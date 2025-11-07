Apa yang dimaksud dengan deBridge (DBR)

deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates. deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

Prediksi Harga deBridge (USD)

Berapa nilai deBridge (DBR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda deBridge (DBR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk deBridge.

Tokenomi deBridge (DBR)

Memahami tokenomi deBridge (DBR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DBR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang deBridge Berapa nilai deBridge (DBR) hari ini? Harga live DBR dalam USD adalah 0.02878 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DBR ke USD saat ini? $ 0.02878 . Cobalah Harga DBR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar deBridge? Kapitalisasi pasar DBR adalah $ 55.39M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DBR? Suplai beredar DBR adalah 1.92B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DBR? DBR mencapai harga ATH sebesar 0.05499267372684524 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DBR? DBR mencapai harga ATL 0.013264730640477866 USD . Berapa volume perdagangan DBR? Volume perdagangan 24 jam live DBR adalah $ 61.96K USD . Akankah harga DBR naik lebih tinggi tahun ini? DBR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DBR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting deBridge (DBR)

