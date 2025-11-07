BursaDEX+
Harga live Binance Coin hari ini adalah 950.05 USD. Lacak informasi harga aktual BNB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BNB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BNB

Info Harga BNB

Penjelasan BNB

Situs Web Resmi BNB

Tokenomi BNB

Prakiraan Harga BNB

Riwayat BNB

Panduan Membeli BNB

Konverter BNB ke Mata Uang Fiat

Spot BNB

Futures USDT-M BNB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Binance Coin

Harga Binance Coin(BNB)

Harga Live 1 BNB ke USD:

$949.82
$949.82
+1.73%1D
USD
Grafik Harga Live Binance Coin (BNB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:14:33 (UTC+8)

Informasi Harga Binance Coin (BNB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 925.18
$ 925.18
Low 24 Jam
$ 965.17
$ 965.17
High 24 Jam

$ 925.18
$ 925.18

$ 965.17
$ 965.17

$ 1,370.546042415014
$ 1,370.546042415014

$ 0.09610939770936966
$ 0.09610939770936966

-0.32%

+1.73%

-11.04%

-11.04%

Harga aktual Binance Coin (BNB) adalah $ 950.05. Selama 24 jam terakhir, BNB diperdagangkan antara low $ 925.18 dan high $ 965.17, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBNB adalah $ 1,370.546042415014, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.09610939770936966.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BNB telah berubah sebesar -0.32% selama 1 jam terakhir, +1.73% selama 24 jam, dan -11.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Binance Coin (BNB)

No.5

$ 130.86B
$ 130.86B

$ 61.06M
$ 61.06M

$ 130.86B
$ 130.86B

137.74M
137.74M

137,737,572.81
137,737,572.81

137,737,572.81
137,737,572.81

100.00%

3.80%

2017-07-26 00:00:00

$ 0.15
$ 0.15

BNB

Kapitalisasi Pasar Binance Coin saat ini adalah $ 130.86B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.06M. Suplai beredar BNB adalah 137.74M, dan total suplainya sebesar 137737572.81. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 130.86B.

Riwayat Harga Binance Coin (BNB) USD

Pantau perubahan harga Binance Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +16.1524+1.73%
30 Days$ -354.6-27.18%
60 Hari$ +70.09+7.96%
90 Hari$ +156.69+19.75%
Perubahan Harga Binance Coin Hari Ini

Hari ini, BNB tercatat mengalami perubahan sebesar $ +16.1524 (+1.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Binance Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -354.6 (-27.18%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Binance Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BNB terlihat mengalami perubahan $ +70.09 (+7.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Binance Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +156.69 (+19.75%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Binance Coin (BNB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Binance Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Binance Coin (BNB)

Dari ICO, Binance mengeluarkan koinnya sendiri yang disebut Binance Coin, dengan BNB sebagai simbolnya. BNB berjalan secara native di rantai Binance. Koin didirikan dengan total pasokan 200 juta. Setiap kuartal, kami akan menghancurkan BNB berdasarkan volume perdagangan pada platform crypto-to-crypto kami sampai kami menghancurkan 50% dari semua BNB. Semua transaksi akan berada di blockchain. Kami akhirnya akan menghancurkan 100 MM BNB, menyisakan 100 MM BNB tersisa. Koin BNB itu sendiri memiliki berbagai bentuk utilitas, yang pada dasarnya adalah gas dasar yang menggerakkan Ekosistem Binance. Kasus penggunaan yang paling menonjol saat ini termasuk menggunakan BNB untuk: - Membayar biaya perdagangan di bursa, memperoleh setara dengan diskon 50% pada perdagangan (selama tahun pertama). - Crypto.com telah menyertakan dukungan untuk token BNB Binance ke platformnya yang mencakup Kartu Visa MCO dan aplikasi seluler.

Binance Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Binance Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BNB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Binance Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Binance Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Binance Coin (USD)

Berapa nilai Binance Coin (BNB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Binance Coin (BNB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Binance Coin.

Cek prediksi harga Binance Coin sekarang!

Tokenomi Binance Coin (BNB)

Memahami tokenomi Binance Coin (BNB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BNB sekarang!

