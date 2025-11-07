BursaDEX+
Harga live BICONOMY hari ini adalah 0.05993 USD. Lacak informasi harga aktual BICO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BICO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BICO

Info Harga BICO

Penjelasan BICO

Whitepaper BICO

Situs Web Resmi BICO

Tokenomi BICO

Prakiraan Harga BICO

Riwayat BICO

Panduan Membeli BICO

Konverter BICO ke Mata Uang Fiat

Spot BICO

Futures USDT-M BICO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BICONOMY

Harga BICONOMY(BICO)

Harga Live 1 BICO ke USD:

$0.05993
+0.79%1D
USD
Grafik Harga Live BICONOMY (BICO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:13:50 (UTC+8)

Informasi Harga BICONOMY (BICO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05899
Low 24 Jam
$ 0.06395
High 24 Jam

$ 0.05899
$ 0.06395
$ 21.871587443115022
$ 0.03953646074213882
-0.22%

+0.79%

+6.61%

+6.61%

Harga aktual BICONOMY (BICO) adalah $ 0.05993. Selama 24 jam terakhir, BICO diperdagangkan antara low $ 0.05899 dan high $ 0.06395, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBICO adalah $ 21.871587443115022, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03953646074213882.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BICO telah berubah sebesar -0.22% selama 1 jam terakhir, +0.79% selama 24 jam, dan +6.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BICONOMY (BICO)

No.406

$ 59.56M
$ 583.26K
$ 59.93M
993.80M
1,000,000,000
1,000,000,000
99.37%

ETH

Kapitalisasi Pasar BICONOMY saat ini adalah $ 59.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 583.26K. Suplai beredar BICO adalah 993.80M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 59.93M.

Riwayat Harga BICONOMY (BICO) USD

Pantau perubahan harga BICONOMY untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004697+0.79%
30 Days$ -0.03271-35.31%
60 Hari$ -0.0367-37.98%
90 Hari$ -0.04971-45.34%
Perubahan Harga BICONOMY Hari Ini

Hari ini, BICO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0004697 (+0.79%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BICONOMY 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03271 (-35.31%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BICONOMY 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BICO terlihat mengalami perubahan $ -0.0367 (-37.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BICONOMY 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04971 (-45.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BICONOMY (BICO)?

Lihat halaman Riwayat Harga BICONOMY sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BICONOMY (BICO)

BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all.

BICONOMY tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BICONOMY Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BICO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BICONOMY di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BICONOMY dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BICONOMY (USD)

Berapa nilai BICONOMY (BICO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BICONOMY (BICO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BICONOMY.

Cek prediksi harga BICONOMY sekarang!

Tokenomi BICONOMY (BICO)

Memahami tokenomi BICONOMY (BICO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BICO sekarang!

Cara membeli BICONOMY (BICO)

Ingin mengetahui cara membeli BICONOMY? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BICONOMY di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BICO ke Mata Uang Lokal

