Tabel Konversi Binance Coin ke Special Drawing Rights
Tabel Konversi BNB ke XDR
- 1 BNB614,40 XDR
- 2 BNB1 228,79 XDR
- 3 BNB1 843,19 XDR
- 4 BNB2 457,58 XDR
- 5 BNB3 071,98 XDR
- 6 BNB3 686,37 XDR
- 7 BNB4 300,77 XDR
- 8 BNB4 915,16 XDR
- 9 BNB5 529,56 XDR
- 10 BNB6 143,96 XDR
- 50 BNB30 719,78 XDR
- 100 BNB61 439,56 XDR
- 1 000 BNB614 395,56 XDR
- 5 000 BNB3 071 977,79 XDR
- 10 000 BNB6 143 955,57 XDR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Binance Coin ke Special Drawing Rights (BNB ke XDR) di berbagai rentang nilai, dari 1 BNB hingga 10,000 BNB. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BNB yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XDR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BNB ke XDR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XDR ke BNB
- 1 XDR0,001627 BNB
- 2 XDR0,003255 BNB
- 3 XDR0,004882 BNB
- 4 XDR0,006510 BNB
- 5 XDR0,008138 BNB
- 6 XDR0,009765 BNB
- 7 XDR0,01139 BNB
- 8 XDR0,01302 BNB
- 9 XDR0,01464 BNB
- 10 XDR0,01627 BNB
- 50 XDR0,08138 BNB
- 100 XDR0,1627 BNB
- 1 000 XDR1,627 BNB
- 5 000 XDR8,138 BNB
- 10 000 XDR16,27 BNB
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Special Drawing Rights ke Binance Coin (XDR ke BNB) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XDR hingga 10,000 XDR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Binance Coin yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XDR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Binance Coin (BNB) saat ini diperdagangkan seharga XDR 614,40 XDR , yang mencerminkan perubahan -0,19% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai XDR13,86M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar XDR84,66B XDR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Binance Coin Harga khusus dari kami.
95,65M XDR
Suplai Peredaran
13,86M
Volume Trading 24 Jam
84,66B XDR
Kapitalisasi Pasar
-0,19%
Perubahan Harga (1 Hari)
XDR 902,95
High 24 Jam
XDR 882,9
Low 24 Jam
Grafik tren BNB ke XDR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Binance Coin terhadap XDR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Binance Coin saat ini.
Ringkasan Konversi BNB ke XDR
Per | 1 BNB = 614,40 XDR | 1 XDR = 0,001627 BNB
Kurs untuk 1 BNB ke XDR hari ini adalah 614,40 XDR.
Pembelian 5 BNB akan dikenai biaya 3 071,98 XDR, sedangkan 10 BNB memiliki nilai 6 143,96 XDR.
1 XDR dapat di-trade dengan 0,001627 BNB.
50 XDR dapat dikonversi ke 0,08138 BNB, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BNB ke XDR telah berubah sebesar -0,58% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0,19%, sehingga mencapai high senilai 627,0625044243363 XDR dan low senilai 613,138584812278 XDR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BNB adalah 646,5004350947357 XDR yang menunjukkan perubahan -4,97% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BNB telah berubah sebesar -23,806083007548867 XDR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -3,73% pada nilainya.
Semua Tentang Binance Coin (BNB)
Setelah menghitung harga Binance Coin (BNB), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Binance Coin langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BNB. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Binance Coin, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BNB ke XDR
Dalam 24 jam terakhir, Binance Coin (BNB) telah berfluktuasi antara 613,138584812278 XDR dan 627,0625044243363 XDR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 596,9507261510773 XDR dan high 644,368443413488 XDR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BNB ke XDR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|XDR 624.65
|XDR 644.36
|XDR 659.57
|XDR 956.96
|Low
|XDR 613.13
|XDR 596.95
|XDR 549.3
|XDR 549.3
|Rata-rata
|XDR 620.38
|XDR 618.42
|XDR 614.52
|XDR 700.91
|Volatilitas
|+1,85%
|+7,64%
|+17,05%
|+64,02%
|Perubahan
|-1,33%
|-1,00%
|-4,93%
|-3,45%
Prakiraan Harga Binance Coin dalam XDR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Binance Coin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BNB ke XDR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BNB untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Binance Coin dapat mencapai sekitar XDR645,12XDR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BNB untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BNB mungkin naik menjadi sekitar XDR784,14 XDR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Binance Coin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BNB yang Tersedia di MEXC
BNB/USDT
|Trade
BNB/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BNB, yang mencakup pasar tempat Binance Coin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BNB pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BNB dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Binance Coin untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Binance Coin
Ingin menambahkan Binance Coin ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Binance Coin › atau Mulai sekarang ›
BNB dan XDR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Binance Coin (BNB) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Binance Coin
- Harga Saat Ini (USD): $884.71
- Perubahan 7 Hari: -0,58%
- Tren 30 Hari: -4,97%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BNB, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XDR, harga USD BNB tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BNB] [BNB ke USD]
Special Drawing Rights (XDR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XDR/USD): 1,4397521322729079
- Perubahan 7 Hari: +1,02%
- Tren 30 Hari: +1,02%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XDR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BNB yang sama.
- XDR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BNB dengan XDR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BNB ke XDR?
Kurs antara Binance Coin (BNB) dan Special Drawing Rights (XDR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BNB, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BNB ke XDR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XDR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XDR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XDR. Ketika XDR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BNB, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Binance Coin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BNB dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XDR.
Konversikan BNB ke XDR Seketika
Gunakan konverter BNB ke XDR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BNB ke XDR?
Masukkan Jumlah BNB
Mulailah dengan memasukkan jumlah BNB yang ingin Anda konversi ke XDR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BNB ke XDR Secara Live
Lihat kurs BNB ke XDR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BNB dan XDR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BNB ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BNB dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BNB ke XDR dihitung?
Perhitungan kurs BNB ke XDR didasarkan pada nilai BNB saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XDR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BNB ke XDR begitu sering berubah?
Kurs BNB ke XDR sangat sering berubah karena Binance Coin dan Special Drawing Rights terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BNB ke XDR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BNB ke XDR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BNB ke XDR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BNB ke XDR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BNB ke XDR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BNB terhadap XDR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BNB terhadap XDR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BNB ke XDR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XDR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BNB tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BNB ke XDR?
Halving Binance Coin, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BNB ke XDR.
Bisakah saya membandingkan kurs BNB ke XDR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BNB keXDR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BNB ke XDR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Binance Coin, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BNB ke XDR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XDR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BNB ke XDR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Binance Coin dan Special Drawing Rights?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Binance Coin dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BNB ke XDR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XDR Anda ke BNB dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BNB ke XDR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BNB dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BNB ke XDR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BNB ke XDR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XDR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BNB ke XDR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.