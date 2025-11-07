BursaDEX+
Harga live Beam hari ini adalah 0.003928 USD. Lacak informasi harga aktual BEAMX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BEAMX dengan mudah di MEXC sekarang.

Grafik Harga Live Beam (BEAMX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:13:00 (UTC+8)

Informasi Harga Beam (BEAMX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003833
$ 0.003833$ 0.003833
Low 24 Jam
$ 0.004164
$ 0.004164$ 0.004164
High 24 Jam

$ 0.003833
$ 0.003833$ 0.003833

$ 0.004164
$ 0.004164$ 0.004164

$ 0.0443396537575509
$ 0.0443396537575509$ 0.0443396537575509

$ 0.003132474557534195
$ 0.003132474557534195$ 0.003132474557534195

-0.74%

+0.56%

-15.48%

-15.48%

Harga aktual Beam (BEAMX) adalah $ 0.003928. Selama 24 jam terakhir, BEAMX diperdagangkan antara low $ 0.003833 dan high $ 0.004164, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBEAMX adalah $ 0.0443396537575509, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003132474557534195.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BEAMX telah berubah sebesar -0.74% selama 1 jam terakhir, +0.56% selama 24 jam, dan -15.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Beam (BEAMX)

No.170

$ 194.30M
$ 194.30M$ 194.30M

$ 597.77K
$ 597.77K$ 597.77K

$ 245.24M
$ 245.24M$ 245.24M

49.47B
49.47B 49.47B

62,434,008,330
62,434,008,330 62,434,008,330

62,434,008,330
62,434,008,330 62,434,008,330

79.22%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Beam saat ini adalah $ 194.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 597.77K. Suplai beredar BEAMX adalah 49.47B, dan total suplainya sebesar 62434008330. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 245.24M.

Riwayat Harga Beam (BEAMX) USD

Pantau perubahan harga Beam untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00002187+0.56%
30 Days$ -0.005267-57.29%
60 Hari$ -0.003171-44.67%
90 Hari$ -0.004043-50.73%
Perubahan Harga Beam Hari Ini

Hari ini, BEAMX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00002187 (+0.56%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Beam 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.005267 (-57.29%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Beam 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BEAMX terlihat mengalami perubahan $ -0.003171 (-44.67%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Beam 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004043 (-50.73%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Beam (BEAMX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Beam sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Beam (BEAMX)

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

Beam tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Beam Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BEAMX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Beam di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Beam dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Beam (USD)

Berapa nilai Beam (BEAMX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Beam (BEAMX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Beam.

Cek prediksi harga Beam sekarang!

Tokenomi Beam (BEAMX)

Memahami tokenomi Beam (BEAMX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BEAMX sekarang!

Cara membeli Beam (BEAMX)

Ingin mengetahui cara membeli Beam? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Beam di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BEAMX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Beam

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Beam, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Beam
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Beam

Berapa nilai Beam (BEAMX) hari ini?
Harga live BEAMX dalam USD adalah 0.003928 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BEAMX ke USD saat ini?
Harga BEAMX ke USD saat ini adalah $ 0.003928. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Beam?
Kapitalisasi pasar BEAMX adalah $ 194.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BEAMX?
Suplai beredar BEAMX adalah 49.47B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BEAMX?
BEAMX mencapai harga ATH sebesar 0.0443396537575509 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BEAMX?
BEAMX mencapai harga ATL 0.003132474557534195 USD.
Berapa volume perdagangan BEAMX?
Volume perdagangan 24 jam live BEAMX adalah $ 597.77K USD.
Akankah harga BEAMX naik lebih tinggi tahun ini?
BEAMX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BEAMX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Beam (BEAMX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

