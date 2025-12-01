Tabel Konversi deBridge ke Qatari Riyal
Tabel Konversi DBR ke QAR
- 1 DBR0.07 QAR
- 2 DBR0.15 QAR
- 3 DBR0.22 QAR
- 4 DBR0.30 QAR
- 5 DBR0.37 QAR
- 6 DBR0.45 QAR
- 7 DBR0.52 QAR
- 8 DBR0.60 QAR
- 9 DBR0.67 QAR
- 10 DBR0.75 QAR
- 50 DBR3.75 QAR
- 100 DBR7.50 QAR
- 1,000 DBR74.97 QAR
- 5,000 DBR374.87 QAR
- 10,000 DBR749.74 QAR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual deBridge ke Qatari Riyal (DBR ke QAR) di berbagai rentang nilai, dari 1 DBR hingga 10,000 DBR. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah DBR yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar QAR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah DBR ke QAR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi QAR ke DBR
- 1 QAR13.33 DBR
- 2 QAR26.67 DBR
- 3 QAR40.013 DBR
- 4 QAR53.35 DBR
- 5 QAR66.68 DBR
- 6 QAR80.027 DBR
- 7 QAR93.36 DBR
- 8 QAR106.7 DBR
- 9 QAR120.04 DBR
- 10 QAR133.3 DBR
- 50 QAR666.8 DBR
- 100 QAR1,333 DBR
- 1,000 QAR13,337 DBR
- 5,000 QAR66,689 DBR
- 10,000 QAR133,379 DBR
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Qatari Riyal ke deBridge (QAR ke DBR) di berbagai rentang jumlah, dari 1 QAR hingga 10,000 QAR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah deBridge yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah QAR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
deBridge (DBR) saat ini diperdagangkan seharga ﷼ 0.07 QAR , yang mencerminkan perubahan -0.72% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼323.45K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼144.30M QAR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman deBridge Harga khusus dari kami.
7.01B QAR
Suplai Peredaran
323.45K
Volume Trading 24 Jam
144.30M QAR
Kapitalisasi Pasar
-0.72%
Perubahan Harga (1 Hari)
﷼ 0.02205
High 24 Jam
﷼ 0.0192
Low 24 Jam
Grafik tren DBR ke QAR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi deBridge terhadap QAR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga deBridge saat ini.
Ringkasan Konversi DBR ke QAR
Per | 1 DBR = 0.07 QAR | 1 QAR = 13.33 DBR
Kurs untuk 1 DBR ke QAR hari ini adalah 0.07 QAR.
Pembelian 5 DBR akan dikenai biaya 0.37 QAR, sedangkan 10 DBR memiliki nilai 0.75 QAR.
1 QAR dapat di-trade dengan 13.33 DBR.
50 QAR dapat dikonversi ke 666.8 DBR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 DBR ke QAR telah berubah sebesar +4.83% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.72%, sehingga mencapai high senilai 0.08029007630610449 QAR dan low senilai 0.06991244739579165 QAR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 DBR adalah 0.11561042733418674 QAR yang menunjukkan perubahan -35.15% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, DBR telah berubah sebesar -0.0035684478358268663 QAR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -4.55% pada nilainya.
Semua Tentang deBridge (DBR)
Setelah menghitung harga deBridge (DBR), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang deBridge langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan DBR. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli deBridge, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga DBR ke QAR
Dalam 24 jam terakhir, deBridge (DBR) telah berfluktuasi antara 0.06991244739579165 QAR dan 0.08029007630610449 QAR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.06991244739579165 QAR dan high 0.08156452196175694 QAR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas DBR ke QAR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|﷼ 0.07
|﷼ 0.07
|﷼ 0.1
|﷼ 0.14
|Low
|﷼ 0.03
|﷼ 0.03
|﷼ 0.03
|﷼ 0.03
|Rata-rata
|﷼ 0.07
|﷼ 0.07
|﷼ 0.07
|﷼ 0.07
|Volatilitas
|+13.63%
|+16.29%
|+48.03%
|+101.84%
|Perubahan
|-1.53%
|+4.84%
|-35.14%
|-5.28%
Prakiraan Harga deBridge dalam QAR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga deBridge dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan DBR ke QAR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga DBR untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, deBridge dapat mencapai sekitar ﷼0.08QAR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga DBR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, DBR mungkin naik menjadi sekitar ﷼0.10 QAR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga deBridge kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan DBR yang Tersedia di MEXC
DBR/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot DBR, yang mencakup pasar tempat deBridge dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual DBR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
DBRUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures DBR dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures deBridge untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli deBridge
Ingin menambahkan deBridge ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli deBridge › atau Mulai sekarang ›
DBR dan QAR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
deBridge (DBR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga deBridge
- Harga Saat Ini (USD): $0.02059
- Perubahan 7 Hari: +4.83%
- Tren 30 Hari: -35.15%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk DBR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke QAR, harga USD DBR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga DBR] [DBR ke USD]
Qatari Riyal (QAR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (QAR/USD): 0.2746511792697684
- Perubahan 7 Hari: +0.37%
- Tren 30 Hari: +0.37%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- QAR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah DBR yang sama.
- QAR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli DBR dengan QAR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs DBR ke QAR?
Kurs antara deBridge (DBR) dan Qatari Riyal (QAR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam DBR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs DBR ke QAR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit QAR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal QAR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan QAR. Ketika QAR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti DBR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti deBridge, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap DBR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke QAR.
Konversikan DBR ke QAR Seketika
Gunakan konverter DBR ke QAR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi DBR ke QAR?
Masukkan Jumlah DBR
Mulailah dengan memasukkan jumlah DBR yang ingin Anda konversi ke QAR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs DBR ke QAR Secara Live
Lihat kurs DBR ke QAR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang DBR dan QAR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan DBR ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli DBR dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs DBR ke QAR dihitung?
Perhitungan kurs DBR ke QAR didasarkan pada nilai DBR saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke QAR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs DBR ke QAR begitu sering berubah?
Kurs DBR ke QAR sangat sering berubah karena deBridge dan Qatari Riyal terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs DBR ke QAR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs DBR ke QAR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs DBR ke QAR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan DBR ke QAR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi DBR ke QAR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren DBR terhadap QAR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga DBR terhadap QAR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar DBR ke QAR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan QAR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun DBR tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs DBR ke QAR?
Halving deBridge, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs DBR ke QAR.
Bisakah saya membandingkan kurs DBR ke QAR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs DBR keQAR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs DBR ke QAR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga deBridge, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi DBR ke QAR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas QAR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target DBR ke QAR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi deBridge dan Qatari Riyal?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk deBridge dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan DBR ke QAR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan QAR Anda ke DBR dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah DBR ke QAR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga DBR dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar DBR ke QAR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs DBR ke QAR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai QAR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs DBR ke QAR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi deBridge Selengkapnya
Harga deBridge
Pelajari selengkapnya tentang deBridge (DBR) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga deBridge
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar DBR untuk lebih memahami kemungkinan arah deBridge.
Cara Membeli deBridge
Ingin membeli deBridge? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
DBR/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan DBR/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi deBridge ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke QAR
Mengapa Harus Membeli deBridge dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli deBridge.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli deBridge dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.