Harga live Crown by Third Time hari ini adalah 0.0413 USD. Lacak informasi harga aktual CROWN2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CROWN2 dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Crown by Third Time(CROWN2)

$0.0413
-9.62%1D
Grafik Harga Live Crown by Third Time (CROWN2)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:24:05 (UTC+8)

Informasi Harga Crown by Third Time (CROWN2) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-4.62%

-9.62%

-27.68%

-27.68%

Harga aktual Crown by Third Time (CROWN2) adalah $ 0.0413. Selama 24 jam terakhir, CROWN2 diperdagangkan antara low $ 0.0413 dan high $ 0.0493, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCROWN2 adalah $ 318.4607776304445, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0100394548203388.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CROWN2 telah berubah sebesar -4.62% selama 1 jam terakhir, -9.62% selama 24 jam, dan -27.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Crown by Third Time (CROWN2)

No.1090

87.55%

SOL

Kapitalisasi Pasar Crown by Third Time saat ini adalah $ 9.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.83K. Suplai beredar CROWN2 adalah 218.88M, dan total suplainya sebesar 250000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.33M.

Riwayat Harga Crown by Third Time (CROWN2) USD

Pantau perubahan harga Crown by Third Time untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.004396-9.62%
30 Days$ -0.0238-36.56%
60 Hari$ -0.0519-55.69%
90 Hari$ -0.1011-71.00%
Perubahan Harga Crown by Third Time Hari Ini

Hari ini, CROWN2 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.004396 (-9.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Crown by Third Time 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0238 (-36.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Crown by Third Time 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CROWN2 terlihat mengalami perubahan $ -0.0519 (-55.69%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Crown by Third Time 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1011 (-71.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Crown by Third Time (CROWN2)?

Lihat halaman Riwayat Harga Crown by Third Time sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Crown by Third Time (CROWN2)

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

Crown by Third Time tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Crown by Third Time Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CROWN2 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Crown by Third Time di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Crown by Third Time dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Crown by Third Time (USD)

Berapa nilai Crown by Third Time (CROWN2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Crown by Third Time (CROWN2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crown by Third Time.

Cek prediksi harga Crown by Third Time sekarang!

Tokenomi Crown by Third Time (CROWN2)

Memahami tokenomi Crown by Third Time (CROWN2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CROWN2 sekarang!

Cara membeli Crown by Third Time (CROWN2)

Ingin mengetahui cara membeli Crown by Third Time? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Crown by Third Time di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CROWN2 ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Crown by Third Time

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Crown by Third Time, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Crown by Third Time
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Crown by Third Time

Berapa nilai Crown by Third Time (CROWN2) hari ini?
Harga live CROWN2 dalam USD adalah 0.0413 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CROWN2 ke USD saat ini?
Harga CROWN2 ke USD saat ini adalah $ 0.0413. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Crown by Third Time?
Kapitalisasi pasar CROWN2 adalah $ 9.04M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CROWN2?
Suplai beredar CROWN2 adalah 218.88M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CROWN2?
CROWN2 mencapai harga ATH sebesar 318.4607776304445 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CROWN2?
CROWN2 mencapai harga ATL 0.0100394548203388 USD.
Berapa volume perdagangan CROWN2?
Volume perdagangan 24 jam live CROWN2 adalah $ 1.83K USD.
Akankah harga CROWN2 naik lebih tinggi tahun ini?
CROWN2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CROWN2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