Cara membeli Binance Coin (BNB)

Ingin mengetahui cara membeli Binance Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Binance Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BNB ke Mata Uang Lokal

1 Binance Coin(BNB) ke VND
25,000,565.75
1 Binance Coin(BNB) ke AUD
A$1,463.077
1 Binance Coin(BNB) ke GBP
722.038
1 Binance Coin(BNB) ke EUR
817.043
1 Binance Coin(BNB) ke USD
$950.05
1 Binance Coin(BNB) ke MYR
RM3,971.209
1 Binance Coin(BNB) ke TRY
40,082.6095
1 Binance Coin(BNB) ke JPY
¥144,407.6
1 Binance Coin(BNB) ke ARS
ARS$1,378,874.0685
1 Binance Coin(BNB) ke RUB
77,182.062
1 Binance Coin(BNB) ke INR
84,240.9335
1 Binance Coin(BNB) ke IDR
Rp15,834,160.333
1 Binance Coin(BNB) ke PHP
56,071.951
1 Binance Coin(BNB) ke EGP
￡E.44,937.365
1 Binance Coin(BNB) ke BRL
R$5,082.7675
1 Binance Coin(BNB) ke CAD
C$1,339.5705
1 Binance Coin(BNB) ke BDT
115,915.6005
1 Binance Coin(BNB) ke NGN
1,366,969.942
1 Binance Coin(BNB) ke COP
$3,640,031.0705
1 Binance Coin(BNB) ke ZAR
R.16,511.869
1 Binance Coin(BNB) ke UAH
39,959.103
1 Binance Coin(BNB) ke TZS
T.Sh.2,334,272.85
1 Binance Coin(BNB) ke VES
Bs215,661.35
1 Binance Coin(BNB) ke CLP
$895,897.15
1 Binance Coin(BNB) ke PKR
Rs268,522.132
1 Binance Coin(BNB) ke KZT
499,754.8015
1 Binance Coin(BNB) ke THB
฿30,772.1195
1 Binance Coin(BNB) ke TWD
NT$29,442.0495
1 Binance Coin(BNB) ke AED
د.إ3,486.6835
1 Binance Coin(BNB) ke CHF
Fr760.04
1 Binance Coin(BNB) ke HKD
HK$7,381.8885
1 Binance Coin(BNB) ke AMD
֏363,299.12
1 Binance Coin(BNB) ke MAD
.د.م8,835.465
1 Binance Coin(BNB) ke MXN
$17,651.929
1 Binance Coin(BNB) ke SAR
ريال3,562.6875
1 Binance Coin(BNB) ke ETB
Br146,203.1945
1 Binance Coin(BNB) ke KES
KSh122,708.458
1 Binance Coin(BNB) ke JOD
د.أ673.58545
1 Binance Coin(BNB) ke PLN
3,496.184
1 Binance Coin(BNB) ke RON
лв4,180.22
1 Binance Coin(BNB) ke SEK
kr9,082.478
1 Binance Coin(BNB) ke BGN
лв1,605.5845
1 Binance Coin(BNB) ke HUF
Ft317,630.2165
1 Binance Coin(BNB) ke CZK
20,017.5535
1 Binance Coin(BNB) ke KWD
د.ك290.7153
1 Binance Coin(BNB) ke ILS
3,106.6635
1 Binance Coin(BNB) ke BOB
Bs6,555.345
1 Binance Coin(BNB) ke AZN
1,615.085
1 Binance Coin(BNB) ke TJS
SM8,759.461
1 Binance Coin(BNB) ke GEL
2,574.6355
1 Binance Coin(BNB) ke AOA
Kz870,806.3295
1 Binance Coin(BNB) ke BHD
.د.ب358.16885
1 Binance Coin(BNB) ke BMD
$950.05
1 Binance Coin(BNB) ke DKK
kr6,137.323
1 Binance Coin(BNB) ke HNL
L25,024.317
1 Binance Coin(BNB) ke MUR
43,702.3
1 Binance Coin(BNB) ke NAD
$16,502.3685
1 Binance Coin(BNB) ke NOK
kr9,681.0095
1 Binance Coin(BNB) ke NZD
$1,681.5885
1 Binance Coin(BNB) ke PAB
B/.950.05
1 Binance Coin(BNB) ke PGK
K3,990.21
1 Binance Coin(BNB) ke QAR
ر.ق3,458.182
1 Binance Coin(BNB) ke RSD
дин.96,430.075
1 Binance Coin(BNB) ke UZS
soʻm11,446,382.9095
1 Binance Coin(BNB) ke ALL
L79,661.6925
1 Binance Coin(BNB) ke ANG
ƒ1,700.5895
1 Binance Coin(BNB) ke AWG
ƒ1,710.09
1 Binance Coin(BNB) ke BBD
$1,900.1
