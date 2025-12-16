Tabel Konversi MindNetwork FHE ke Aruban Florin
Tabel Konversi FHE ke AWG
- 1 FHE0,16 AWG
- 2 FHE0,33 AWG
- 3 FHE0,49 AWG
- 4 FHE0,66 AWG
- 5 FHE0,82 AWG
- 6 FHE0,99 AWG
- 7 FHE1,15 AWG
- 8 FHE1,32 AWG
- 9 FHE1,48 AWG
- 10 FHE1,65 AWG
- 50 FHE8,25 AWG
- 100 FHE16,50 AWG
- 1.000 FHE164,98 AWG
- 5.000 FHE824,88 AWG
- 10.000 FHE1.649,77 AWG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual MindNetwork FHE ke Aruban Florin (FHE ke AWG) di berbagai rentang nilai, dari 1 FHE hingga 10,000 FHE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah FHE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar AWG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah FHE ke AWG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi AWG ke FHE
- 1 AWG6,0614 FHE
- 2 AWG12,12 FHE
- 3 AWG18,18 FHE
- 4 AWG24,24 FHE
- 5 AWG30,30 FHE
- 6 AWG36,36 FHE
- 7 AWG42,43 FHE
- 8 AWG48,49 FHE
- 9 AWG54,55 FHE
- 10 AWG60,61 FHE
- 50 AWG303,07 FHE
- 100 AWG606,1 FHE
- 1.000 AWG6.061 FHE
- 5.000 AWG30.307 FHE
- 10.000 AWG60.614 FHE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Aruban Florin ke MindNetwork FHE (AWG ke FHE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 AWG hingga 10,000 AWG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah MindNetwork FHE yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah AWG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
MindNetwork FHE (FHE) saat ini diperdagangkan seharga ƒ 0,16 AWG , yang mencerminkan perubahan %24,55 dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ƒ14,76M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ƒ40,95M AWG. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman MindNetwork FHE Harga khusus dari kami.
448,95M AWG
Suplai Peredaran
14,76M
Volume Trading 24 Jam
40,95M AWG
Kapitalisasi Pasar
%24,55
Perubahan Harga (1 Hari)
ƒ 0,15146
High 24 Jam
ƒ 0,0696
Low 24 Jam
Grafik tren FHE ke AWG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi MindNetwork FHE terhadap AWG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga MindNetwork FHE saat ini.
Ringkasan Konversi FHE ke AWG
Per | 1 FHE = 0,16 AWG | 1 AWG = 6,0614 FHE
Kurs untuk 1 FHE ke AWG hari ini adalah 0,16 AWG.
Pembelian 5 FHE akan dikenai biaya 0,82 AWG, sedangkan 10 FHE memiliki nilai 1,65 AWG.
1 AWG dapat di-trade dengan 6,0614 FHE.
50 AWG dapat dikonversi ke 303,07 FHE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FHE ke AWG telah berubah sebesar +%107,69 dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar %24,55, sehingga mencapai high senilai 0,2730858448950196 AWG dan low senilai 0,12549039221374197 AWG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FHE adalah 0,04451663482409899 AWG yang menunjukkan perubahan +%273,69 pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FHE telah berubah sebesar 0,06269110542057198 AWG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +%61,59 pada nilainya.
Semua Tentang MindNetwork FHE (FHE)
Setelah menghitung harga MindNetwork FHE (FHE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang MindNetwork FHE langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan FHE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli MindNetwork FHE, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FHE ke AWG
Dalam 24 jam terakhir, MindNetwork FHE (FHE) telah berfluktuasi antara 0,12549039221374197 AWG dan 0,2730858448950196 AWG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,06014884316451771 AWG dan high 0,2730858448950196 AWG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FHE ke AWG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ƒ 0.27
|ƒ 0.27
|ƒ 0.27
|ƒ 0.27
|Low
|ƒ 0.12
|ƒ 0.05
|ƒ 0.01
|ƒ 0.01
|Rata-rata
|ƒ 0.18
|ƒ 0.09
|ƒ 0.05
|ƒ 0.05
|Volatilitas
|+%109,99
|+%268,90
|+%560,92
|+%244,34
|Perubahan
|+%25,21
|+%109,43
|+%276,81
|+%62,94
Prakiraan Harga MindNetwork FHE dalam AWG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga MindNetwork FHE dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FHE ke AWG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FHE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, MindNetwork FHE dapat mencapai sekitar ƒ0,17AWG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FHE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FHE mungkin naik menjadi sekitar ƒ0,21 AWG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga MindNetwork FHE kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan FHE yang Tersedia di MEXC
FHE/USDT
|Trade
FHE/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FHE, yang mencakup pasar tempat MindNetwork FHE dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FHE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
FHEUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures FHE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures MindNetwork FHE untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli MindNetwork FHE
Ingin menambahkan MindNetwork FHE ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli MindNetwork FHE › atau Mulai sekarang ›
FHE dan AWG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
MindNetwork FHE (FHE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga MindNetwork FHE
- Harga Saat Ini (USD): $0.0915
- Perubahan 7 Hari: +%107,69
- Tren 30 Hari: +%273,69
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FHE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke AWG, harga USD FHE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FHE] [FHE ke USD]
Aruban Florin (AWG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (AWG/USD): 0,5547850208044383
- Perubahan 7 Hari: +%0,07
- Tren 30 Hari: +%0,07
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- AWG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FHE yang sama.
- AWG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli FHE dengan AWG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs FHE ke AWG?
Kurs antara MindNetwork FHE (FHE) dan Aruban Florin (AWG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FHE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FHE ke AWG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit AWG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal AWG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan AWG. Ketika AWG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FHE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti MindNetwork FHE, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FHE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke AWG.
Konversikan FHE ke AWG Seketika
Gunakan konverter FHE ke AWG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi FHE ke AWG?
Masukkan Jumlah FHE
Mulailah dengan memasukkan jumlah FHE yang ingin Anda konversi ke AWG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs FHE ke AWG Secara Live
Lihat kurs FHE ke AWG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang FHE dan AWG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan FHE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli FHE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs FHE ke AWG dihitung?
Perhitungan kurs FHE ke AWG didasarkan pada nilai FHE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke AWG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs FHE ke AWG begitu sering berubah?
Kurs FHE ke AWG sangat sering berubah karena MindNetwork FHE dan Aruban Florin terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs FHE ke AWG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs FHE ke AWG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs FHE ke AWG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan FHE ke AWG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi FHE ke AWG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren FHE terhadap AWG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga FHE terhadap AWG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar FHE ke AWG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan AWG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun FHE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FHE ke AWG?
Halving MindNetwork FHE, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs FHE ke AWG.
Bisakah saya membandingkan kurs FHE ke AWG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FHE keAWG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FHE ke AWG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga MindNetwork FHE, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi FHE ke AWG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas AWG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target FHE ke AWG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi MindNetwork FHE dan Aruban Florin?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk MindNetwork FHE dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan FHE ke AWG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan AWG Anda ke FHE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah FHE ke AWG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga FHE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar FHE ke AWG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs FHE ke AWG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai AWG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FHE ke AWG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi MindNetwork FHE Selengkapnya
Harga MindNetwork FHE
Pelajari selengkapnya tentang MindNetwork FHE (FHE) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga MindNetwork FHE
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar FHE untuk lebih memahami kemungkinan arah MindNetwork FHE.
Cara Membeli MindNetwork FHE
Ingin membeli MindNetwork FHE? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
FHE/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan FHE/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi MindNetwork FHE ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke AWG
Mengapa Harus Membeli MindNetwork FHE dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli MindNetwork FHE.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli MindNetwork FHE dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.