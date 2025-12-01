Tabel Konversi Coinbase ke Ukrainian Hryvnia
Tabel Konversi COINON ke UAH
- 1 COINON11,050.92 UAH
- 2 COINON22,101.83 UAH
- 3 COINON33,152.75 UAH
- 4 COINON44,203.66 UAH
- 5 COINON55,254.58 UAH
- 6 COINON66,305.50 UAH
- 7 COINON77,356.41 UAH
- 8 COINON88,407.33 UAH
- 9 COINON99,458.24 UAH
- 10 COINON110,509.16 UAH
- 50 COINON552,545.80 UAH
- 100 COINON1,105,091.60 UAH
- 1,000 COINON11,050,916.02 UAH
- 5,000 COINON55,254,580.10 UAH
- 10,000 COINON110,509,160.19 UAH
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Coinbase ke Ukrainian Hryvnia (COINON ke UAH) di berbagai rentang nilai, dari 1 COINON hingga 10,000 COINON. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah COINON yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar UAH terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah COINON ke UAH khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi UAH ke COINON
- 1 UAH0.0{4}9049 COINON
- 2 UAH0.0001809 COINON
- 3 UAH0.0002714 COINON
- 4 UAH0.0003619 COINON
- 5 UAH0.0004524 COINON
- 6 UAH0.0005429 COINON
- 7 UAH0.0006334 COINON
- 8 UAH0.0007239 COINON
- 9 UAH0.0008144 COINON
- 10 UAH0.0009049 COINON
- 50 UAH0.004524 COINON
- 100 UAH0.009049 COINON
- 1,000 UAH0.09049 COINON
- 5,000 UAH0.4524 COINON
- 10,000 UAH0.9049 COINON
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Ukrainian Hryvnia ke Coinbase (UAH ke COINON) di berbagai rentang jumlah, dari 1 UAH hingga 10,000 UAH. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Coinbase yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah UAH yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Coinbase (COINON) saat ini diperdagangkan seharga ₴ 11,050.92 UAH , yang mencerminkan perubahan -4.63% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₴3.53M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₴22.89M UAH. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Coinbase Harga khusus dari kami.
87.31K UAH
Suplai Peredaran
3.53M
Volume Trading 24 Jam
22.89M UAH
Kapitalisasi Pasar
-4.63%
Perubahan Harga (1 Hari)
₴ 275.39
High 24 Jam
₴ 257.27
Low 24 Jam
Grafik tren COINON ke UAH di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Coinbase terhadap UAH. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Coinbase saat ini.
Ringkasan Konversi COINON ke UAH
Per | 1 COINON = 11,050.92 UAH | 1 UAH = 0.0{4}9049 COINON
Kurs untuk 1 COINON ke UAH hari ini adalah 11,050.92 UAH.
Pembelian 5 COINON akan dikenai biaya 55,254.58 UAH, sedangkan 10 COINON memiliki nilai 110,509.16 UAH.
1 UAH dapat di-trade dengan 0.0{4}9049 COINON.
50 UAH dapat dikonversi ke 0.004524 COINON, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 COINON ke UAH telah berubah sebesar +6.96% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.63%, sehingga mencapai high senilai 11,613.034276716413 UAH dan low senilai 10,848.924537458992 UAH.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 COINON adalah 14,322.84066991078 UAH yang menunjukkan perubahan -22.84% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, COINON telah berubah sebesar 512.7800457709851 UAH, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +4.86% pada nilainya.
