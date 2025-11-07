Apa yang dimaksud dengan Beam (BEAMX)

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

Sumber Daya Beam

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Beam, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Beam Berapa nilai Beam (BEAMX) hari ini? Harga live BEAMX dalam USD adalah 0.003928 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BEAMX ke USD saat ini? $ 0.003928 . Cobalah Harga BEAMX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Beam? Kapitalisasi pasar BEAMX adalah $ 194.30M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BEAMX? Suplai beredar BEAMX adalah 49.47B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BEAMX? BEAMX mencapai harga ATH sebesar 0.0443396537575509 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BEAMX? BEAMX mencapai harga ATL 0.003132474557534195 USD . Berapa volume perdagangan BEAMX? Volume perdagangan 24 jam live BEAMX adalah $ 597.77K USD . Akankah harga BEAMX naik lebih tinggi tahun ini? BEAMX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BEAMX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Beam (BEAMX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

