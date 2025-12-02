Tabel Konversi Everscale ke Swazi Lilangeni
Tabel Konversi EVER ke SZL
- 1 EVER0.17 SZL
- 2 EVER0.33 SZL
- 3 EVER0.50 SZL
- 4 EVER0.66 SZL
- 5 EVER0.83 SZL
- 6 EVER1.00 SZL
- 7 EVER1.16 SZL
- 8 EVER1.33 SZL
- 9 EVER1.49 SZL
- 10 EVER1.66 SZL
- 50 EVER8.29 SZL
- 100 EVER16.58 SZL
- 1,000 EVER165.85 SZL
- 5,000 EVER829.23 SZL
- 10,000 EVER1,658.47 SZL
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Everscale ke Swazi Lilangeni (EVER ke SZL) di berbagai rentang nilai, dari 1 EVER hingga 10,000 EVER. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah EVER yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SZL terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah EVER ke SZL khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SZL ke EVER
- 1 SZL6.0296 EVER
- 2 SZL12.059 EVER
- 3 SZL18.088 EVER
- 4 SZL24.11 EVER
- 5 SZL30.14 EVER
- 6 SZL36.17 EVER
- 7 SZL42.20 EVER
- 8 SZL48.23 EVER
- 9 SZL54.26 EVER
- 10 SZL60.29 EVER
- 50 SZL301.4 EVER
- 100 SZL602.9 EVER
- 1,000 SZL6,029 EVER
- 5,000 SZL30,148 EVER
- 10,000 SZL60,296 EVER
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Swazi Lilangeni ke Everscale (SZL ke EVER) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SZL hingga 10,000 SZL. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Everscale yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SZL yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Everscale (EVER) saat ini diperdagangkan seharga L 0.17 SZL , yang mencerminkan perubahan 0.62% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai L860.02K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar L329.29M SZL. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Everscale Harga khusus dari kami.
34.02B SZL
Suplai Peredaran
860.02K
Volume Trading 24 Jam
329.29M SZL
Kapitalisasi Pasar
0.62%
Perubahan Harga (1 Hari)
L 0.00987
High 24 Jam
L 0.00916
Low 24 Jam
Grafik tren EVER ke SZL di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Everscale terhadap SZL. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Everscale saat ini.
Ringkasan Konversi EVER ke SZL
Per | 1 EVER = 0.17 SZL | 1 SZL = 6.0296 EVER
Kurs untuk 1 EVER ke SZL hari ini adalah 0.17 SZL.
Pembelian 5 EVER akan dikenai biaya 0.83 SZL, sedangkan 10 EVER memiliki nilai 1.66 SZL.
1 SZL dapat di-trade dengan 6.0296 EVER.
50 SZL dapat dikonversi ke 301.4 EVER, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 EVER ke SZL telah berubah sebesar +4.64% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.62%, sehingga mencapai high senilai 0.1691019286085566 SZL dan low senilai 0.15693755481807278 SZL.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 EVER adalah 0.20216846581367454 SZL yang menunjukkan perubahan -17.97% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, EVER telah berubah sebesar -0.010965069332267095 SZL, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -6.21% pada nilainya.
Semua Tentang Everscale (EVER)
Setelah menghitung harga Everscale (EVER), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Everscale langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan EVER. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Everscale, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga EVER ke SZL
Dalam 24 jam terakhir, Everscale (EVER) telah berfluktuasi antara 0.15693755481807278 SZL dan 0.1691019286085566 SZL, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.13706336665333868 SZL dan high 0.18263693606557377 SZL. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas EVER ke SZL secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|L 0
|L 0.17
|L 0.17
|L 0.34
|Low
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Rata-rata
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0.17
|Volatilitas
|+7.22%
|+28.91%
|+35.25%
|+121.47%
|Perubahan
|-1.62%
|+5.22%
|-17.96%
|-3.77%
Prakiraan Harga Everscale dalam SZL untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Everscale dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan EVER ke SZL untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga EVER untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Everscale dapat mencapai sekitar L0.17SZL, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga EVER untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, EVER mungkin naik menjadi sekitar L0.21 SZL, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Everscale kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan EVER yang Tersedia di MEXC
EVER/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot EVER, yang mencakup pasar tempat Everscale dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual EVER pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
PIEVERSEUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures EVER dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Everscale untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Everscale
Ingin menambahkan Everscale ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Everscale › atau Mulai sekarang ›
EVER dan SZL dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Everscale (EVER) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Everscale
- Harga Saat Ini (USD): $0.00968
- Perubahan 7 Hari: +4.64%
- Tren 30 Hari: -17.97%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk EVER, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SZL, harga USD EVER tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga EVER] [EVER ke USD]
Swazi Lilangeni (SZL) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SZL/USD): 0.05834382647052406
- Perubahan 7 Hari: +1.84%
- Tren 30 Hari: +1.84%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SZL yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah EVER yang sama.
- SZL yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli EVER dengan SZL secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs EVER ke SZL?
Kurs antara Everscale (EVER) dan Swazi Lilangeni (SZL) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam EVER, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs EVER ke SZL. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SZL memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SZL
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SZL. Ketika SZL melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti EVER, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Everscale, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap EVER dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SZL.
Konversikan EVER ke SZL Seketika
Gunakan konverter EVER ke SZL kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi EVER ke SZL?
Masukkan Jumlah EVER
Mulailah dengan memasukkan jumlah EVER yang ingin Anda konversi ke SZL menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs EVER ke SZL Secara Live
Lihat kurs EVER ke SZL yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang EVER dan SZL.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan EVER ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli EVER dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs EVER ke SZL dihitung?
Perhitungan kurs EVER ke SZL didasarkan pada nilai EVER saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SZL menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs EVER ke SZL begitu sering berubah?
Kurs EVER ke SZL sangat sering berubah karena Everscale dan Swazi Lilangeni terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs EVER ke SZL yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs EVER ke SZL dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs EVER ke SZL dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan EVER ke SZL atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi EVER ke SZL dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren EVER terhadap SZL dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga EVER terhadap SZL dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar EVER ke SZL?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SZL, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun EVER tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs EVER ke SZL?
Halving Everscale, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs EVER ke SZL.
Bisakah saya membandingkan kurs EVER ke SZL dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs EVER keSZL wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs EVER ke SZL sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Everscale, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi EVER ke SZL dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SZL dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target EVER ke SZL dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Everscale dan Swazi Lilangeni?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Everscale dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan EVER ke SZL dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SZL Anda ke EVER dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah EVER ke SZL merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga EVER dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar EVER ke SZL dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs EVER ke SZL selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SZL terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs EVER ke SZL yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.