Semua Tentang Coinbase (COINON)
Setelah menghitung harga Coinbase (COINON), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Coinbase langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan COINON. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Coinbase, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga COINON ke UAH
Dalam 24 jam terakhir, Coinbase (COINON) telah berfluktuasi antara 10,848.924537458992 UAH dan 11,613.034276716413 UAH, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 10,167.466845052815 UAH dan high 11,613.455970833002 UAH. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas COINON ke UAH secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₴ 11613.03
|₴ 11613.45
|₴ 15057.01
|₴ 16955.05
|Low
|₴ 10848.92
|₴ 10167.46
|₴ 9715.41
|₴ 9715.41
|Rata-rata
|₴ 11280.31
|₴ 11194.71
|₴ 12035.57
|₴ 13508.97
|Volatilitas
|+6.67%
|+13.97%
|+37.28%
|+68.67%
|Perubahan
|-3.32%
|+7.00%
|-22.70%
|+5.04%
Prakiraan Harga Coinbase dalam UAH untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Coinbase dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan COINON ke UAH untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga COINON untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Coinbase dapat mencapai sekitar ₴11,603.46UAH, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga COINON untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, COINON mungkin naik menjadi sekitar ₴14,104.08 UAH, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Coinbase kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan COINON yang Tersedia di MEXC
COINON/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot COINON, yang mencakup pasar tempat Coinbase dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual COINON pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures COINON dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Coinbase untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Coinbase
Ingin menambahkan Coinbase ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Coinbase › atau Mulai sekarang ›
COINON dan UAH dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Coinbase (COINON) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Coinbase
- Harga Saat Ini (USD): $262.06
- Perubahan 7 Hari: +6.96%
- Tren 30 Hari: -22.84%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk COINON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke UAH, harga USD COINON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga COINON] [COINON ke USD]
Ukrainian Hryvnia (UAH) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (UAH/USD): 0.023719563974640843
- Perubahan 7 Hari: -0.87%
- Tren 30 Hari: -0.87%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- UAH yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah COINON yang sama.
- UAH yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli COINON dengan UAH secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs COINON ke UAH?
Kurs antara Coinbase (COINON) dan Ukrainian Hryvnia (UAH) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam COINON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs COINON ke UAH. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit UAH memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal UAH
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan UAH. Ketika UAH melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti COINON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Coinbase, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap COINON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke UAH.
Konversikan COINON ke UAH Seketika
Gunakan konverter COINON ke UAH kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi COINON ke UAH?
Masukkan Jumlah COINON
Mulailah dengan memasukkan jumlah COINON yang ingin Anda konversi ke UAH menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs COINON ke UAH Secara Live
Lihat kurs COINON ke UAH yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang COINON dan UAH.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan COINON ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli COINON dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs COINON ke UAH dihitung?
Perhitungan kurs COINON ke UAH didasarkan pada nilai COINON saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke UAH menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs COINON ke UAH begitu sering berubah?
Kurs COINON ke UAH sangat sering berubah karena Coinbase dan Ukrainian Hryvnia terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs COINON ke UAH yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs COINON ke UAH dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs COINON ke UAH dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan COINON ke UAH atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi COINON ke UAH dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren COINON terhadap UAH dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga COINON terhadap UAH dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar COINON ke UAH?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan UAH, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun COINON tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs COINON ke UAH?
Halving Coinbase, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs COINON ke UAH.
Bisakah saya membandingkan kurs COINON ke UAH dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs COINON keUAH wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs COINON ke UAH sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Coinbase, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi COINON ke UAH dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas UAH dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target COINON ke UAH dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Coinbase dan Ukrainian Hryvnia?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Coinbase dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan COINON ke UAH dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan UAH Anda ke COINON dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah COINON ke UAH merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga COINON dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar COINON ke UAH dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs COINON ke UAH selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai UAH terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs COINON ke UAH yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Coinbase Selengkapnya
Harga Coinbase
Pelajari selengkapnya tentang Coinbase (COINON) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Coinbase
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar COINON untuk lebih memahami kemungkinan arah Coinbase.
Cara Membeli Coinbase
Ingin membeli Coinbase? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
COINON/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan COINON/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
COINON USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada COINON dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures COINON USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Coinbase ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke UAH
Mengapa Harus Membeli Coinbase dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Coinbase.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Coinbase dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.