Tabel Konversi DOGE ke Mongolian Tughrik
Tabel Konversi DOGE ke MNT
- 1 DOGE484.61 MNT
- 2 DOGE969.23 MNT
- 3 DOGE1,453.84 MNT
- 4 DOGE1,938.46 MNT
- 5 DOGE2,423.07 MNT
- 6 DOGE2,907.69 MNT
- 7 DOGE3,392.30 MNT
- 8 DOGE3,876.92 MNT
- 9 DOGE4,361.53 MNT
- 10 DOGE4,846.15 MNT
- 50 DOGE24,230.75 MNT
- 100 DOGE48,461.49 MNT
- 1,000 DOGE484,614.91 MNT
- 5,000 DOGE2,423,074.53 MNT
- 10,000 DOGE4,846,149.06 MNT
Tabel di atas menampilkan konversi aktual DOGE ke Mongolian Tughrik (DOGE ke MNT) di berbagai rentang nilai, dari 1 DOGE hingga 10,000 DOGE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah DOGE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MNT terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah DOGE ke MNT khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MNT ke DOGE
- 1 MNT0.002063 DOGE
- 2 MNT0.004126 DOGE
- 3 MNT0.006190 DOGE
- 4 MNT0.008253 DOGE
- 5 MNT0.01031 DOGE
- 6 MNT0.01238 DOGE
- 7 MNT0.01444 DOGE
- 8 MNT0.01650 DOGE
- 9 MNT0.01857 DOGE
- 10 MNT0.02063 DOGE
- 50 MNT0.1031 DOGE
- 100 MNT0.2063 DOGE
- 1,000 MNT2.0634 DOGE
- 5,000 MNT10.31 DOGE
- 10,000 MNT20.63 DOGE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Mongolian Tughrik ke DOGE (MNT ke DOGE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MNT hingga 10,000 MNT. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah DOGE yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MNT yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
DOGE (DOGE) saat ini diperdagangkan seharga ₮ 484.61 MNT , yang mencerminkan perubahan 1.81% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₮154.89B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₮73.69T MNT. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman DOGE Harga khusus dari kami.
540.63T MNT
Suplai Peredaran
154.89B
Volume Trading 24 Jam
73.69T MNT
Kapitalisasi Pasar
1.81%
Perubahan Harga (1 Hari)
₮ 0.13849
High 24 Jam
₮ 0.13182
Low 24 Jam
Grafik tren DOGE ke MNT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi DOGE terhadap MNT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga DOGE saat ini.
Ringkasan Konversi DOGE ke MNT
Per | 1 DOGE = 484.61 MNT | 1 MNT = 0.002063 DOGE
Kurs untuk 1 DOGE ke MNT hari ini adalah 484.61 MNT.
Pembelian 5 DOGE akan dikenai biaya 2,423.07 MNT, sedangkan 10 DOGE memiliki nilai 4,846.15 MNT.
1 MNT dapat di-trade dengan 0.002063 DOGE.
50 MNT dapat dikonversi ke 0.1031 DOGE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 DOGE ke MNT telah berubah sebesar -10.23% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.81%, sehingga mencapai high senilai 492.54600317865356 MNT dan low senilai 468.8238438804976 MNT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 DOGE adalah 668.4883150946619 MNT yang menunjukkan perubahan -27.50% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, DOGE telah berubah sebesar -283.8479060848317 MNT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -36.93% pada nilainya.
