBDT wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BAN ke BDT sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Comedian, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BAN ke BDT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BDT dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BAN ke BDT dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Comedian dan Bangladeshi Taka?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Comedian dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BAN ke BDT dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BDT Anda ke BAN dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BAN ke BDT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BAN dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BAN ke BDT dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BAN ke BDT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BDT terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BAN ke BDT yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Comedian Selengkapnya
Harga Comedian
Pelajari selengkapnya tentang Comedian (BAN) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Comedian
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar BAN untuk lebih memahami kemungkinan arah Comedian.
Cara Membeli Comedian
Ingin membeli Comedian? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
BAN/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan BAN/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Comedian ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke BDT
Mengapa Harus Membeli Comedian dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Comedian.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Comedian dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.