1 BICONOMY(BICO) ke VND
1,577.05795
1 BICONOMY(BICO) ke AUD
A$0.0922922
1 BICONOMY(BICO) ke GBP
0.0455468
1 BICONOMY(BICO) ke EUR
0.0515398
1 BICONOMY(BICO) ke USD
$0.05993
1 BICONOMY(BICO) ke MYR
RM0.2505074
1 BICONOMY(BICO) ke TRY
2.523053
1 BICONOMY(BICO) ke JPY
¥9.16929
1 BICONOMY(BICO) ke ARS
ARS$86.9806041
1 BICONOMY(BICO) ke RUB
4.8687132
1 BICONOMY(BICO) ke INR
5.3133938
1 BICONOMY(BICO) ke IDR
Rp998.8329338
1 BICONOMY(BICO) ke PHP
3.5352707
1 BICONOMY(BICO) ke EGP
￡E.2.834689
1 BICONOMY(BICO) ke BRL
R$0.3206255
1 BICONOMY(BICO) ke CAD
C$0.0845013
1 BICONOMY(BICO) ke BDT
7.3120593
1 BICONOMY(BICO) ke NGN
86.2296812
1 BICONOMY(BICO) ke COP
$229.6164013
1 BICONOMY(BICO) ke ZAR
R.1.0409841
1 BICONOMY(BICO) ke UAH
2.5206558
1 BICONOMY(BICO) ke TZS
T.Sh.147.24801
1 BICONOMY(BICO) ke VES
Bs13.36439
1 BICONOMY(BICO) ke CLP
$56.45406
1 BICONOMY(BICO) ke PKR
Rs16.9386152
1 BICONOMY(BICO) ke KZT
31.5249779
1 BICONOMY(BICO) ke THB
฿1.941732
1 BICONOMY(BICO) ke TWD
NT$1.8566314
1 BICONOMY(BICO) ke AED
د.إ0.2199431
1 BICONOMY(BICO) ke CHF
Fr0.047944
1 BICONOMY(BICO) ke HKD
HK$0.4656561
1 BICONOMY(BICO) ke AMD
֏22.917232
1 BICONOMY(BICO) ke MAD
.د.م0.5579483
1 BICONOMY(BICO) ke MXN
$1.1129001
1 BICONOMY(BICO) ke SAR
ريال0.2247375
1 BICONOMY(BICO) ke ETB
Br9.1986557
1 BICONOMY(BICO) ke KES
KSh7.7393602
1 BICONOMY(BICO) ke JOD
د.أ0.04249037
1 BICONOMY(BICO) ke PLN
0.2205424
1 BICONOMY(BICO) ke RON
лв0.263692
1 BICONOMY(BICO) ke SEK
kr0.5729308
1 BICONOMY(BICO) ke BGN
лв0.1012817
1 BICONOMY(BICO) ke HUF
Ft20.0363969
1 BICONOMY(BICO) ke CZK
1.2627251
1 BICONOMY(BICO) ke KWD
د.ك0.01833858
1 BICONOMY(BICO) ke ILS
0.1959711
1 BICONOMY(BICO) ke BOB
Bs0.413517
1 BICONOMY(BICO) ke AZN
0.101881
1 BICONOMY(BICO) ke TJS
SM0.5525546
1 BICONOMY(BICO) ke GEL
0.1624103
1 BICONOMY(BICO) ke AOA
Kz54.680132
1 BICONOMY(BICO) ke BHD
.د.ب0.02253368
1 BICONOMY(BICO) ke BMD
$0.05993
1 BICONOMY(BICO) ke DKK
kr0.3871478
1 BICONOMY(BICO) ke HNL
L1.5749604
1 BICONOMY(BICO) ke MUR
2.75678
1 BICONOMY(BICO) ke NAD
$1.0409841
1 BICONOMY(BICO) ke NOK
kr0.611286
1 BICONOMY(BICO) ke NZD
$0.1060761
1 BICONOMY(BICO) ke PAB
B/.0.05993
1 BICONOMY(BICO) ke PGK
K0.2559011
1 BICONOMY(BICO) ke QAR
ر.ق0.2181452
1 BICONOMY(BICO) ke RSD
дин.6.082895
1 BICONOMY(BICO) ke UZS
soʻm713.4522668
1 BICONOMY(BICO) ke ALL
L5.0263291
1 BICONOMY(BICO) ke ANG
ƒ0.1072747
1 BICONOMY(BICO) ke AWG
ƒ0.107874
1 BICONOMY(BICO) ke BBD
$0.11986
1 BICONOMY(BICO) ke BAM
KM0.1012817
1 BICONOMY(BICO) ke BIF
Fr176.73357
1 BICONOMY(BICO) ke BND
$0.077909
1 BICONOMY(BICO) ke BSD
$0.05993
1 BICONOMY(BICO) ke JMD
$9.6097755
1 BICONOMY(BICO) ke KHR
240.6824758
1 BICONOMY(BICO) ke KMF
Fr25.59011
1 BICONOMY(BICO) ke LAK
1,302.8260609
1 BICONOMY(BICO) ke LKR
රු18.2708591
1 BICONOMY(BICO) ke MDL
L1.0254023
1 BICONOMY(BICO) ke MGA
Ar269.954685
1 BICONOMY(BICO) ke MOP
P0.47944
1 BICONOMY(BICO) ke MVR
0.922922
1 BICONOMY(BICO) ke MWK
MK103.864683
1 BICONOMY(BICO) ke MZN
MT3.8325235
1 BICONOMY(BICO) ke NPR
रु8.492081
1 BICONOMY(BICO) ke PYG
425.02356
1 BICONOMY(BICO) ke RWF
Fr87.07829
1 BICONOMY(BICO) ke SBD
$0.4926246
1 BICONOMY(BICO) ke SCR
0.8348249
1 BICONOMY(BICO) ke SRD
$2.307305
1 BICONOMY(BICO) ke SVC
$0.5237882
1 BICONOMY(BICO) ke SZL
L1.0397855
1 BICONOMY(BICO) ke TMT
m0.209755
1 BICONOMY(BICO) ke TND
د.ت0.17733287
1 BICONOMY(BICO) ke TTD
$0.4057261
1 BICONOMY(BICO) ke UGX
Sh209.51528
1 BICONOMY(BICO) ke XAF
Fr34.04024
1 BICONOMY(BICO) ke XCD
$0.161811
1 BICONOMY(BICO) ke XOF
Fr34.04024
1 BICONOMY(BICO) ke XPF
Fr6.17279
1 BICONOMY(BICO) ke BWP
P0.8060585
1 BICONOMY(BICO) ke BZD
$0.1204593
1 BICONOMY(BICO) ke CVE
$5.7436912
1 BICONOMY(BICO) ke DJF
Fr10.66754
1 BICONOMY(BICO) ke DOP
$3.853499
1 BICONOMY(BICO) ke DZD
د.ج7.8184678
1 BICONOMY(BICO) ke FJD
$0.1366404
1 BICONOMY(BICO) ke GNF
Fr521.09135
1 BICONOMY(BICO) ke GTQ
Q0.4590638
1 BICONOMY(BICO) ke GYD
$12.5349588
1 BICONOMY(BICO) ke ISK
kr7.55118

Sumber Daya BICONOMY

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BICONOMY, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BICONOMY
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BICONOMY

Berapa nilai BICONOMY (BICO) hari ini?
Harga live BICO dalam USD adalah 0.05993 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BICO ke USD saat ini?
Harga BICO ke USD saat ini adalah $ 0.05993. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BICONOMY?
Kapitalisasi pasar BICO adalah $ 59.56M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BICO?
Suplai beredar BICO adalah 993.80M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BICO?
BICO mencapai harga ATH sebesar 21.871587443115022 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BICO?
BICO mencapai harga ATL 0.03953646074213882 USD.
Berapa volume perdagangan BICO?
Volume perdagangan 24 jam live BICO adalah $ 583.26K USD.
Akankah harga BICO naik lebih tinggi tahun ini?
BICO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BICO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting BICONOMY (BICO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