Semua Tentang DOGE (DOGE)
Setelah menghitung harga DOGE (DOGE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang DOGE langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan DOGE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli DOGE, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga DOGE ke MNT
Dalam 24 jam terakhir, DOGE (DOGE) telah berfluktuasi antara 468.8238438804976 MNT dan 492.54600317865356 MNT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 468.8238438804976 MNT dan high 557.7374844283084 MNT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas DOGE ke MNT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₮ 462.35
|₮ 533.48
|₮ 640.17
|₮ 1066.96
|Low
|₮ 462.35
|₮ 462.35
|₮ 462.35
|₮ 320.08
|Rata-rata
|₮ 462.35
|₮ 497.91
|₮ 533.48
|₮ 711.3
|Volatilitas
|+4.87%
|+16.46%
|+30.32%
|+98.29%
|Perubahan
|-0.44%
|-10.28%
|-27.54%
|-36.70%
Prakiraan Harga DOGE dalam MNT untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga DOGE dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan DOGE ke MNT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga DOGE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, DOGE dapat mencapai sekitar ₮508.85MNT, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga DOGE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, DOGE mungkin naik menjadi sekitar ₮618.51 MNT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga DOGE kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan DOGE yang Tersedia di MEXC
DOGE/USDT
|Trade
DOGE/USDC
|Trade
DOGE/EUR
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot DOGE, yang mencakup pasar tempat DOGE dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual DOGE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
DOGEUSDTPerpetual
|Trade
DOGEUSDCPerpetual
|Trade
DOGEUSDPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures DOGE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures DOGE untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli DOGE
Ingin menambahkan DOGE ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli DOGE › atau Mulai sekarang ›
DOGE dan MNT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
DOGE (DOGE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga DOGE
- Harga Saat Ini (USD): $0.13626
- Perubahan 7 Hari: -10.23%
- Tren 30 Hari: -27.50%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk DOGE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MNT, harga USD DOGE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga DOGE] [DOGE ke USD]
Mongolian Tughrik (MNT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MNT/USD): 0.0002811773295522282
- Perubahan 7 Hari: +0.83%
- Tren 30 Hari: +0.83%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MNT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah DOGE yang sama.
- MNT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli DOGE dengan MNT secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs DOGE ke MNT?
Kurs antara DOGE (DOGE) dan Mongolian Tughrik (MNT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam DOGE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs DOGE ke MNT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MNT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MNT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MNT. Ketika MNT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti DOGE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti DOGE, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap DOGE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MNT.
Konversikan DOGE ke MNT Seketika
Gunakan konverter DOGE ke MNT kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi DOGE ke MNT?
Masukkan Jumlah DOGE
Mulailah dengan memasukkan jumlah DOGE yang ingin Anda konversi ke MNT menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs DOGE ke MNT Secara Live
Lihat kurs DOGE ke MNT yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang DOGE dan MNT.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan DOGE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli DOGE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs DOGE ke MNT dihitung?
Perhitungan kurs DOGE ke MNT didasarkan pada nilai DOGE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MNT menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs DOGE ke MNT begitu sering berubah?
Kurs DOGE ke MNT sangat sering berubah karena DOGE dan Mongolian Tughrik terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs DOGE ke MNT yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs DOGE ke MNT dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs DOGE ke MNT dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan DOGE ke MNT atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi DOGE ke MNT dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren DOGE terhadap MNT dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga DOGE terhadap MNT dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar DOGE ke MNT?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MNT, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun DOGE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs DOGE ke MNT?
Halving DOGE, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs DOGE ke MNT.
Bisakah saya membandingkan kurs DOGE ke MNT dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs DOGE keMNT wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs DOGE ke MNT sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga DOGE, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi DOGE ke MNT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MNT dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target DOGE ke MNT dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi DOGE dan Mongolian Tughrik?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk DOGE dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan DOGE ke MNT dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MNT Anda ke DOGE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah DOGE ke MNT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga DOGE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar DOGE ke MNT dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs DOGE ke MNT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MNT terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs DOGE ke MNT yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi DOGE Selengkapnya
Harga DOGE
Pelajari selengkapnya tentang DOGE (DOGE) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga DOGE
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar DOGE untuk lebih memahami kemungkinan arah DOGE.
Cara Membeli DOGE
Ingin membeli DOGE? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
DOGE/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan DOGE/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi DOGE ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MNT
Mengapa Harus Membeli DOGE dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli DOGE.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli DOGE dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.