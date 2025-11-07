Apa yang dimaksud dengan Everscale (EVER)

Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network's robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains.

Tokenomi Everscale (EVER)

Memahami tokenomi Everscale (EVER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EVER sekarang!

Sumber Daya Everscale

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Everscale, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Everscale Berapa nilai Everscale (EVER) hari ini? Harga live EVER dalam USD adalah 0.01002 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EVER ke USD saat ini? $ 0.01002 . Cobalah Harga EVER ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Everscale? Kapitalisasi pasar EVER adalah $ 19.89M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EVER? Suplai beredar EVER adalah 1.99B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EVER? EVER mencapai harga ATH sebesar 1.69952867 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EVER? EVER mencapai harga ATL 0.006523753672230483 USD . Berapa volume perdagangan EVER? Volume perdagangan 24 jam live EVER adalah $ 2.71K USD . Akankah harga EVER naik lebih tinggi tahun ini? EVER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EVER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

