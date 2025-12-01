Tabel Konversi Crown by Third Time ke North Korean Won
Tabel Konversi CROWN2 ke KPW
- 1 CROWN223.77 KPW
- 2 CROWN247.53 KPW
- 3 CROWN271.30 KPW
- 4 CROWN295.07 KPW
- 5 CROWN2118.84 KPW
- 6 CROWN2142.60 KPW
- 7 CROWN2166.37 KPW
- 8 CROWN2190.14 KPW
- 9 CROWN2213.91 KPW
- 10 CROWN2237.67 KPW
- 50 CROWN21,188.37 KPW
- 100 CROWN22,376.74 KPW
- 1,000 CROWN223,767.36 KPW
- 5,000 CROWN2118,836.82 KPW
- 10,000 CROWN2237,673.65 KPW
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Crown by Third Time ke North Korean Won (CROWN2 ke KPW) di berbagai rentang nilai, dari 1 CROWN2 hingga 10,000 CROWN2. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CROWN2 yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar KPW terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CROWN2 ke KPW khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi KPW ke CROWN2
- 1 KPW0.04207 CROWN2
- 2 KPW0.08414 CROWN2
- 3 KPW0.1262 CROWN2
- 4 KPW0.1682 CROWN2
- 5 KPW0.2103 CROWN2
- 6 KPW0.2524 CROWN2
- 7 KPW0.2945 CROWN2
- 8 KPW0.3365 CROWN2
- 9 KPW0.3786 CROWN2
- 10 KPW0.4207 CROWN2
- 50 KPW2.103 CROWN2
- 100 KPW4.207 CROWN2
- 1,000 KPW42.074 CROWN2
- 5,000 KPW210.3 CROWN2
- 10,000 KPW420.7 CROWN2
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual North Korean Won ke Crown by Third Time (KPW ke CROWN2) di berbagai rentang jumlah, dari 1 KPW hingga 10,000 KPW. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Crown by Third Time yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah KPW yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Crown by Third Time (CROWN2) saat ini diperdagangkan seharga ₩ 23.77 KPW , yang mencerminkan perubahan -10.20% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₩442.62K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₩5.20B KPW. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Crown by Third Time Harga khusus dari kami.
197.06B KPW
Suplai Peredaran
442.62K
Volume Trading 24 Jam
5.20B KPW
Kapitalisasi Pasar
-10.20%
Perubahan Harga (1 Hari)
₩ 0.0294
High 24 Jam
₩ 0.0261
Low 24 Jam
Grafik tren CROWN2 ke KPW di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Crown by Third Time terhadap KPW. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Crown by Third Time saat ini.
Ringkasan Konversi CROWN2 ke KPW
Per | 1 CROWN2 = 23.77 KPW | 1 KPW = 0.04207 CROWN2
Kurs untuk 1 CROWN2 ke KPW hari ini adalah 23.77 KPW.
Pembelian 5 CROWN2 akan dikenai biaya 118.84 KPW, sedangkan 10 CROWN2 memiliki nilai 237.67 KPW.
1 KPW dapat di-trade dengan 0.04207 CROWN2.
50 KPW dapat dikonversi ke 2.103 CROWN2, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CROWN2 ke KPW telah berubah sebesar -17.76% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -10.20%, sehingga mencapai high senilai 26.468201496864026 KPW dan low senilai 23.497280920685412 KPW.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CROWN2 adalah 49.33528714381458 KPW yang menunjukkan perubahan -51.83% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CROWN2 telah berubah sebesar -74.8131817819524 KPW, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -75.90% pada nilainya.
