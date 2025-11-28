Tabel Konversi Beam ke Mauritian Rupee
Tabel Konversi BEAMX ke MUR
- 1 BEAMX0.16 MUR
- 2 BEAMX0.32 MUR
- 3 BEAMX0.48 MUR
- 4 BEAMX0.64 MUR
- 5 BEAMX0.79 MUR
- 6 BEAMX0.95 MUR
- 7 BEAMX1.11 MUR
- 8 BEAMX1.27 MUR
- 9 BEAMX1.43 MUR
- 10 BEAMX1.59 MUR
- 50 BEAMX7.95 MUR
- 100 BEAMX15.90 MUR
- 1,000 BEAMX158.98 MUR
- 5,000 BEAMX794.90 MUR
- 10,000 BEAMX1,589.81 MUR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Beam ke Mauritian Rupee (BEAMX ke MUR) di berbagai rentang nilai, dari 1 BEAMX hingga 10,000 BEAMX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BEAMX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MUR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BEAMX ke MUR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MUR ke BEAMX
- 1 MUR6.290 BEAMX
- 2 MUR12.58 BEAMX
- 3 MUR18.87 BEAMX
- 4 MUR25.16 BEAMX
- 5 MUR31.45 BEAMX
- 6 MUR37.74 BEAMX
- 7 MUR44.030 BEAMX
- 8 MUR50.32 BEAMX
- 9 MUR56.61 BEAMX
- 10 MUR62.90 BEAMX
- 50 MUR314.5 BEAMX
- 100 MUR629.007 BEAMX
- 1,000 MUR6,290 BEAMX
- 5,000 MUR31,450 BEAMX
- 10,000 MUR62,900 BEAMX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Mauritian Rupee ke Beam (MUR ke BEAMX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MUR hingga 10,000 MUR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Beam yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MUR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Beam (BEAMX) saat ini diperdagangkan seharga Rs 0.16 MUR , yang mencerminkan perubahan -1.68% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Rs9.34M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Rs7.86B MUR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Beam Harga khusus dari kami.
2.28T MUR
Suplai Peredaran
9.34M
Volume Trading 24 Jam
7.86B MUR
Kapitalisasi Pasar
-1.68%
Perubahan Harga (1 Hari)
Rs 0.00353
High 24 Jam
Rs 0.003412
Low 24 Jam
Grafik tren BEAMX ke MUR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Beam terhadap MUR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Beam saat ini.
Ringkasan Konversi BEAMX ke MUR
Per | 1 BEAMX = 0.16 MUR | 1 MUR = 6.290 BEAMX
Kurs untuk 1 BEAMX ke MUR hari ini adalah 0.16 MUR.
Pembelian 5 BEAMX akan dikenai biaya 0.79 MUR, sedangkan 10 BEAMX memiliki nilai 1.59 MUR.
1 MUR dapat di-trade dengan 6.290 BEAMX.
50 MUR dapat dikonversi ke 314.5 BEAMX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BEAMX ke MUR telah berubah sebesar +6.29% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.68%, sehingga mencapai high senilai 0.16295047374998753 MUR dan low senilai 0.15750340408922306 MUR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BEAMX adalah 0.22859227932292867 MUR yang menunjukkan perubahan -30.46% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BEAMX telah berubah sebesar -0.16558168536578052 MUR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -51.02% pada nilainya.
Semua Tentang Beam (BEAMX)
Setelah menghitung harga Beam (BEAMX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Beam langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BEAMX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Beam, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BEAMX ke MUR
Dalam 24 jam terakhir, Beam (BEAMX) telah berfluktuasi antara 0.15750340408922306 MUR dan 0.16295047374998753 MUR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.14891734513242486 MUR dan high 0.1816459247043062 MUR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BEAMX ke MUR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Rs 0
|Rs 0
|Rs 0
|Rs 0
|Low
|Rs 0
|Rs 0
|Rs 0
|Rs 0
|Rata-rata
|Rs 0
|Rs 0
|Rs 0
|Rs 0
|Volatilitas
|+3.36%
|+21.71%
|+42.16%
|+108.68%
|Perubahan
|-1.90%
|+5.45%
|-30.45%
|-51.01%
Prakiraan Harga Beam dalam MUR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Beam dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BEAMX ke MUR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BEAMX untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Beam dapat mencapai sekitar Rs0.17MUR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BEAMX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BEAMX mungkin naik menjadi sekitar Rs0.20 MUR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Beam kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BEAMX yang Tersedia di MEXC
BEAMX/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BEAMX, yang mencakup pasar tempat Beam dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BEAMX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
BEAMXUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BEAMX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Beam untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Beam
Ingin menambahkan Beam ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Beam › atau Mulai sekarang ›
BEAMX dan MUR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Beam (BEAMX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Beam
- Harga Saat Ini (USD): $0.003444
- Perubahan 7 Hari: +6.29%
- Tren 30 Hari: -30.46%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BEAMX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MUR, harga USD BEAMX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BEAMX] [BEAMX ke USD]
Mauritian Rupee (MUR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MUR/USD): 0.021658908662172963
- Perubahan 7 Hari: -0.91%
- Tren 30 Hari: -0.91%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MUR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BEAMX yang sama.
- MUR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BEAMX dengan MUR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BEAMX ke MUR?
Kurs antara Beam (BEAMX) dan Mauritian Rupee (MUR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BEAMX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BEAMX ke MUR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MUR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MUR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MUR. Ketika MUR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BEAMX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Beam, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BEAMX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MUR.
Konversikan BEAMX ke MUR Seketika
Gunakan konverter BEAMX ke MUR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BEAMX ke MUR?
Masukkan Jumlah BEAMX
Mulailah dengan memasukkan jumlah BEAMX yang ingin Anda konversi ke MUR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BEAMX ke MUR Secara Live
Lihat kurs BEAMX ke MUR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BEAMX dan MUR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BEAMX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BEAMX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BEAMX ke MUR dihitung?
Perhitungan kurs BEAMX ke MUR didasarkan pada nilai BEAMX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MUR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BEAMX ke MUR begitu sering berubah?
Kurs BEAMX ke MUR sangat sering berubah karena Beam dan Mauritian Rupee terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BEAMX ke MUR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BEAMX ke MUR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BEAMX ke MUR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BEAMX ke MUR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BEAMX ke MUR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BEAMX terhadap MUR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BEAMX terhadap MUR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BEAMX ke MUR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MUR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BEAMX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BEAMX ke MUR?
Halving Beam, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BEAMX ke MUR.
Bisakah saya membandingkan kurs BEAMX ke MUR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BEAMX keMUR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BEAMX ke MUR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Beam, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BEAMX ke MUR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MUR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BEAMX ke MUR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Beam dan Mauritian Rupee?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Beam dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BEAMX ke MUR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MUR Anda ke BEAMX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BEAMX ke MUR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BEAMX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BEAMX ke MUR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BEAMX ke MUR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MUR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BEAMX ke MUR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MUR
Mengapa Harus Membeli Beam dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Beam.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Beam dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.