1 Binance Coin(BNB) ke BAM
KM1,605.5845
1 Binance Coin(BNB) ke BIF
Fr2,801,697.45
1 Binance Coin(BNB) ke BND
$1,235.065
1 Binance Coin(BNB) ke BSD
$950.05
1 Binance Coin(BNB) ke JMD
$152,340.5175
1 Binance Coin(BNB) ke KHR
3,815,457.803
1 Binance Coin(BNB) ke KMF
Fr399,021
1 Binance Coin(BNB) ke LAK
20,653,260.4565
1 Binance Coin(BNB) ke LKR
රු289,641.7435
1 Binance Coin(BNB) ke MDL
L16,150.85
1 Binance Coin(BNB) ke MGA
Ar4,279,500.225
1 Binance Coin(BNB) ke MOP
P7,600.4
1 Binance Coin(BNB) ke MVR
14,630.77
1 Binance Coin(BNB) ke MWK
MK1,649,391.3055
1 Binance Coin(BNB) ke MZN
MT60,755.6975
1 Binance Coin(BNB) ke NPR
रु134,622.085
1 Binance Coin(BNB) ke PYG
6,737,754.6
1 Binance Coin(BNB) ke RWF
Fr1,378,522.55
1 Binance Coin(BNB) ke SBD
$7,818.9115
1 Binance Coin(BNB) ke SCR
14,298.2525
1 Binance Coin(BNB) ke SRD
$36,576.925
1 Binance Coin(BNB) ke SVC
$8,303.437
1 Binance Coin(BNB) ke SZL
L16,492.868
1 Binance Coin(BNB) ke TMT
m3,325.175
1 Binance Coin(BNB) ke TND
د.ت2,811.19795
1 Binance Coin(BNB) ke TTD
$6,431.8385
1 Binance Coin(BNB) ke UGX
Sh3,321,374.8
1 Binance Coin(BNB) ke XAF
Fr538,678.35
1 Binance Coin(BNB) ke XCD
$2,565.135
1 Binance Coin(BNB) ke XOF
Fr538,678.35
1 Binance Coin(BNB) ke XPF
Fr97,855.15
1 Binance Coin(BNB) ke BWP
P12,778.1725
1 Binance Coin(BNB) ke BZD
$1,909.6005
1 Binance Coin(BNB) ke CVE
$91,052.792
1 Binance Coin(BNB) ke DJF
Fr168,158.85
1 Binance Coin(BNB) ke DOP
$61,097.7155
1 Binance Coin(BNB) ke DZD
د.ج123,962.524
1 Binance Coin(BNB) ke FJD
$2,166.114
1 Binance Coin(BNB) ke GNF
Fr8,260,684.75
1 Binance Coin(BNB) ke GTQ
Q7,277.383
1 Binance Coin(BNB) ke GYD
$198,712.458
1 Binance Coin(BNB) ke ISK
kr119,706.3

Sumber Daya Binance Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Binance Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Binance Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Binance Coin

Berapa nilai Binance Coin (BNB) hari ini?
Harga live BNB dalam USD adalah 950.05 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BNB ke USD saat ini?
Harga BNB ke USD saat ini adalah $ 950.05. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Binance Coin?
Kapitalisasi pasar BNB adalah $ 130.86B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BNB?
Suplai beredar BNB adalah 137.74M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BNB?
BNB mencapai harga ATH sebesar 1,370.546042415014 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BNB?
BNB mencapai harga ATL 0.09610939770936966 USD.
Berapa volume perdagangan BNB?
Volume perdagangan 24 jam live BNB adalah $ 61.06M USD.
Akankah harga BNB naik lebih tinggi tahun ini?
BNB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BNB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:14:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Binance Coin (BNB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 BNB = 950.05 USD

$949.0604
$949.82
