Apa yang dimaksud dengan Binance Coin (BNB)

Dari ICO, Binance mengeluarkan koinnya sendiri yang disebut Binance Coin, dengan BNB sebagai simbolnya. BNB berjalan secara native di rantai Binance. Koin didirikan dengan total pasokan 200 juta. Setiap kuartal, kami akan menghancurkan BNB berdasarkan volume perdagangan pada platform crypto-to-crypto kami sampai kami menghancurkan 50% dari semua BNB. Semua transaksi akan berada di blockchain. Kami akhirnya akan menghancurkan 100 MM BNB, menyisakan 100 MM BNB tersisa. Koin BNB itu sendiri memiliki berbagai bentuk utilitas, yang pada dasarnya adalah gas dasar yang menggerakkan Ekosistem Binance. Kasus penggunaan yang paling menonjol saat ini termasuk menggunakan BNB untuk: - Membayar biaya perdagangan di bursa, memperoleh setara dengan diskon 50% pada perdagangan (selama tahun pertama). - Crypto.com telah menyertakan dukungan untuk token BNB Binance ke platformnya yang mencakup Kartu Visa MCO dan aplikasi seluler.

Binance Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BNB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Binance Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Binance Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Binance Coin (USD)

Berapa nilai Binance Coin (BNB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Binance Coin (BNB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Binance Coin.

Cek prediksi harga Binance Coin sekarang!

Tokenomi Binance Coin (BNB)

Memahami tokenomi Binance Coin (BNB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BNB sekarang!

Cara membeli Binance Coin (BNB)

Ingin mengetahui cara membeli Binance Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Binance Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BNB ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Binance Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Binance Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Binance Coin Berapa nilai Binance Coin (BNB) hari ini? Harga live BNB dalam USD adalah 950.05 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BNB ke USD saat ini? $ 950.05 . Cobalah Harga BNB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Binance Coin? Kapitalisasi pasar BNB adalah $ 130.86B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BNB? Suplai beredar BNB adalah 137.74M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BNB? BNB mencapai harga ATH sebesar 1,370.546042415014 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BNB? BNB mencapai harga ATL 0.09610939770936966 USD . Berapa volume perdagangan BNB? Volume perdagangan 24 jam live BNB adalah $ 61.06M USD . Akankah harga BNB naik lebih tinggi tahun ini? BNB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BNB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