Semua Tentang Crown by Third Time (CROWN2)
Setelah menghitung harga Crown by Third Time (CROWN2), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Crown by Third Time langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CROWN2. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Crown by Third Time, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CROWN2 ke KPW
Dalam 24 jam terakhir, Crown by Third Time (CROWN2) telah berfluktuasi antara 23.497280920685412 KPW dan 26.468201496864026 KPW, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 23.497280920685412 KPW dan high 31.95990316798207 KPW. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CROWN2 ke KPW secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₩ 18
|₩ 27
|₩ 45.01
|₩ 117.03
|Low
|₩ 18
|₩ 18
|₩ 18
|₩ 18
|Rata-rata
|₩ 18
|₩ 27
|₩ 27
|₩ 54.01
|Volatilitas
|+11.22%
|+29.28%
|+57.30%
|+94.89%
|Perubahan
|-10.20%
|-17.75%
|-51.82%
|-75.89%
Prakiraan Harga Crown by Third Time dalam KPW untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Crown by Third Time dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CROWN2 ke KPW untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CROWN2 untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Crown by Third Time dapat mencapai sekitar ₩24.96KPW, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CROWN2 untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CROWN2 mungkin naik menjadi sekitar ₩30.33 KPW, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Crown by Third Time kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan CROWN2 yang Tersedia di MEXC
CROWN2/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CROWN2, yang mencakup pasar tempat Crown by Third Time dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CROWN2 pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CROWN2 dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Crown by Third Time untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Crown by Third Time
Ingin menambahkan Crown by Third Time ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Crown by Third Time › atau Mulai sekarang ›
CROWN2 dan KPW dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Crown by Third Time (CROWN2) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Crown by Third Time
- Harga Saat Ini (USD): $0.0264
- Perubahan 7 Hari: -17.76%
- Tren 30 Hari: -51.83%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CROWN2, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke KPW, harga USD CROWN2 tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CROWN2] [CROWN2 ke USD]
North Korean Won (KPW) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (KPW/USD): 0.001111111264197552
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: 0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- KPW yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CROWN2 yang sama.
- KPW yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli CROWN2 dengan KPW secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs CROWN2 ke KPW?
Kurs antara Crown by Third Time (CROWN2) dan North Korean Won (KPW) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CROWN2, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CROWN2 ke KPW. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit KPW memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal KPW
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan KPW. Ketika KPW melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CROWN2, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Crown by Third Time, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CROWN2 dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke KPW.
Konversikan CROWN2 ke KPW Seketika
Gunakan konverter CROWN2 ke KPW kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi CROWN2 ke KPW?
Masukkan Jumlah CROWN2
Mulailah dengan memasukkan jumlah CROWN2 yang ingin Anda konversi ke KPW menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs CROWN2 ke KPW Secara Live
Lihat kurs CROWN2 ke KPW yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang CROWN2 dan KPW.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan CROWN2 ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli CROWN2 dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CROWN2 ke KPW dihitung?
Perhitungan kurs CROWN2 ke KPW didasarkan pada nilai CROWN2 saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke KPW menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CROWN2 ke KPW begitu sering berubah?
Kurs CROWN2 ke KPW sangat sering berubah karena Crown by Third Time dan North Korean Won terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CROWN2 ke KPW yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CROWN2 ke KPW dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CROWN2 ke KPW dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CROWN2 ke KPW atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CROWN2 ke KPW dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CROWN2 terhadap KPW dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CROWN2 terhadap KPW dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CROWN2 ke KPW?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan KPW, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CROWN2 tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CROWN2 ke KPW?
Halving Crown by Third Time, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CROWN2 ke KPW.
Bisakah saya membandingkan kurs CROWN2 ke KPW dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CROWN2 keKPW wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CROWN2 ke KPW sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Crown by Third Time, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CROWN2 ke KPW dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas KPW dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CROWN2 ke KPW dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Crown by Third Time dan North Korean Won?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Crown by Third Time dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CROWN2 ke KPW dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan KPW Anda ke CROWN2 dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CROWN2 ke KPW merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CROWN2 dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CROWN2 ke KPW dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CROWN2 ke KPW selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai KPW terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CROWN2 ke KPW yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Crown by Third Time Selengkapnya
Harga Crown by Third Time
Pelajari selengkapnya tentang Crown by Third Time (CROWN2) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Crown by Third Time
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar CROWN2 untuk lebih memahami kemungkinan arah Crown by Third Time.
Cara Membeli Crown by Third Time
Ingin membeli Crown by Third Time? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
CROWN2/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan CROWN2/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
CROWN2 USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada CROWN2 dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures CROWN2 USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Crown by Third Time ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke KPW
Mengapa Harus Membeli Crown by Third Time dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Crown by Third Time.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Crown by Third Time dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.