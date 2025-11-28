Tabel Konversi BICONOMY ke Mexican Peso
Tabel Konversi BICO ke MXN
- 1 BICO1.10 MXN
- 2 BICO2.20 MXN
- 3 BICO3.31 MXN
- 4 BICO4.41 MXN
- 5 BICO5.51 MXN
- 6 BICO6.61 MXN
- 7 BICO7.71 MXN
- 8 BICO8.82 MXN
- 9 BICO9.92 MXN
- 10 BICO11.02 MXN
- 50 BICO55.11 MXN
- 100 BICO110.21 MXN
- 1,000 BICO1,102.11 MXN
- 5,000 BICO5,510.55 MXN
- 10,000 BICO11,021.11 MXN
Tabel di atas menampilkan konversi aktual BICONOMY ke Mexican Peso (BICO ke MXN) di berbagai rentang nilai, dari 1 BICO hingga 10,000 BICO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BICO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MXN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BICO ke MXN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MXN ke BICO
- 1 MXN0.9073 BICO
- 2 MXN1.814 BICO
- 3 MXN2.722 BICO
- 4 MXN3.629 BICO
- 5 MXN4.536 BICO
- 6 MXN5.444 BICO
- 7 MXN6.351 BICO
- 8 MXN7.258 BICO
- 9 MXN8.166 BICO
- 10 MXN9.0734 BICO
- 50 MXN45.36 BICO
- 100 MXN90.73 BICO
- 1,000 MXN907.3 BICO
- 5,000 MXN4,536 BICO
- 10,000 MXN9,073 BICO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Mexican Peso ke BICONOMY (MXN ke BICO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MXN hingga 10,000 MXN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah BICONOMY yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MXN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
BICONOMY (BICO) saat ini diperdagangkan seharga Mex$ 1.10 MXN , yang mencerminkan perubahan -2.90% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Mex$2.01M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Mex$1.10B MXN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman BICONOMY Harga khusus dari kami.
18.29B MXN
Suplai Peredaran
2.01M
Volume Trading 24 Jam
1.10B MXN
Kapitalisasi Pasar
-2.90%
Perubahan Harga (1 Hari)
Mex$ 0.06222
High 24 Jam
Mex$ 0.06013
Low 24 Jam
Grafik tren BICO ke MXN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi BICONOMY terhadap MXN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga BICONOMY saat ini.
Ringkasan Konversi BICO ke MXN
Per | 1 BICO = 1.10 MXN | 1 MXN = 0.9073 BICO
Kurs untuk 1 BICO ke MXN hari ini adalah 1.10 MXN.
Pembelian 5 BICO akan dikenai biaya 5.51 MXN, sedangkan 10 BICO memiliki nilai 11.02 MXN.
1 MXN dapat di-trade dengan 0.9073 BICO.
50 MXN dapat dikonversi ke 45.36 BICO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BICO ke MXN telah berubah sebesar -6.49% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.90%, sehingga mencapai high senilai 1.1381466045893114 MXN dan low senilai 1.0999157077138428 MXN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BICO adalah 1.0620506567414887 MXN yang menunjukkan perubahan +3.77% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BICO telah berubah sebesar -0.7723007014747787 MXN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -41.21% pada nilainya.
Semua Tentang BICONOMY (BICO)
Setelah menghitung harga BICONOMY (BICO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang BICONOMY langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BICO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli BICONOMY, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BICO ke MXN
Dalam 24 jam terakhir, BICONOMY (BICO) telah berfluktuasi antara 1.0999157077138428 MXN dan 1.1381466045893114 MXN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.07266018793181 MXN dan high 1.3278377053541968 MXN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BICO ke MXN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Mex$ 1.09
|Mex$ 1.28
|Mex$ 1.28
|Mex$ 1.82
|Low
|Mex$ 1.09
|Mex$ 0.91
|Mex$ 0.91
|Mex$ 0.36
|Rata-rata
|Mex$ 1.09
|Mex$ 1.09
|Mex$ 1.09
|Mex$ 1.28
|Volatilitas
|+3.39%
|+21.31%
|+37.91%
|+83.09%
|Perubahan
|-2.25%
|-8.00%
|+3.74%
|-42.26%
Prakiraan Harga BICONOMY dalam MXN untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga BICONOMY dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BICO ke MXN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BICO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, BICONOMY dapat mencapai sekitar Mex$1.16MXN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BICO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BICO mungkin naik menjadi sekitar Mex$1.41 MXN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga BICONOMY kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BICO yang Tersedia di MEXC
BICO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BICO, yang mencakup pasar tempat BICONOMY dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BICO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
BICOUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BICO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures BICONOMY untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli BICONOMY
Ingin menambahkan BICONOMY ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli BICONOMY › atau Mulai sekarang ›
BICO dan MXN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
BICONOMY (BICO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga BICONOMY
- Harga Saat Ini (USD): $0.06025
- Perubahan 7 Hari: -6.49%
- Tren 30 Hari: +3.77%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BICO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MXN, harga USD BICO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BICO] [BICO ke USD]
Mexican Peso (MXN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MXN/USD): 0.05465962657964271
- Perubahan 7 Hari: +1.44%
- Tren 30 Hari: +1.44%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MXN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BICO yang sama.
- MXN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BICO dengan MXN secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BICO ke MXN?
Kurs antara BICONOMY (BICO) dan Mexican Peso (MXN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BICO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BICO ke MXN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MXN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MXN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MXN. Ketika MXN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BICO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti BICONOMY, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BICO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MXN.
Konversikan BICO ke MXN Seketika
Gunakan konverter BICO ke MXN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BICO ke MXN?
Masukkan Jumlah BICO
Mulailah dengan memasukkan jumlah BICO yang ingin Anda konversi ke MXN menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BICO ke MXN Secara Live
Lihat kurs BICO ke MXN yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BICO dan MXN.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BICO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BICO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BICO ke MXN dihitung?
Perhitungan kurs BICO ke MXN didasarkan pada nilai BICO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MXN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BICO ke MXN begitu sering berubah?
Kurs BICO ke MXN sangat sering berubah karena BICONOMY dan Mexican Peso terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BICO ke MXN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BICO ke MXN dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BICO ke MXN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BICO ke MXN atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BICO ke MXN dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BICO terhadap MXN dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BICO terhadap MXN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BICO ke MXN?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MXN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BICO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BICO ke MXN?
Halving BICONOMY, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BICO ke MXN.
Bisakah saya membandingkan kurs BICO ke MXN dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BICO keMXN wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BICO ke MXN sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga BICONOMY, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BICO ke MXN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MXN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BICO ke MXN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi BICONOMY dan Mexican Peso?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk BICONOMY dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BICO ke MXN dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MXN Anda ke BICO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BICO ke MXN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BICO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BICO ke MXN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BICO ke MXN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MXN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BICO ke MXN yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi BICONOMY Selengkapnya
Harga BICONOMY
Pelajari selengkapnya tentang BICONOMY (BICO) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga BICONOMY
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar BICO untuk lebih memahami kemungkinan arah BICONOMY.
Cara Membeli BICONOMY
Ingin membeli BICONOMY? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
BICO/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan BICO/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi BICONOMY ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MXN
Mengapa Harus Membeli BICONOMY dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli BICONOMY.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli BICONOMY dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.